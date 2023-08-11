Бонгонда забил в 3-м туре РПЛ подряд и набрал 5 (4+1) очков в 6 матчах во всех турнирах. У Промеса – 3+3

Тео Бонгонда забил четвертый гол за «Спартак».

Вингер красно-белых сравнял счет в игре 4-го тура Мир РПЛ против « » (1:1, второй тайм).

отличился забитым мячом после передачи . До этого Бонгонда забивал «Рубину» (4:1), «Балтике» (2:1) в РПЛ и «Краснодару» (2:1) в Фонбет Кубке России. Также игрок сборной Конго сделал результативную передачу в 1-м туре с «Оренбургом» (3:2).

В свою очередь, Промес набрал шесть (3+3) очков по системе «гол+пас» во всех шести матчах сезона.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Спартак».

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