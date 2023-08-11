«Челси» предлагал 100 млн фунтов за Кайседо. Но «Ливерпуль» дал больше – 110 млн

«Челси» предлагал 100 млн фунтов за Мойсеса Кайседо.

Однако «Ливепруль» предложил больше – 110 млн фунтов, – сообщает The Athletic.

Стоит отметить, что в ходе летнего трансферного окна « » делал как минимум 4 предложения по Кайседо, но все они были отклонены.

В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

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