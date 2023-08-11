«Спартак» пропустил 12 голов в первых 6 матчах сезона, 7 – в двух последних

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Максименко Илья Свинов Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» пропустил 7 голов в двух последних матчах.

Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Уралу» (2:3) в игре четвертого тура Мир РПЛ.

Это первое поражение красно-белых в нынешнем сезоне. До этого с учетом игр в рамках Фонбет Кубка России «Спартак» победил в 5 матчах подряд.

Клуб пропустил 12 голов в первых 6 матчах сезона, 7 из которых – в двух последних, где в воротах команды играл Илья Свинов. Напомним, в прошлом матче «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 5:4.

В следующем туре, 20 августа, команда сыграет против «Зенита».

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23 комментария

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dr. cage
Вспоминаю разговоры после первых двух туров в стиле: "И вот такой Спартак вынужден пропускать ЛЧ" 🤣🤣🤣
+30
-6
+24
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Vatikan
Ответ Evil_Alastar
Оборона, конечно, жесть
Какая оборона?
+22
0
+22
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Богдан Хабриев
Ответ Vatikan
Какая оборона?
Гражданская
+14
0
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Evil_Alastar
Оборона, конечно, жесть
+10
-1
+9
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zzzeeerrrooo
Ответ dr. cage
Вспоминаю разговоры после первых двух туров в стиле: "И вот такой Спартак вынужден пропускать ЛЧ" 🤣🤣🤣
7 от Ливерпуля превратились бы в 5 от Шерифа
+7
-1
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Сергей Спартакович
как же хорош Зобнин,когда его нет на поле.
+5
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Жаргал Шадапов
Ответ Владимир Петухов
Абаскаля нужно в отставку. Дальше будет хуже.
Это шутка?
+4
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Ник Гре
Футбол для болельщиков! Весело же. 😏
5:5, и в конце массовая драка - впечатлений на месяц вперёд!
Если без шуток: 5:4 с Нижним было шик, но победы важны.
* оборону или лечить, или расстрелять... 🤔 Наш португальский молдаванин был лучшим, а остальные где и что?!
+2
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Ярыч бывалый
Спартак на моей памяти всегда был таким, в атаку и без защиты, только Горлукович или Никифоров или такого типа один! игрок присутствовал в составе в плане либеро. А опорники Спартака это всегда созидатели или почти восьмерки. Ничего с этим не поделаешь, даже у Карреры который изначально тренировал защитников у одного из звезд тренерского цеха Конте, не вышло настроить защиту Спартака на нужный лад.
Словом, это поражение было необходимо, чем раньше тем лучше. Гильерме пора учитывать и эти факты).
Да и однозначно сказывалась усталость на фоне третьего матча за восемь дней, это тоже не стоит сбрасывать со счетов.
А Урал молодцы, особенно все матчи против краснобелых у них на бис получается)).
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Евгений Кузнецов
Комментарий удален пользователем
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Groznyi2024
Подождите, 20 августа еще семерочка ждет
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Владимир Петухов
Абаскаля нужно в отставку. Дальше будет хуже.
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ЦЕС
Зарема!!! Зарема!!! Где Зарема?!
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Eugene88
Ответ Евгений Кузнецов
Комментарий удален пользователем
Причем тут игроки? Очень удобно, конечно. Как победы - так тренер гений. А как были размазаны по игре и тренер даже не пытался что-то исправить - так игроки виноваты, сразу все!
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Владимир Петухов
Ответ Жаргал Шадапов
Это шутка?
Нет. Выводы...
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Владимир Петухов
Абаскаля нужно в отставку. Дальше будет хуже.
Петухов не спрашивали:)))
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