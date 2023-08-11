Президент «Урала»: «Переиграли «Спартак» – были моменты, не забили пенальти. А чем они удивили? Всех удивила наша команда»
Григорий Иванов заявил, что «Урал» переиграл «Спартак».
«Урал» обыграл красно-белых (3:2) в матче четвертого тура Мир РПЛ.
– «Спартак» есть «Спартак». По большому счету, мы их переиграли.
У нас были моменты, мы не забили пенальти. В первом тайме Каштанов не забивает плюс Шеттине попал в штангу.
– Тройные премиальные будут?
– Нет.
– «Спартак» удивил?
– А чем? Хорошая команда, и она играла в футбол. Думаю, что сегодня всех удивила наша команда, – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
🗣️ "Как можно не любить Спартак?"
Да легко ребят, легко, главное твердить о Небесном превосходстве и Шахи с Матами ставить, когда они побеждают, и исчезать - когда позорятся
Опять будет жалкая тень после очередного Чемпионства Зенита 👍
Пожелаем на 1 месте и остаться после 30 тура Уралу!
С заслуженной победой !!!