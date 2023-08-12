Дембеле о «ПСЖ»: «Проект понравился. Цель – брать трофеи и пройти в ЛЧ как можно дальше»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле объяснил, почему перешел в «ПСЖ» из «Барселоны».

– Что мотивировало вас перейти в «ПСЖ»?

– Разговор с тренером. Футболисту необходимо чувствовать, что в него верят. Также я общался со спортивным директором и президентом. Они подробно рассказали о проекте «ПСЖ», он мне понравился. Это очень воодушевляет. Надеюсь, вместе мы добьемся отличных результатов.

– Каковы ваши цели здесь?

– Конечно, главная цель – брать трофеи, дарить болельщикам и городу гордость, а еще – пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. А еще, хоть я и не очень люблю говорить о себе, я надеюсь забить много голов, отдать много ассистов и дарить радость болельщикам.

Еще я пришел, чтобы учиться. Думаю, в футболе ты каждый день учишься. Все-таки мне уже 26 лет, я повзрослел, – сказал новичок «ПСЖ».

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20 комментариев

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Ansu Fati
«Проект понравился»😂😂
Может 20 млн € и контракт на 5 лет понравился?))
Или все таки «проект» в котором гнобят лучшего игрока 21 века за то, что выиграл ЧМ и отстраняют одного из лучших игроков своего поколения за отказ продлевать контракт?)))
+16
-2
+14
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Overkiller
Не выиграть ЛЧ, а пройти подальше)
+9
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+9
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Vikeif
В барсе были такие же цели, только шекелей меньше давали. Добавил Дембеле.
+8
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M.H.S
Ответ QWertY
Нет. В Барсе цель -брать трофеи и пройти в ЛЕ как можно дальше. А тут ЛЧ
что ты?
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жига
про псж все футболисты говорят "понравился проект".
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Dayway
Помнится он и при переходе в Барсу подобное пел. Хотя странно ожидать чего то другого, от персонажа который ещё ни разу не сменил команду без скандалов
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KTK
В принципе выйти из группы это тоже далеко
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JENNINGS
> пройти в ЛЧ как можно дальше
Я понимаю, если эти слова говорит игрок клуба из России, Хорватии, Бельгии и т.д, но никак игрок клуба с неограниченным бюджетом и типа как «претендующего» на победу каждый год )))
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Sliva
Ну так это у любой команды цель, участвующей в ЛЧ, пройти дальше)
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flowhal
После того, как Хави принял этого раздолбая, он говорит что-то о доверии со стороны тренера 🤡🤡🤡
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Dmitry Orlov
А типа в Барсе таких же целей не было бы?
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M.H.S
Этот проект уже не двигается, если после Неймара и Мбаппе, купили тебя Дембель)
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ILAJ
Чето проект ЛЧ у них затянулся, начиная с Нея, ща уже спихивают ту генерацию, этот проект как вечный двигатель.
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M.H.S
Лицемер знает что никогда не возьмёт ЛЧ)
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Промах Мораты
Проект вообще отличный, жаль бесперспективный
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Fazy10
ну без Месси может быть 1/8 и пройдут
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rch55twy4m
Ну да, ну да… проект… (нет)
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