Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ». Вингер подпишет контракт завтра
Усман Дембеле станет игроком «ПСЖ» в ближайшее время.
26-летний вингер успешно прошел медосмотр в расположении парижского клуба. По информации RMC Sport, он подпишет пятилетний контракт завтра.
Дембеле переходит в «ПСЖ» из «Барселоны» за 50 миллионов евро. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.
Статистику футболиста можно найти здесь.
«Барса» считает, что условия выплаты Дембеле половины из 50 млн евро отступных не выполнены. Переход в «ПСЖ» могут задержать, если с игроком не договорятся
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