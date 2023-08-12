Александр Мостовой: «Взбесил игрок «Урала», не попавший с пяти метров. «Спартак» по игре был хуже»

Александр Мостовой заявил, что его взбесил футболист «Урала».

«Урал» обыграл «Спартак» (3:2) в матче Мир РПЛ.

«Было видно, что «Урал» превосходит «Спартак». Но москвичи отличаются хорошей скамейкой, как и другие ведущие клубы. После гола Тео Бонгонда за «Урал» стало тревожно.

Честно говоря, меня взбесил игрок уральцев ( ), который не смог попасть с пяти шагов и пробил в штангу. «Спартак» по игре был хуже «Урала», поэтому непонятно, что бы случилось, пропусти москвичи второй мяч.

Футболисты «Урала» молодцы, что вышли на первое место. Наверняка они не смогут там задержаться, потому что им будет тяжело, ведь у них скамейка не такая длинная, как у «Зенита» или «Спартака», – сказал бывший футболист « » .

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