Де Брюйне об увеличении добавленного времени: «Даже судьи не хотят этого. Можно только догадываться, что будет в матчах с тянущими время командами»
Кевин де Брюйне недоволен увеличением добавленного времени в матчах АПЛ.
Напомним, с нового сезона в Англии планируется учитывать время, затраченное на празднование голов, пенальти и остановки игры после фолов. В матче за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (1:1, по пенальти 1:4) ко второму тайму было добавлено 8 минут, «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте.
«Похоже, теперь мы будем играть примерно по 15 дополнительных минут в каждом матче – этим все сказано. Мы говорили с игроками «Арсенала» и даже с судьями – они не хотят этого, но таково новое правило.
Можно только догадываться, что произойдет, если играть с командами более низкого уровня [чем «Арсенал»], которые все время затягивают время.
В Суперкубке мы отыграли 12-13 [дополнительных] минут. Могу представить матчи, где будут добавлять по 20-25 минут. Все может измениться через пару месяцев, но это первая игра», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Пеп о добавленном времени за празднование голов в АПЛ: «Матчи будут по 100 минут. По 45 секунд на гол при 4:3 – мы все еще будем играть в 9 утра на следующий день»
Поэтому, хоть общее кол-во игровых минут компенсируют, но полностью лишить смысла затягивать не выйдет.
Что судьи должны останавливать таймер каждый раз, когда мяч вне игры и запускать, когда игра возобновляется.
Другое дело, что все отвыкли даже делать вид, что игра должна идти 90 минут чистого времени.
Затяжки сначала перестали наказываться,а потом стали нормой
нужно ввести чистое время по 30 минут и всё. К чему эта байда ?