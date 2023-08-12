Хавбек «Урала» Мишкич: «Заслужили победу над «Спартаком», верили в себя»

Даниел Мишкич считает заслуженной победу «Урала» над «Спартаком» (3:2) в Мир РПЛ.

«У меня нет слов после такой игры. Большие эмоции. Могу поздравить свою команду с хорошим характером. Мы заслужили эту победу, верили в себя.

Незабитый пенальти? Был немного без настроения, но лучшие футболисты также не реализовывали 11‑метровые удары. Большое спасибо нашим болельщикам», — сказал хавбек «Урала».

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