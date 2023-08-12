Дембеле о «ПСЖ»: «Проект понравился. Цель – брать трофеи и пройти в ЛЧ как можно дальше»
Усман Дембеле объяснил, почему перешел в «ПСЖ» из «Барселоны».
– Что мотивировало вас перейти в «ПСЖ»?
– Разговор с тренером. Футболисту необходимо чувствовать, что в него верят. Также я общался со спортивным директором и президентом. Они подробно рассказали о проекте «ПСЖ», он мне понравился. Это очень воодушевляет. Надеюсь, вместе мы добьемся отличных результатов.
– Каковы ваши цели здесь?
– Конечно, главная цель – брать трофеи, дарить болельщикам и городу гордость, а еще – пройти в Лиге чемпионов как можно дальше. А еще, хоть я и не очень люблю говорить о себе, я надеюсь забить много голов, отдать много ассистов и дарить радость болельщикам.
Еще я пришел, чтобы учиться. Думаю, в футболе ты каждый день учишься. Все-таки мне уже 26 лет, я повзрослел, – сказал новичок «ПСЖ».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Может 20 млн € и контракт на 5 лет понравился?))
Или все таки «проект» в котором гнобят лучшего игрока 21 века за то, что выиграл ЧМ и отстраняют одного из лучших игроков своего поколения за отказ продлевать контракт?)))
Я понимаю, если эти слова говорит игрок клуба из России, Хорватии, Бельгии и т.д, но никак игрок клуба с неограниченным бюджетом и типа как «претендующего» на победу каждый год )))