Директор «Барсы» о возвращении Неймара: «Это больше журналистская тема»
Матеу Алемани оценил вероятность возвращения Неймара в «Барселону» из «ПСЖ».
«Обстоятельства такие, какие есть, и мы сосредоточены на старте сезона и регистрации игроков. Я оптимист и верю, что сможем зарегистрировать всех игроков до воскресенья (13 августа «Барса» сыграет с «Хетафе» в 1-м туре Ла Лиги – прим. Sports.ru).
Посмотрим, что случится до закрытия трансферного окна, ведь никогда не знаешь наперед. Неймар? Это больше журналистская тема», – сказал спортивный директор «Барселоны».
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Это иерархия в команде(кто кого слушается и уважает по своему желанию), это также гармония внутри коллектива, это ещё справедливая зарплатная ведомость.
Неймар придёт, и с большой вероятностью сделает атмосферу токсичной(профессионализм в тренеровках и дисциплина)
Он сам играл с Хави, сложновато будет с его характером тихо сидеть и исполнять его указания(поэтому сам Хави его и не хочет)
На его место есть Рафиньа. Прямой, но трудолюбивый. Или купить кого угодно, помоложе.
Только одно НО - «где деньги, Зин..??…..)))))