Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ». Вингер подпишет контракт завтра

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Усман Дембеле станет игроком «ПСЖ» в ближайшее время.

26-летний вингер успешно прошел медосмотр в расположении парижского клуба. По информации RMC Sport, он подпишет пятилетний контракт завтра. 

Дембеле переходит в «ПСЖ» из «Барселоны» за 50 миллионов евро. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту. 

Статистику футболиста можно найти здесь

«Барса» считает, что условия выплаты Дембеле половины из 50 млн евро отступных не выполнены. Переход в «ПСЖ» могут задержать, если с игроком не договорятся

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39 комментариев

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ponso
"Дембеле прошёл медосмотр"... звучит как анекдот.
+26
-1
+25
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Вячеслав Новиков
Удивительно прошёл медосмотр и не сломался, ну и хорошо скате ртью дорога пучеглазый хрусталь
+31
-9
+22
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scuderiafan
Скатертью дорожка. Все перед глазами тот промах в ворота Ливерпуля, после паса Месси в первом полуфинале ЛЧ
+17
-2
+15
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Пирс Морган
А ведь казалось, что когда Дембеле забивал с подачи Месси Челси 5 лет назад, то его ждет превосходная карьера с множеством голов, жаль, что так вышло

https://www.youtube.com/watch?v=VIP7cJ7xMXA&ab_channel=FootballAG
+8
-1
+7
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Syog1010
Ответ Пирс Морган
А ведь казалось, что когда Дембеле забивал с подачи Месси Челси 5 лет назад, то его ждет превосходная карьера с множеством голов, жаль, что так вышло https://www.youtube.com/watch?v=VIP7cJ7xMXA&ab_channel=FootballAG
Хз, лично я точно понял что этот парень ни о чём, когда в последние минуты того самого матча с Ливерпулем он не забыл в пустые то ли не отдал в пустые, точно не помню, но этот гол очень помог бы не вылететь в ответном матче
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Пирс Морган
Ответ scuderiafan
Скатертью дорожка. Все перед глазами тот промах в ворота Ливерпуля, после паса Месси в первом полуфинале ЛЧ
Оставлю этот момент здесь для будущих поколений:
https://www.youtube.com/watch?v=yDAcEJmqY6U&ab_channel=RoseateMixes
+7
-1
+6
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Direct free kick
В атлетичной лиге 1 будет ломаться меньше чем в нежной ла лижке
+15
-10
+5
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Однажды в Космосе
гудбай человек с мозгом в грецкий орех)*
+5
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Direct free kick
Ответ Эксперт Спортс
Там не будет Хетафе и Левант с Эспаньолом и Кадисами.
Хетафе как раз ближе к лиге 1 по атлетичности
+7
-2
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Эксперт Спортс
Ответ Direct free kick
В атлетичной лиге 1 будет ломаться меньше чем в нежной ла лижке
Там не будет Хетафе и Левант с Эспаньолом и Кадисами.
+8
-3
+5
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Артём Гусев
Позоры в ЛЧ, ужасное отношение от руководства и постоянные поломы от дровосеков из лиги 1 ждут вас, Иуда
+4
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sd4fmwrvz8
Наконец то хрусталь свалил 👍👏👏👏
+4
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Tornado S
в псж 👀 глазастый быстрее сломается, ещё пожалеют что его купили
+4
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Виктор Кашшаи
Вали, да побыстрее, надо к сезону готовиться
+3
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Uragan Boy
уфф слава Богу!
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Эксперт Спортс
Должун бросил болеть за Челси.
+4
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NartApsua
Как я переживал, что не пройдёт! Гора с плечь.Не спасибо за всё и до свидания!
+2
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Mamontilo
Ответ ponso
"Дембеле прошёл медосмотр"... звучит как анекдот.
оксюморон
+2
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Эксперт Спортс
Ответ Direct free kick
Хетафе как раз ближе к лиге 1 по атлетичности
О чем ты? После игры с Хетафе игроки не идут отдыхать а отправляются прямиком в травмпункт
+3
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Очевидное невероятное
грязнуля вдобавок
+2
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Vatikan
На максималках он хорош. Но это бывает в 5 играх из 50
+2
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ApXuMaHqPuT
Удачно Барса сплавила усача в мешок, ничего не скажешь
+2
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la_masia
Ответ Вячеслав Новиков
Удивительно прошёл медосмотр и не сломался, ну и хорошо скате ртью дорога пучеглазый хрусталь
ну и в чем ты не прав?🤔👍
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Виктор Кашшаи
Ответ Вячеслав Новиков
Удивительно прошёл медосмотр и не сломался, ну и хорошо скате ртью дорога пучеглазый хрусталь
ничего, в первом же матче его махом поломают
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Kaloyan Yalamov
Главное, в данном случае, что наконец-то все заканчивается.
+1
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