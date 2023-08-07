Пеп о добавленном времени за празднование голов в АПЛ: «Матчи будут по 100 минут. По 45 секунд на гол при 4:3 – мы все еще будем играть в 9 утра на следующий день»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Суперкубок Англии правила Футбол

Пеп Гвардиола недоволен нововведениями о добавленном времени в АПЛ.

Ранее сообщалось, что с нового сезона в АПЛ при добавлении времени будут учитываться празднования голов, а также остановки игры при удалениях и назначении пенальти.

В матче за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» ко второму тайму было добавлено 8 минут. «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте, а затем выиграл в серии пенальти (1:1, пен. 4:1).

«Хороший вопрос к международному руководству – они не советуются с тренерами и игроками, и мы должны мириться с этим при таком количестве игр. Теперь матчи будут длиться по 100 минут. Сегодня ничего не произошло, но было [добавлено] восемь минут.

Время добавляется за забитые голы. Если при счете 4:3 на каждый из семи голов будет потрачено по 45 секунд, на следующий день в 9 утра мы [все еще] будем играть», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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30 комментариев

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Запретить праздновать. Забили и забили, быстренько разошлись с кислыми мордами на свою половину.
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Если бы сам забил на 101 так же бы говорил ?
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Ответ justburn
На ЧМ так играли и никто не жаловался, наоборот, чистое время зашло зрителям (напомню, вы для них и играете)
ещё как жаловались. первый-второй тур, потом распробовали.
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+10
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Теперь слезы будут идти рекой. Звоните Мансуру, еще больше липовых спонсоров и защитников по 70 миллионов
+22
-13
+9
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Ответ onegin2007
Запретить праздновать. Забили и забили, быстренько разошлись с кислыми мордами на свою половину.
Запретить голы.
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На ЧМ так играли и никто не жаловался, наоборот, чистое время зашло зрителям (напомню, вы для них и играете)
+10
-4
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Защищать титулы всегда сложнее чем их брать!
Пеп сам вывел Сити на топ уровень
Теперь придется держать планку
Нытье не поможет
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Ответ onegin2007
Запретить праздновать. Забили и забили, быстренько разошлись с кислыми мордами на свою половину.
Как в советских фильмах)
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Так дай установку своим игрокам не праздновать по 45 секунд. Вот же лысый физрук
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Я думал требл его немного успокоит, но нет, старый добрый Пеп, который будет ныть о всём, чём угодно после неудачных матчей, только не о том, что его команда иногда банально не держит концентрацию до финального свистка.
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Да поняли мы, поняли уже.
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так у гвардиолы слез на сезон не останется(
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Ответ Nick Dovgo
футбол движется к определенному концептуальному тупику. возможно это "старческое брюжжание". и матч вряд ли самый принципиальный. но при текущем развитии тактики, фармы и фитнеса команды будут создавать максимальную плотность в штрафной, пытаясь пропихнуть мяч в сетку. увеличение времени матча - одна из попыток как-то решить эту дилемму
максимальная плотность - это все 22 игрока в одной штрафной
но пока что до этого далеко
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Сезон еще не начался, Пеп уже ноет 🤦‍♂️
Все в равных условиях!!!
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Давайте выслушаем что порекомендуют тренеру команды, оформивший требл, ультравыносливые, прошедшие жизнь комментаторы со Спортс с железным характером))
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Ответ CriminalJoint62
Теперь слезы будут идти рекой. Звоните Мансуру, еще больше липовых спонсоров и защитников по 70 миллионов
Пеп - воистину велик !
Легко и непринужденно похитил титул Главного Плаксы у игрока команды - соперника, воспользовавшись его травмой !
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Ответ museum
Запретить голы.
Я бы вообще запретил футболистам на поле выходить, одни проблемы с ними
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Пепке лишь бы поныть. Ротацию состава делай, если так устают сильно.
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так нужно же учитывать еще и задержки при вбрасывании, штрафных, угловых, от ворот.
Если команды хотят играть долго, то пусть тянут, если быстро, то будут все исполнять быстр.
Задать интервалы для исполнения, если тянуть, то плюсовать все что вне разрешенного интервала.
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Может эти нововведения связаны с тем, что чистое время игры изрядно сократилось?
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Чемпионат ещё не начался, а он уже ноет, заранее.
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Все в равных условиях,Пеп!
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чёт слабо сыграл в сарказм на этот раз
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да будет вам, Пеп)
остыньте и ждём вас в сезоне.
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