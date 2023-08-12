Почеттино о травме Нкунку: «Челси» работает на рынке, так как его будет не хватать»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы возможные трансферы Маурисио Почеттино Кристофер Нкунку Футбол

«Челси» попытается найти замену травмированному Кристоферу Нкунку.

Об этом рассказал главный тренер «синих» Маурисио Почеттино перед матчем 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем». За несколько дней до игры стало известно, что из-за проблем с мениском Нкунку пропустит минимум 4 месяца. Форвард уже перенес операцию.

– Какова ваша реакция на травму Кристофера Нкунку? Вы вернетесь на рынок?

– Нам очень его жаль. Кристофер отлично справлялся и был важным игроком для нас. Вы видели его уровень на поле. Это один из лучших атакующих игроков, он способен действовать на разных позициях, поэтому его отсутствие — большая проблема для нас. Но надо не думать о травмах слишком много, нужно мыслить позитивно и дождаться момента, когда он снова будет с нами, восстановившись наилучшим образом.

Мы работаем на рынке, потому что нам будет не хватать такого игрока, как Нкунку. Клуб работает над поиском решения, возможно, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, чтобы получить правильного игрока для команды, – сказал главный тренер «Челси».

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24 комментария

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Leo_89
Ответ Сергей Шитик
Вот тебе и замена проданного Хавертца.
От Хаверца на поле толку не больше, чем от Нкунку в лазарете.
+29
-5
+24
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Питер Пэн
Ответ Сергей Шитик
Вот тебе и замена проданного Хавертца.
Справедливости ради, это почти вечная проблема Челси - найти настоящего забивалу, страйкера. Таких и было-то за 20 лет всего два Дрогба да Коста. Даже когда в 2021 выиграли ЛЧ такого игрока не было.
+19
-1
+18
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Born is the King
Можно пока играть 433 или 442 пока вернётся. Необязательно сразу бежать с мешком денег в панике
+10
-2
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Numunu
Ответ Born is the King
Можно пока играть 433 или 442 пока вернётся. Необязательно сразу бежать с мешком денег в панике
//Можно пока играть 433 или 442 пока вернётся.//

Не нужно нам тут портить стиль команды и вносить нововведения - 443 и никак иначе ! 😎
+7
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badibeg
это конечно хорошо, но что с заменой через 4 месяца будет, когда нкунку вернется? замена фофане еще понятна
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red hikkikomori
Предложите баварцам 200 за Кейна)
+2
0
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*MVP*
Ответ ZA.RMA
Ну наш Реал хотя бы играть там будет)
только благодаря помойному уровню лол лиги
+1
0
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Born is the King
Ответ FINT\REDONDO
Ты имел ввиду 4-4-3?
4333 как реал в ЛЧ
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Висита Эльмурзаев
Ответ Питер Пэн
Справедливости ради, это почти вечная проблема Челси - найти настоящего забивалу, страйкера. Таких и было-то за 20 лет всего два Дрогба да Коста. Даже когда в 2021 выиграли ЛЧ такого игрока не было.
ещё Лэмпард был
0
0
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ZA.RMA
Ответ *MVP*
только благодаря помойному уровню лол лиги
Именно благодаря этому Реал дошел до полуфинала в этом, выиграл ЛЧ в 2022, а так же в 2021 играл в полуфинале - да?)
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FINT\REDONDO
Ответ Born is the King
Ну наш реал там тоже долго не задержится без Бензема)
От создателей «донного Реала без Роналду» и донного Реала в ВАР. А по факту мы видим, как Реал выиграл ЛЧ, а блюбас даже не в Лиге Конференций.)
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ZA.RMA
Ответ Born is the King
Ну наш реал там тоже долго не задержится без Бензема)
Ну наш Реал хотя бы играть там будет)
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Born is the King
Ответ FINT\REDONDO
А по какой схеме будет играть в этой ЛЧ блюбас?)
Ну наш реал там тоже долго не задержится без Бензема)
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FINT\REDONDO
Ответ Born is the King
Можно пока играть 433 или 442 пока вернётся. Необязательно сразу бежать с мешком денег в панике
Ты имел ввиду 4-4-3?
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Висита Эльмурзаев
Ответ Питер Пэн
Лэмпард играл атакующего полузащитника и как раз удивительно, что он до сих пор лучший бомбардир в истории Челси А я имею в виду классического центрнапа типа современных Кейна или Холанда
Лэмпард играл центрального полузащитника, на апз он редко играл.
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Питер Пэн
Ответ Висита Эльмурзаев
ещё Лэмпард был
Лэмпард играл атакующего полузащитника и как раз удивительно, что он до сих пор лучший бомбардир в истории Челси
А я имею в виду классического центрнапа типа современных Кейна или Холанда
0
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Сергей Шитик
Вот тебе и замена проданного Хавертца.
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Сергей Шитик
Ответ Leo_89
От Хаверца на поле толку не больше, чем от Нкунку в лазарете.
Не согласен
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Сергей Иванов
Так вроде за Олисе пошли, не? Не такого плана игрок, конечно, но в последние две недели окна выбирать не приходится.
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Stewart D.
им всё мало)) просто интересно чем кончится эта вся история с таким управленцем
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LIBerly
Боэли только закрыл кошелек
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