«Спартак» пропустил 12 голов в первых 6 матчах сезона, 7 – в двух последних

«Спартак» пропустил 7 голов в двух последних матчах.

Команда тренера уступила «Уралу» (2:3) в игре четвертого тура Мир .

Это первое поражение красно-белых в нынешнем сезоне. До этого с учетом игр в рамках Фонбет Кубка России « » победил в 5 матчах подряд.

Клуб пропустил 12 голов в первых 6 матчах сезона, 7 из которых – в двух последних, где в воротах команды играл Илья Свинов. Напомним, в прошлом матче «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 5:4.

В следующем туре, 20 августа, команда сыграет против «Зенита».

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