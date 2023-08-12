Пеп о затяжках времени: «Их слишком много в последнее время. Нам не нужны много карточек и лишние 10-15 минут, мы уже на грани»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола правила Футбол

Пеп Гвардиола не уверен, что новые правила помогут бороться с затяжками времени.

Напомним, с нового сезона в АПЛ будут реже фиксировать фолы после столкновений игроков. Кроме того, при добавлении компенсированного времени будет учитываться время, затраченное на празднования голов, пенальти и удаления.

«Думаю, в последние годы задержек времени стало слишком много, но и нарушение ритма было серьезной проблемой.

Я подумал: «Боже мой». Вратари не поднимаются слишком долго. Имеет смысл раздавать желтые карточки раньше, если вы не хотите давать шанс попусту тянуть время. Надеюсь, мы сможем найти решение. Нам не нужны много желтых карточек и по 10-15 минут дополнительного времени.

Попытки решить проблемы – это хорошо, но тяжело воспринимать еще больше футбола, потому что нет никаких сомнений, что мы на грани.

Нам нужно решить эту проблему в будущем. К сожалению, об этом не так много говорят, потому что это стоит денег. Посмотрим, как все сложится в следующем сезоне. Если нам при счете 1:0 в нашу пользу добавят еще 12 минут, я буду недоволен», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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9 комментариев

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BearS
Пеп, который инструктирует своих футболистов фолить сразу после потери меча и на чужой половине поля (т.к. это не наказывает почти никогда карточками), такой Пеп
+26
-5
+21
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Redhead One
Ответ BearS
Пеп, который инструктирует своих футболистов фолить сразу после потери меча и на чужой половине поля (т.к. это не наказывает почти никогда карточками), такой Пеп
Особенно смешно, когда "лучший опорник мира" Родри за явные срывы свои жёлтые не получает. Впрочем, так и с Фернандиньо было
+16
-3
+13
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damondiamond
ну да, а смотреть как Сити катает 35 минут мяч на своей половине в первом тайме очень интересно, Я вчера почти уснул, наблюдая за этим
+3
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Redhead One
Особенно смешно, когда "лучший опорник мира" Родри за явные срывы свои жёлтые не получает. Впрочем, так и с Фернандиньо было
Поэтому и лучший
Знает когда нужно сфолить , в лч он их оч редко получает
+7
-4
+3
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avcgloronalduMU
футболисты тянут, рефери добавляет, тренеры негодуют из-за того и того, что болельщики? затяжки - плохо, добавленое время, хорошо
+5
-3
+2
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DolJun
так у физрука лысого в первую очередь команда обучена тянуть время, там пол команды симулянтов по диплому. лицемер такой лицемер
+2
-1
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113k
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Как раз лысый шарлатан вспомнит про ротацию
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