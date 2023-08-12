Почеттино о травме Нкунку: «Челси» работает на рынке, так как его будет не хватать»

«Челси» попытается найти замену травмированному Кристоферу Нкунку.

Об этом рассказал главный тренер «синих» перед матчем 1-го тура с «Ливерпулем». За несколько дней до игры стало известно, что из-за проблем с мениском Нкунку пропустит минимум 4 месяца. Форвард уже перенес операцию.

– Какова ваша реакция на травму ? Вы вернетесь на рынок?

– Нам очень его жаль. Кристофер отлично справлялся и был важным игроком для нас. Вы видели его уровень на поле. Это один из лучших атакующих игроков, он способен действовать на разных позициях, поэтому его отсутствие — большая проблема для нас. Но надо не думать о травмах слишком много, нужно мыслить позитивно и дождаться момента, когда он снова будет с нами, восстановившись наилучшим образом.

Мы работаем на рынке, потому что нам будет не хватать такого игрока, как Нкунку. Клуб работает над поиском решения, возможно, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, чтобы получить правильного игрока для команды, – сказал главный тренер « ».