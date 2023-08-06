Пеп о голе «Арсенала» на 101-й минуте: «Произошло не так много, чтобы добавлять 8 минут. Это раздражало, но придется привыкать»
Пеп Гвардиола выразил недовольство добавленным временем в матче за Суперкубок Англии.
В матче «Манчестер Сити» против «Арсенала» арбитр Стюарт Эттуэлл добавил ко второму тайму 8 минут. При этом «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте.
Встреча завершилась поражением «горожан» в серии пенальти (1:1, пен. 1:4).
«Это раздражало, но к этому придется привыкать.
Я испытывал такие эмоции не потому, что мы выигрывали со счетом 1:0, а потому что произошло не так уж много, чтобы добавлять восемь минут», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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В данных словах Гвардиолы этого нет.
Лысый когда проигрывает, придумывает глупые, детские отмазки)
Мировые таблоиды выходят с заголовками "The GOAT завершил карьеру!" , "Спасибо за все , величайший!" итд.
...
В это время Должун, из кресла каталки , трясущемися руками пытается в телефоне кликнуть на приложение "Спортс ру "... некоторое время ничего не получается...пальцы упопрно не слушаются, попадая то на Тиндер, то на Госсулуги.
Холодный пот покрывает лоб Должуна, раздражение становится нестерпимым.
В комнате раздается голос :" Деда, тебе помочь?" [ Это Должун Джуниор-Джуниор, только что вернувшийся из школы. На нем футболка Барселоны с автограыами всех игроков"
...
- Да, внучек, подойди пожалуйста.
Джуниор молча подходит
- открой спортс ру в моем телефоне пожалуйста.
Джуниор ,слегка улыбнувшись, кликает на всплывшее уведомление о новости...
- Пиши ....:Ахххааа) физручело ))) Да что он о себе возмонил...если бы в 2038 сына Родри справедливо удалили в матче первого круга АПЛ с Бернли, то он никогда не стал бы для хомячков "лучшим тренером" в истории. Так и оставшись неудачником со своими жалкими 78-ю трофеями.
Хпхахахаххха)))Тренер-мем)))
Только Должуну в 2041 будет 29, сейчас одиннадцать )
"прошло не так уж много, чтобы добавлять восемь минут" - перекладывание ответственности
После прошлогоднего Суперкубка уже сразу Сити лишили борьбы даже за топ-3, а Дарвину подарили золотую бутсу.
И так реально каждый год.