Дембеле о «ПСЖ»: «Проект понравился. Цель – брать трофеи и пройти в ЛЧ как можно дальше»

Усман Дембеле объяснил, почему перешел в «ПСЖ» из «Барселоны».

– Что мотивировало вас перейти в « »?

– Разговор с тренером. Футболисту необходимо чувствовать, что в него верят. Также я общался со спортивным директором и президентом. Они подробно рассказали о проекте «ПСЖ», он мне понравился. Это очень воодушевляет. Надеюсь, вместе мы добьемся отличных результатов.

– Каковы ваши цели здесь?

– Конечно, главная цель – брать трофеи, дарить болельщикам и городу гордость, а еще – пройти в чемпионов как можно дальше. А еще, хоть я и не очень люблю говорить о себе, я надеюсь забить много голов, отдать много ассистов и дарить радость болельщикам.

Еще я пришел, чтобы учиться. Думаю, в футболе ты каждый день учишься. Все-таки мне уже 26 лет, я повзрослел, – сказал новичок «ПСЖ».

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