Де Брюйне об увеличении добавленного времени: «Даже судьи не хотят этого. Можно только догадываться, что будет в матчах с тянущими время командами»

Кевин де Брюйне недоволен увеличением добавленного времени в матчах АПЛ.

Напомним, с нового сезона в Англии планируется учитывать время, затраченное на празднование голов, пенальти и остановки игры после фолов. В матче за между «Манчестер Сити» и « » (1:1, по пенальти 1:4) ко второму тайму было добавлено 8 минут, «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте.

«Похоже, теперь мы будем играть примерно по 15 дополнительных минут в каждом матче – этим все сказано. Мы говорили с игроками «Арсенала» и даже с судьями – они не хотят этого, но таково новое правило.

Можно только догадываться, что произойдет, если играть с командами более низкого уровня [чем «Арсенал»], которые все время затягивают время.

В Суперкубке мы отыграли 12-13 [дополнительных] минут. Могу представить матчи, где будут добавлять по 20-25 минут. Все может измениться через пару месяцев, но это первая игра», – сказал полузащитник « ».

Пеп о добавленном времени за празднование голов в АПЛ: «Матчи будут по 100 минут. По 45 секунд на гол при 4:3 – мы все еще будем играть в 9 утра на следующий день»