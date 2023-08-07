Де Брюйне об увеличении добавленного времени: «Даже судьи не хотят этого. Можно только догадываться, что будет в матчах с тянущими время командами»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Суперкубок Англии Кевин де Брюйне правила Футбол

Кевин де Брюйне недоволен увеличением добавленного времени в матчах АПЛ.

Напомним, с нового сезона в Англии планируется учитывать время, затраченное на празднование голов, пенальти и остановки игры после фолов. В матче за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (1:1, по пенальти 1:4) ко второму тайму было добавлено 8 минут, «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте.

«Похоже, теперь мы будем играть примерно по 15 дополнительных минут в каждом матче – этим все сказано. Мы говорили с игроками «Арсенала» и даже с судьями – они не хотят этого, но таково новое правило.

Можно только догадываться, что произойдет, если играть с командами более низкого уровня [чем «Арсенал»], которые все время затягивают время.

В Суперкубке мы отыграли 12-13 [дополнительных] минут. Могу представить матчи, где будут добавлять по 20-25 минут. Все может измениться через пару месяцев, но это первая игра», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

Пеп о добавленном времени за празднование голов в АПЛ: «Матчи будут по 100 минут. По 45 секунд на гол при 4:3 – мы все еще будем играть в 9 утра на следующий день»

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45 комментариев

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так именно играть вы будете 90 минут.Игрокам в футбол не нравится играть по правилам футбола))
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Ответ Dooomer
КДБ не блещет умом то: как раз наоборот, теперь затягивать нет смысла, все равно придется отбегать все 90 минут
Затягивать всегда будет смысл. Потому что этим ты разбиваешь темп игры, "вяжешь" ее. Минуту играешь, 15 секунд не играешь - проще для обороняющейся команды, чем 5 минут без свистков.
Поэтому, хоть общее кол-во игровых минут компенсируют, но полностью лишить смысла затягивать не выйдет.
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Ответ Пирс Морган
Про тянущие команды это да, мучения будут продолжаться дольше
мучениями является игра по нынешним правилам против тянущих команд.Судьи частенько недостаточно добавляют.Бывают таймы,где остановки каждые 20 секунд,а судьи прибавляют жалкие 2-3 минуты.
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КДБ не блещет умом то: как раз наоборот, теперь затягивать нет смысла, все равно придется отбегать все 90 минут
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Ну да, когда ситька играет резиновое доп время, когда нужен результат, другое дело.
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Лулз в том, что в правилах это было всегда.
Что судьи должны останавливать таймер каждый раз, когда мяч вне игры и запускать, когда игра возобновляется.
Другое дело, что все отвыкли даже делать вид, что игра должна идти 90 минут чистого времени.
Затяжки сначала перестали наказываться,а потом стали нормой
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За те деньги,что им платят.Должны играть 3 тайма по 45 мин + добавленное время.
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Ответ Пирс Морган
Про тянущие команды это да, мучения будут продолжаться дольше
Если уж и случаются в футболе революции (вар и прочее) тогда было бы проще сразу ввести чистое время и все.
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Ответ Пирс Морган
Про тянущие команды это да, мучения будут продолжаться дольше
ну для фаворитов это в плюс, смогут дожимать доходяг из подвала таблицы
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Ответ Пирс Морган
Про тянущие команды это да, мучения будут продолжаться дольше
Так все эти паузы будут накидывать дальше. Нет смысла затягивать и шанс забить возрастает
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По крайней мере у отыгрывающихся/играющих на победу команд будет меньше жалоб на судей в том духе, что добавили недостаточно минут.
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Де Брене пусть вспомнит матчи Сити с Саутгемптоном где когда Сити проигрывал судья выдумывали и добавляли по доп 6 минут чтобы Ситевика с оффсайда нашел очередной тикток гол
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Ответ DolJun
де брейне можно верить: у него инфа из первых уст, как-никак у его тренера с судьями прямая связь 24/7. даже в суперкубке судейка бы затащил для сити, если бы аканджи свою кочергу не всунул.
И вот с такими Аканжухами Пеп сделал требл. Скажи кому об этом, никто не поверит))) Как не восхищаться таким тренером?
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Ответ Экспертное мнение
И вот с такими Аканжухами Пеп сделал требл. Скажи кому об этом, никто не поверит))) Как не восхищаться таким тренером?
кроме аканжух у него были еще дины-оливеры, не будем забывать) так что восхищаться таким могут только такие беспринципные, как местные кулес)
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Ответ Пирс Морган
Пытаться дожать, конечно, будут, но смотреть на это еще 25 минут, если матч не решающий, будет очень тяжело
для таких случаев придуман пульт от телевизора
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Ответ Сергей Посохов
Так все эти паузы будут накидывать дальше. Нет смысла затягивать и шанс забить возрастает
Смысл затягивать будет всегда для обороны, чтобы сбивать темп и перегруппироваться, как минимум
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Ответ Lionel Andres Messi 10
По крайней мере у отыгрывающихся/играющих на победу команд будет меньше жалоб на судей в том духе, что добавили недостаточно минут.
Зато будут жалобы у тех, у кого отыгрались)
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Ну с судьями ситявые мастаки поговорить) когда дровосек родри без карточек гуляет по полю, оно и не удивительно
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с вычетом аутов, угловых и задержек команды играют 30 минут.
нужно ввести чистое время по 30 минут и всё. К чему эта байда ?
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Многие тоже не хотят смотреть как судьи помогают Ситевика засчитывая голы с аутов
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Одинаковые нытики
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Затягивает время всегда тот, кого устраивает результат. Так что вот вам простое решение: забивайте до 90-й минуты и никаких затяжек не будет, если сами не начнёте
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Ответ denimo21
Если уж и случаются в футболе революции (вар и прочее) тогда было бы проще сразу ввести чистое время и все.
Может когда-нибудь придут)
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Ответ Dooomer
КДБ не блещет умом то: как раз наоборот, теперь затягивать нет смысла, все равно придется отбегать все 90 минут
Бож, да да, один из умнейших футболистов поколения не блещет умом, а ты же у нас гений со спортса
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Ответ Пирс Морган
В этой статье (https://keepup.com.au/news/how-much-added-time-footballs-new-guidelines-and-the-impact-they-will-have/ ) указано, что по подсчетам с этим правилом клубы будут играть примерно три дополнительные игры за сезон, опять будет решать глубина скамейки и будут орать, что Сити мешок)
скорее до нового сезона играли на 3 игры меньше.
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