«Челси» предлагал 100 млн фунтов за Кайседо. Но «Ливерпуль» дал больше – 110 млн

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» предлагал 100 млн фунтов за Мойсеса Кайседо.

Однако «Ливепруль» предложил больше – 110 млн фунтов, – сообщает The Athletic.

Стоит отметить, что в ходе летнего трансферного окна «Челси» делал как минимум 4 предложения по Кайседо, но все они были отклонены.

В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

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66 комментариев

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Bayern Munich Mia San Mia
За обычного опорника такие деньги.... Сумасшествие
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Александр Елисеев
Ответ <~Inter~>
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За лучшего нападающего, который в мертвом клубе забивает голы и раздает ассисты. Это принципиальная разница)
+19
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hustla story
я просто поражаюсь насколько неадекватные стали цены на трансферы, и ладно по таким ценам покупали бы реальных топов проведших несколько сезонов на высоком уровне, как было раньше, но нет сейчас игроков проведших один отличный сезон и все покупают за 70-100 лямов просто дичь
+15
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quaterbackathome
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Уральские пельмени?)
Эдуард Суровый.

легенду бы надо знать...
+9
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<~Inter~>
А все смеялись над Брайтоном и говорили, что никто не купит за такие деньги
+9
-2
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2vdhrvmmzf
Ответ <~Inter~>
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Обычного нападающего который 10 лет стабильно в топе бомбардиров апл
+7
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Stewart D.
Ответ гель кристины
Но мешок Сити, не забываем. Мешок Сити
ну правильно ведь кроме сити ещё куча клубов тратят по 100 млн за грилишей потому что это хороший парень)
и отстёгивают по 50 млн каждое лето на защитников)
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Усатая Козляра
Ответ S. A.
За игрока, проведшего 1 сезон в топ-лиге дают такие деньги, а за топаря Беллингема зажали. Чёртовы гении
Биллингем сам не хотел ни в один клуб, кроме Реала
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S. A.
За игрока, проведшего 1 сезон в топ-лиге дают такие деньги, а за топаря Беллингема зажали. Чёртовы гении
+6
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Ебздрогыч
Червяк Анатолий,
Ищет покушать,
Но крот Афанасий,
Нашёл его раньше.
Такая вот жизнь
Без упрёка, без фальши.
Он искал, он искал,
Но его нашли раньше
+7
-3
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Дмитрий Бервинов
Ответ DolJun
ого, спортс даже отдельной новостью запостил. надеюсь челси с брайтоном больше не будет иметь дел, рад что синие им колвила не продали
ну как знать, может, они Челси сейчас спасли от глупой траты в 100кк фунтов
+4
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Аморалинни
Ответ <~Inter~>
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>Кейн
>Обычный нападающий
))
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Stewart D.
Ответ Rad0
Ну теперь хоть не над одним МЮ смеяться будут с их Хойлундом за 90 млн.
у мю слишком много чудовищных покупок и хойлунд не последний)))
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ответ S. A.
За игрока, проведшего 1 сезон в топ-лиге дают такие деньги, а за топаря Беллингема зажали. Чёртовы гении
Да много раз говорилось что Джуд хотел в Реал
+3
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Rad0
Ну теперь хоть не над одним МЮ смеяться будут с их Хойлундом за 90 млн.
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Любезный Коссутий
а говорили Ливер не мешок 🤷‍♂️
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Nocturnal
Спасибо, Ливерпуль, что не дал Челси в очередной раз опозориться с дорогущей покупкой
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Джейме Ланнистер
День когда Боули остановился!
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гель кристины
Но мешок Сити, не забываем. Мешок Сити
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Знаток Спорта
Ответ <~Inter~>
А все смеялись над Брайтоном и говорили, что никто не купит за такие деньги
Я это зимой понял, когда Арсенал предлагал 70 млн фунтов и Кайседо публично просился. Даже тогда Брайтон не отпустил, даже продлил его. Подумал летом меньше 100 млн ни у кого не получится забрать
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1skandeR
Однако «Ливепруль» предложил больше – 110 млн фунтов, – сообщает The Athletic.
Может еще Левый руль напишите)
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llolishe
Ответ Любезный Коссутий
а говорили Ливер не мешок 🤷‍♂️
За 5 сезонов трофеи и столько финалов ЛЧ столько денег заработали уже могли бы Мбаппе купить даже
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DolJun
ого, спортс даже отдельной новостью запостил. надеюсь челси с брайтоном больше не будет иметь дел, рад что синие им колвила не продали
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Спартак сила
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в Локо хорош был
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DolJun
Ответ rigobersong
Ливерпуль поступил порядочно, не пожалел денег и спас игроку карьеру:)
получается ливерпуль - это псж для богатых?)
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