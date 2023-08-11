Президент «Урала»: «Переиграли «Спартак» – были моменты, не забили пенальти. А чем они удивили? Всех удивила наша команда»

Григорий Иванов заявил, что «Урал» переиграл «Спартак».

«Урал» обыграл красно-белых (3:2) в матче четвертого тура Мир .

– « » есть «Спартак». По большому счету, мы их переиграли.

У нас были моменты, мы не забили пенальти. В первом тайме Каштанов не забивает плюс Шеттине попал в штангу.

– Тройные премиальные будут?

– Нет.

– «Спартак» удивил?

– А чем? Хорошая команда, и она играла в футбол. Думаю, что сегодня всех удивила наша команда, – сказал президент « » .

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