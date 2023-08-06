Пеп о голе «Арсенала» на 101-й минуте: «Произошло не так много, чтобы добавлять 8 минут. Это раздражало, но придется привыкать»

Пеп Гвардиола выразил недовольство добавленным временем в матче за Суперкубок Англии.

В матче «Манчестер Сити» против «Арсенала» арбитр Стюарт Эттуэлл добавил ко второму тайму 8 минут. При этом «Арсенал» сравнял счет на 11-й добавленной минуте.

Встреча завершилась поражением «горожан» в серии пенальти (1:1, пен. 1:4).

«Это раздражало, но к этому придется привыкать.

Я испытывал такие эмоции не потому, что мы выигрывали со счетом 1:0, а потому что произошло не так уж много, чтобы добавлять восемь минут», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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