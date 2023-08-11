«Челси» предлагал 100 млн фунтов за Кайседо. Но «Ливерпуль» дал больше – 110 млн
«Челси» предлагал 100 млн фунтов за Мойсеса Кайседо.
Однако «Ливепруль» предложил больше – 110 млн фунтов, – сообщает The Athletic.
Стоит отметить, что в ходе летнего трансферного окна «Челси» делал как минимум 4 предложения по Кайседо, но все они были отклонены.
В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
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легенду бы надо знать...
и отстёгивают по 50 млн каждое лето на защитников)
Ищет покушать,
Но крот Афанасий,
Нашёл его раньше.
Такая вот жизнь
Без упрёка, без фальши.
Он искал, он искал,
Но его нашли раньше
>Обычный нападающий
))
Может еще Левый руль напишите)