Канчельскис о поражении «Спартака»: «Запели опять о чемпионстве – полезный ушат холодной воды. Голы на последних минутах – классика, слабая психология»
Андрей Канчельскис высказался о первом поражении «Спартака» в сезоне.
Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Уралу» (2:3) в матче 4-го тура Мир РПЛ.
«Это полезный ушат холодной воды для красно-белых. А то запели опять о чемпионстве.
Повторюсь: с такой обороной за золото бороться очень сложно. А голы на последних минутах – классика для «Спартака». У команды всегда дрожат коленки в концовках матчей, слабая психология», – сказал бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис.
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