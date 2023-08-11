Президент «Урала»: «Переиграли «Спартак» – были моменты, не забили пенальти. А чем они удивили? Всех удивила наша команда»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Матч ТВ Футбол

Григорий Иванов заявил, что «Урал» переиграл «Спартак».

«Урал» обыграл красно-белых (3:2) в матче четвертого тура Мир РПЛ.

– «Спартак» есть «Спартак». По большому счету, мы их переиграли.

У нас были моменты, мы не забили пенальти. В первом тайме Каштанов не забивает плюс Шеттине попал в штангу.

– Тройные премиальные будут?

– Нет.

– «Спартак» удивил?

– А чем? Хорошая команда, и она играла в футбол. Думаю, что сегодня всех удивила наша команда, – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

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41 комментарий

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ХавиГави_Паратрупер
Ганчаренко на классе сделал драники из трёхтуровых чемпионов😎
+71
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+49
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Groznyi2024
Каждый год говорю себе, что не нужно смеяться над Спартаком после 3 тура. И каждый год ржу
+56
-19
+37
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fil_spb
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ганчаренко на классе сделал драники из трёхтуровых чемпионов😎
Есть такое блюдо - колдуны. По сути драники с фаршем. Вот оно тогда.
+16
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+15
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Artem Piatkov
Всё "величие" насмарку

🗣️ "Как можно не любить Спартак?"
Да легко ребят, легко, главное твердить о Небесном превосходстве и Шахи с Матами ставить, когда они побеждают, и исчезать - когда позорятся

Опять будет жалкая тень после очередного Чемпионства Зенита 👍
+21
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+11
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Marat82
Хорошая оплеуха от Урала. Куча работы ещё у Абаскаля, без центра и обороны, на одной атаке далеко не уедешь. И дело не в качестве игроков, у Урала звезды что-ли играют? Баланса нет у Спартака, атака живёт своей жизнью, центр своей, а обороны вообще нет.
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Старик Стариканов
Сенсации не случилось, фаворит ожидаемо победил
+12
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Ice Vorya
Ответ Groznyi2024
Каждый год говорю себе, что не нужно смеяться над Спартаком после 3 тура. И каждый год ржу
Такова их природа: быть посмешищем
+16
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Амин Чич
если судить по последним очным встречам, то вы явно не удивили
+3
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Kissurion
Я помню первое чемпионство Рубина при Бердыеве, верилось с трудом. Но тот Рубин был нудный как лекция по сопромату. А этот Урал в огне! Удачи!
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dreamstep
С начала сезона защита Спартака пропускает постоянно, игра в обороне плоха, просто в атаке забивали много. Тут везение в обороне прошло, и закономерно Урал выиграл.
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Тралл из Питера
Было бы несправедливо, если бы Урал проиграл. Защита Спартака те еще привозчики, конечно. Хороший матч, мне понравился.
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Максим Шпилёв
Ну и в чём он не прав?
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Удар Кержакова
Ответ dreamstep
С начала сезона защита Спартака пропускает постоянно, игра в обороне плоха, просто в атаке забивали много. Тут везение в обороне прошло, и закономерно Урал выиграл.
Я думаю тактика такая у Спартака. Забить больше, чем пропустил. Выглядит прикольно, как и у Динамо, но на дистанции сложно с ней будет, слишком много сил надо и концентрации так играть. Тот же Зенит, ЦСКА, Ростов и Краснодар играют более ровно во всех линиях .
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Удар Кержакова
Другие матчи Спартака и Урала не смотрел. Но Урал сильно удивил.
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TheSportNik
Ну в принципе Григорий Иванов может гордиться своей командой, вытащили такой матч и красивая победа над Спартаком 3:2 и 1 место.
Пожелаем на 1 месте и остаться после 30 тура Уралу!
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alexus-1990
Ответ Groznyi2024
Каждый год говорю себе, что не нужно смеяться над Спартаком после 3 тура. И каждый год ржу
над вами ржут каждый тур и ничего)
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Николай Повалюхин
Да никто никого не удивил на самом деле. Все знали, что защиты в Спартаке практически нет - одни днари. . Вот купили одного крепкого Рябчука, но этого мало. Опорной зоны тоже нет. И что третья игра за 6 дней это непросто, тем более на выезде, поэтому забить больше чем пропустить на этот раз не вышло. Баланса нет пока, поэтому разговоры о чемпионстве преждевременны. А засушить игру при устраивающем счёте - это для Спартака вообще неведомое.)
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Александр Малышев
Урал - чемпион!!!
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А я ясные дни оставляю себе
Поздравляю поклонников Урала. Красивая победа. Для меня до сих пор загадка почему ЦСКА выгнал Гончаренко.
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ARIK2
А меня удивил… хотя нет, не удивил Литвинов( Свинов). Это отечественная школа футбола. Одному не обьяснили в детстве, что делать когда висит соперник на плечах защея в штрафной, другой просто … не расчитал,((
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Зелёный гопник
Урал молодцы 👏🏻
С заслуженной победой !!!
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Dmitry Family
Литвинов вообще красавчик подарил праздник Уралу респект = )
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Killsovok👌🏻
в чём он не прав?
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Посторонним В
Меня спартак удивил робкой и ленивой игрой.
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2vdhrvmmzf
Спартак меня сильно удивит если не устроит сессию нытья на неделю зацепившись за какой нибудь микроэпизод судейства
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