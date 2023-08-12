Александр Мостовой: «Взбесил игрок «Урала», не попавший с пяти метров. «Спартак» по игре был хуже»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Гильерме Шеттине Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой заявил, что его взбесил футболист «Урала».

«Урал» обыграл «Спартак» (3:2) в матче Мир РПЛ.

«Было видно, что «Урал» превосходит «Спартак». Но москвичи отличаются хорошей скамейкой, как и другие ведущие клубы. После гола Тео Бонгонда за «Урал» стало тревожно.

Честно говоря, меня взбесил игрок уральцев (Гильерме Шеттине), который не смог попасть с пяти шагов и пробил в штангу. «Спартак» по игре был хуже «Урала», поэтому непонятно, что бы случилось, пропусти москвичи второй мяч.

Футболисты «Урала» молодцы, что вышли на первое место. Наверняка они не смогут там задержаться, потому что им будет тяжело, ведь у них скамейка не такая длинная, как у «Зенита» или «Спартака», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

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11 комментариев

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Groznyi2024
Мостовой из такой позиции два бы забил одним ударом
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bubareska
Наконец-то дозвонились))
+3
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Михо
Царь болеет против Спартака чтобы доказать что Абаскаль плохой тренер
+3
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Alex_V69
Не только этот удар, уровень футбола был ниже плинтуса. Во времена Мостового уровень чемпионата был значительно выше.
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Dolard
Ну тут всё верно. Нечего возразить
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ponso
Спартак не был бы хуже по игре, если б их тренер чеканил мяч хотя бы тысячу раз за подход.
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Pertinax Gandi
Ну если даже великий Заболотный не попадает по пустым с двух метров, что же требовать от игрока скромного "Урала"?
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Velirpa
какие роскошные волосы у этого эксперта.
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