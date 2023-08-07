Пеп о добавленном времени за празднование голов в АПЛ: «Матчи будут по 100 минут. По 45 секунд на гол при 4:3 – мы все еще будем играть в 9 утра на следующий день»

Пеп Гвардиола недоволен нововведениями о добавленном времени в АПЛ.

Ранее сообщалось, что с нового сезона в при добавлении времени будут учитываться празднования голов, а также остановки игры при удалениях и назначении пенальти.

В матче за между «Манчестер Сити» и « » ко второму тайму было добавлено 8 минут. «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте, а затем выиграл в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).

«Хороший вопрос к международному руководству – они не советуются с тренерами и игроками, и мы должны мириться с этим при таком количестве игр. Теперь матчи будут длиться по 100 минут. Сегодня ничего не произошло, но было [добавлено] восемь минут.

Время добавляется за забитые голы. Если при счете 4:3 на каждый из семи голов будет потрачено по 45 секунд, на следующий день в 9 утра мы [все еще] будем играть», – сказал главный тренер « ».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER