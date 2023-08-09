Директор «Барсы» о возвращении Неймара: «Это больше журналистская тема»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Матеу Алемани Футбол

Матеу Алемани оценил вероятность возвращения Неймара в «Барселону» из «ПСЖ».

«Обстоятельства такие, какие есть, и мы сосредоточены на старте сезона и регистрации игроков. Я оптимист и верю, что сможем зарегистрировать всех игроков до воскресенья (13 августа «Барса» сыграет с «Хетафе» в 1-м туре Ла Лиги – прим. Sports.ru).

Посмотрим, что случится до закрытия трансферного окна, ведь никогда не знаешь наперед. Неймар? Это больше журналистская тема», – сказал спортивный директор «Барселоны».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арсен Талант-Уулу
Еле смогли зарегать новичков, какой Неймар..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад161
ожидаемо, уже многие думаю привыкли к этому.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
При всей симпатии к Неймару, как к таланту, его возвращение в Барсу может сломать ту систему, которую Хави шаг за шагом строит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dima Demchenko
Ответ Ложный Латераль
При всей симпатии к Неймару, как к таланту, его возвращение в Барсу может сломать ту систему, которую Хави шаг за шагом строит.
Причем тут система? Кому играть на фланге после ухода дембеля?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Dima Demchenko
Причем тут система? Кому играть на фланге после ухода дембеля?
Система это не только 18 футболистов и их роли.

Это иерархия в команде(кто кого слушается и уважает по своему желанию), это также гармония внутри коллектива, это ещё справедливая зарплатная ведомость.

Неймар придёт, и с большой вероятностью сделает атмосферу токсичной(профессионализм в тренеровках и дисциплина)

Он сам играл с Хави, сложновато будет с его характером тихо сидеть и исполнять его указания(поэтому сам Хави его и не хочет)

На его место есть Рафиньа. Прямой, но трудолюбивый. Или купить кого угодно, помоложе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ParvizLNDRreal
Значит точно переходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ Dima Demchenko
Причем тут система? Кому играть на фланге после ухода дембеля?
Неймар- это конечно же круто..!!…
Только одно НО - «где деньги, Зин..??…..)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Ответ GuruFutbola
Ждем бомбу в конце ТО)
🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trick00
Ответ GuruFutbola
Ждем бомбу в конце ТО)
Думаешь мбаппе перейдет в Реал?:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий