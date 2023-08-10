Дембеле прошел медосмотр в «ПСЖ». Вингер подпишет контракт завтра

Усман Дембеле станет игроком «ПСЖ» в ближайшее время.

26-летний вингер успешно прошел медосмотр в расположении парижского клуба. По информации RMC Sport, он подпишет пятилетний контракт завтра.

Дембеле переходит в «ПСЖ» из «Барселоны» за 50 миллионов евро. Половина этой суммы должна достаться игроку и его агенту.

Статистику футболиста можно найти здесь.

«Барса» считает, что условия выплаты Дембеле половины из 50 млн евро отступных не выполнены. Переход в «ПСЖ» могут задержать, если с игроком не договорятся

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