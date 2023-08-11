Бонгонда забил в 3-м туре РПЛ подряд и набрал 5 (4+1) очков в 6 матчах во всех турнирах. У Промеса – 3+3
Тео Бонгонда забил четвертый гол за «Спартак».
Вингер красно-белых сравнял счет в игре 4-го тура Мир РПЛ против «Урала» (1:1, второй тайм).
Тео Бонгонда отличился забитым мячом после передачи Квинси Промеса. До этого Бонгонда забивал «Рубину» (4:1), «Балтике» (2:1) в РПЛ и «Краснодару» (2:1) в Фонбет Кубке России. Также игрок сборной Конго сделал результативную передачу в 1-м туре с «Оренбургом» (3:2).
В свою очередь, Промес набрал шесть (3+3) очков по системе «гол+пас» во всех шести матчах сезона.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Спартак».
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Спартачей не замечал среди подобных, но попадались "иксперды, смотрящие Ла Лигу", вроде Туры, или как там его
А то при дебютных играх на волне/уровне предыдущего чемпа в РПЛ многие себя топово показывали (и Клаудиньо, и турок в ЦСКА, и Карраскаль(по игре именно, стата была так себе), и Дрейер в Рубине), но затем в разной степени сбавляли обороты/откатывали чуть ближе к уровню РПЛ