Хавбек «Урала» Мишкич: «Заслужили победу над «Спартаком», верили в себя»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Даниел Мишкич Футбол

Даниел Мишкич считает заслуженной победу «Урала» над «Спартаком» (3:2) в Мир РПЛ.

«У меня нет слов после такой игры. Большие эмоции. Могу поздравить свою команду с хорошим характером. Мы заслужили эту победу, верили в себя.

Незабитый пенальти? Был немного без настроения, но лучшие футболисты также не реализовывали 11‑метровые удары. Большое спасибо нашим болельщикам», — сказал хавбек «Урала».

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3 комментария

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Спартак Гордость России
Благодаря нашим защитникам
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Amigo
в следующей игре проиграете даже к бабе Фене не ходи!!!
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