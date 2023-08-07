Пеп о добавленном времени за празднование голов в АПЛ: «Матчи будут по 100 минут. По 45 секунд на гол при 4:3 – мы все еще будем играть в 9 утра на следующий день»
Пеп Гвардиола недоволен нововведениями о добавленном времени в АПЛ.
Ранее сообщалось, что с нового сезона в АПЛ при добавлении времени будут учитываться празднования голов, а также остановки игры при удалениях и назначении пенальти.
В матче за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» ко второму тайму было добавлено 8 минут. «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте, а затем выиграл в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).
«Хороший вопрос к международному руководству – они не советуются с тренерами и игроками, и мы должны мириться с этим при таком количестве игр. Теперь матчи будут длиться по 100 минут. Сегодня ничего не произошло, но было [добавлено] восемь минут.
Время добавляется за забитые голы. Если при счете 4:3 на каждый из семи голов будет потрачено по 45 секунд, на следующий день в 9 утра мы [все еще] будем играть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Пеп сам вывел Сити на топ уровень
Теперь придется держать планку
Нытье не поможет
но пока что до этого далеко
Все в равных условиях!!!
Легко и непринужденно похитил титул Главного Плаксы у игрока команды - соперника, воспользовавшись его травмой !
Если команды хотят играть долго, то пусть тянут, если быстро, то будут все исполнять быстр.
Задать интервалы для исполнения, если тянуть, то плюсовать все что вне разрешенного интервала.
остыньте и ждём вас в сезоне.