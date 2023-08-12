Канчельскис о поражении «Спартака»: «Запели опять о чемпионстве – полезный ушат холодной воды. Голы на последних минутах – классика, слабая психология»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис высказался о первом поражении «Спартака» в сезоне.

Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Уралу» (2:3) в матче 4-го тура Мир РПЛ.

«Это полезный ушат холодной воды для красно-белых. А то запели опять о чемпионстве.

Повторюсь: с такой обороной за золото бороться очень сложно. А голы на последних минутах – классика для «Спартака». У команды всегда дрожат коленки в концовках матчей, слабая психология», – сказал бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис.

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17 комментариев

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dimamak10
Пела только Зарема и часть фанатов
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Юрген
Ответ Пикачу82
Пятница, вечер, видно прибалт уже изрядно принял на грудь...
Как будто в этом есть что-то плохое?
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Айнур Гайсин
Ответ dimamak10
Пела только Зарема и часть фанатов
Причем часть фанатов других клубов)
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Groznyi2024
Ответ dimamak10
Пела только Зарема и часть фанатов
Лёня лично пел
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dvd-77
Че он один то вещает? Мостовой что ли матч проспал?
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Myach
Спартак в концовке обычно забивает, а не пропускает. Канч попутал что-то
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Арлан
Вроде взрослый человек,при этом лжёт,ФК Спартак и футболисты Спартака не давали комментарии что будут чемпионами. Я всегда с уважением относился как футболисту Канчельскис,зачем врать? поздравляю Урал с победой.
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Юрген
Ответ Pelerin
Регулярное опьянение действительно что-то плохое
Так пятница всего раз в неделю бывает.
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hulk&boloto
Ответ dimamak10
Пела только Зарема и часть фанатов
Откуда сразу пессимизм. Вот как болельщик Зенита, жду конкуренции, например, 4:3 в пользу любой команды)
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