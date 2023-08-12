Канчельскис о поражении «Спартака»: «Запели опять о чемпионстве – полезный ушат холодной воды. Голы на последних минутах – классика, слабая психология»

Андрей Канчельскис высказался о первом поражении «Спартака» в сезоне.

Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Уралу» (2:3) в матче 4-го тура Мир РПЛ.

«Это полезный ушат холодной воды для красно-белых. А то запели опять о чемпионстве.

Повторюсь: с такой обороной за золото бороться очень сложно. А голы на последних минутах – классика для « ». У команды всегда дрожат коленки в концовках матчей, слабая психология», – сказал бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис.

Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от «Урала»

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