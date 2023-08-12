Баженов о победе «Урала»: «У них есть характер и игровая дисциплина. «Спартаку» не хватает баланса»

Теги Спартак Никита Баженов премьер-лига Россия Урал Футбол

Никита Баженов оценил победу «Урала» над «Спартаком» (3:2) в Мир РПЛ.

«Просто шикарный матч. Хотелось бы похвалить «Урал», они не заслуживали поражения, у них есть характер. Игра складывалась так, что у екатеринбуржцев будет свой момент. «Урал» играл организованно. У них присутствует игровая дисциплина.

«Спартак» ищет основные оборонительные редуты, баланса пока не хватает, но не нужно набрасываться на защитников, — сказал бывший футболист «Спартака».

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