«Спартак» пропустил 12 голов в первых 6 матчах сезона, 7 – в двух последних
«Спартак» пропустил 7 голов в двух последних матчах.
Команда тренера Гильермо Абаскаля уступила «Уралу» (2:3) в игре четвертого тура Мир РПЛ.
Это первое поражение красно-белых в нынешнем сезоне. До этого с учетом игр в рамках Фонбет Кубка России «Спартак» победил в 5 матчах подряд.
Клуб пропустил 12 голов в первых 6 матчах сезона, 7 из которых – в двух последних, где в воротах команды играл Илья Свинов. Напомним, в прошлом матче «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 5:4.
В следующем туре, 20 августа, команда сыграет против «Зенита».
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5:5, и в конце массовая драка - впечатлений на месяц вперёд!
Если без шуток: 5:4 с Нижним было шик, но победы важны.
* оборону или лечить, или расстрелять... 🤔 Наш португальский молдаванин был лучшим, а остальные где и что?!
Словом, это поражение было необходимо, чем раньше тем лучше. Гильерме пора учитывать и эти факты).
Да и однозначно сказывалась усталость на фоне третьего матча за восемь дней, это тоже не стоит сбрасывать со счетов.
А Урал молодцы, особенно все матчи против краснобелых у них на бис получается)).