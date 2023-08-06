Пеп о голе «Арсенала» на 101-й минуте: «Произошло не так много, чтобы добавлять 8 минут. Это раздражало, но придется привыкать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Стюарт Эттуэлл Футбол

Пеп Гвардиола выразил недовольство добавленным временем в матче за Суперкубок Англии.

В матче «Манчестер Сити» против «Арсенала» арбитр Стюарт Эттуэлл добавил ко второму тайму 8 минут. При этом «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте.

Встреча завершилась поражением «горожан» в серии пенальти (1:1, пен. 1:4).

«Это раздражало, но к этому придется привыкать.

Я испытывал такие эмоции не потому, что мы выигрывали со счетом 1:0, а потому что произошло не так уж много, чтобы добавлять восемь минут», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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25 комментариев

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Ответ mr_ h2o
Есть ощущение, что после победы в ЛЧ Пепу нужен перерыв и новый вызов. Думаю он очень устал психологически, а так как цель достигнута результата станут хуже
Ваши слова логичны , но откуда вы знаете что он психологически очень уставший? Я знаю одно, Пеп всегда знает когда останавливаться, и когда начать заново . Сезон еще не начался , и на такие игры имеет очень большое влияние предсезонная подготовка .
+13
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+12
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Ответ Xabi Alonso78
Там остановка на водопой минимум 5 минут отняла. Лысый когда проигрывает, придумывает глупые, детские отмазки)
"отмазка" - это когда ты перекладываешь свою вину на некое внешнее обстоятельство или другую персону.
В данных словах Гвардиолы этого нет.
+21
-11
+10
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Там остановка на водопой минимум 5 минут отняла.
Лысый когда проигрывает, придумывает глупые, детские отмазки)
+33
-25
+8
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Ответ DolJun
а про то, почему родри доиграл матч, физручок что-нить сказал?)
физручок сейчас рому тренирует))))))
+14
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+7
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Ответ DolJun
а про то, почему родри доиграл матч, физручок что-нить сказал?)
2041 год. Пеп завершает тренерскую карьеру, выиграв 80 титулов за карьеру. Весь мир рукоплещет ,признавая его величайшим тренером в истории.
Мировые таблоиды выходят с заголовками "The GOAT завершил карьеру!" , "Спасибо за все , величайший!" итд.
...
В это время Должун, из кресла каталки , трясущемися руками пытается в телефоне кликнуть на приложение "Спортс ру "... некоторое время ничего не получается...пальцы упопрно не слушаются, попадая то на Тиндер, то на Госсулуги.
Холодный пот покрывает лоб Должуна, раздражение становится нестерпимым.
В комнате раздается голос :" Деда, тебе помочь?" [ Это Должун Джуниор-Джуниор, только что вернувшийся из школы. На нем футболка Барселоны с автограыами всех игроков"
...
- Да, внучек, подойди пожалуйста.
Джуниор молча подходит
- открой спортс ру в моем телефоне пожалуйста.
Джуниор ,слегка улыбнувшись, кликает на всплывшее уведомление о новости...
- Пиши ....:Ахххааа) физручело ))) Да что он о себе возмонил...если бы в 2038 сына Родри справедливо удалили в матче первого круга АПЛ с Бернли, то он никогда не стал бы для хомячков "лучшим тренером" в истории. Так и оставшись неудачником со своими жалкими 78-ю трофеями.
Хпхахахаххха)))Тренер-мем)))
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Посмотрим,как Арсенал покажет себя на дистанции.С таким конкурентом будет трудно
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Ответ DolJun
(фейспалм)
Всмысле?)) чел в 5 предложениях уместил твою натуру
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Ответ Полуэктов Пётр
"отмазка" - это когда ты перекладываешь свою вину на некое внешнее обстоятельство или другую персону. В данных словах Гвардиолы этого нет.
Пеп перекладывает свою вину на судей, которые добавили 8 минут
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Ответ Этот Райола хочет денег
Ладно тебе, Пеп, будь великодушнее. Тебе то этот кубок особо и не нужен, после требла то, а Арсам подсластить горечь самое то!
Угу, "особо не нужен"... То-то Пеп так скакал по технической зоне после гола Палмера.
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Ответ Леван Мкртчян
2041 год. Пеп завершает тренерскую карьеру, выиграв 80 титулов за карьеру. Весь мир рукоплещет ,признавая его величайшим тренером в истории. Мировые таблоиды выходят с заголовками "The GOAT завершил карьеру!" , "Спасибо за все , величайший!" итд. ... В это время Должун, из кресла каталки , трясущемися руками пытается в телефоне кликнуть на приложение "Спортс ру "... некоторое время ничего не получается...пальцы упопрно не слушаются, попадая то на Тиндер, то на Госсулуги. Холодный пот покрывает лоб Должуна, раздражение становится нестерпимым. В комнате раздается голос :" Деда, тебе помочь?" [ Это Должун Джуниор-Джуниор, только что вернувшийся из школы. На нем футболка Барселоны с автограыами всех игроков" ... - Да, внучек, подойди пожалуйста. Джуниор молча подходит - открой спортс ру в моем телефоне пожалуйста. Джуниор ,слегка улыбнувшись, кликает на всплывшее уведомление о новости... - Пиши ....:Ахххааа) физручело ))) Да что он о себе возмонил...если бы в 2038 сына Родри справедливо удалили в матче первого круга АПЛ с Бернли, то он никогда не стал бы для хомячков "лучшим тренером" в истории. Так и оставшись неудачником со своими жалкими 78-ю трофеями. Хпхахахаххха)))Тренер-мем)))
👏🏼 красава )
Только Должуну в 2041 будет 29, сейчас одиннадцать )
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Ответ Полуэктов Пётр
Нет. Он просто огорчен тем, что матч не закончился раньше этого гола. Разве не естественно для него в данной ситуации быть огорченным данным фактом?
"жаль, что было так много задержек и добавили так много времени, что мы не удержали преимущество" - вот это быть просто огорчённым
"прошло не так уж много, чтобы добавлять восемь минут" - перекладывание ответственности
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Ответ Полуэктов Пётр
Нет. Он просто огорчен тем, что матч не закончился раньше этого гола. Разве не естественно для него в данной ситуации быть огорченным данным фактом?
Вот Вы и иезуитище )))
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Ответ Aram Avanesian
Ваши слова логичны , но откуда вы знаете что он психологически очень уставший? Я знаю одно, Пеп всегда знает когда останавливаться, и когда начать заново . Сезон еще не начался , и на такие игры имеет очень большое влияние предсезонная подготовка .
да и Грилиш, похоже ещё пьяный
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Ответ mr_ h2o
Есть ощущение, что после победы в ЛЧ Пепу нужен перерыв и новый вызов. Думаю он очень устал психологически, а так как цель достигнута результата станут хуже
Каждый сезон последние лет пять начинается на спортсе с того, что Пеп становится шарлатаном, с которым Сити в этом сезоне уж точно вылетит в Шип и не выйдет из группы ЛЧ.
После прошлогоднего Суперкубка уже сразу Сити лишили борьбы даже за топ-3, а Дарвину подарили золотую бутсу.
И так реально каждый год.
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Есть ощущение, что после победы в ЛЧ Пепу нужен перерыв и новый вызов. Думаю он очень устал психологически, а так как цель достигнута результата станут хуже
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Лучшему тренеру в мире мешает предсезонка в Азии и добавленное время..
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Ладно тебе, Пеп, будь великодушнее. Тебе то этот кубок особо и не нужен, после требла то, а Арсам подсластить горечь самое то!
+3
-3
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