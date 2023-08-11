Бонгонда забил в 3-м туре РПЛ подряд и набрал 5 (4+1) очков в 6 матчах во всех турнирах. У Промеса – 3+3

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Квинси Промес Тео Бонгонда Футбол

Тео Бонгонда забил четвертый гол за «Спартак».

Вингер красно-белых сравнял счет в игре 4-го тура Мир РПЛ против «Урала» (1:1, второй тайм).

Тео Бонгонда отличился забитым мячом после передачи Квинси Промеса. До этого Бонгонда забивал «Рубину» (4:1), «Балтике» (2:1) в РПЛ и «Краснодару» (2:1) в Фонбет Кубке России. Также игрок сборной Конго сделал результативную передачу в 1-м туре с «Оренбургом» (3:2).

В свою очередь, Промес набрал шесть (3+3) очков по системе «гол+пас» во всех шести матчах сезона.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Спартак».

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14 комментариев

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Никита Волков
4 подряд? Он ведь играл против НН и не забил.
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Arman FCSM
Ответ Владддд
Интересно читать комменты про интерес Спартака к нему, как спартачи поносили Тео, и кричали, что Зинковский на голову сильнее, и обсерали руководство)))))
https://www.sports.ru/football/1115267355-spartak-za-10-mln-evro-s-uchetom-bonusov-blizok-k-transferu-vingera-ka.html?sl=1

Спартачей не замечал среди подобных, но попадались "иксперды, смотрящие Ла Лигу", вроде Туры, или как там его
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Forrest Gamp
джокер
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kamazfan89
Какая-то кривая статистика, пишут про РПЛ, а статистику с кубком берут, в РПЛ 3+1 у него. А у Промеса 2+3, а если брать с кубком, то 3+4, но 3+3 вообще никак не получается
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kreator.vvv
отличная связка вырисовывается.. .круто
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kreator.vvv
текст заголовка исправили, сам текст забыли... впопыхах строчили статью, не подготовившись?
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King_X
Крутой игрок и здорово начал, но главное, чтобы так же продолжал
А то при дебютных играх на волне/уровне предыдущего чемпа в РПЛ многие себя топово показывали (и Клаудиньо, и турок в ЦСКА, и Карраскаль(по игре именно, стата была так себе), и Дрейер в Рубине), но затем в разной степени сбавляли обороты/откатывали чуть ближе к уровню РПЛ
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Рузанна Гасоян
Ответ Никита Волков
4 подряд? Он ведь играл против НН и не забил.
Зачем им думать , кто то по-любому исправит , да спортс?
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Джони Две Куртки
Ответ Никита Волков
4 подряд? Он ведь играл против НН и не забил.
не мешай спартаковцам мечтать)))
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Arman FCSM
Ответ Владддд
https://www.sports.ru/football/1115220791-spartak-interesuetsya-igrokom-kadisa.html ахахахах, серьезно, Баранов Вася и Зиньковский лучше???? и кого из "бездарей в руководстве, купивших его" надо выгнать? слишком неудачный трансфер и прочие эксперты, которые любят Спартак)))))
Есть и те, кто им возражали в комментах. К чему вообще об этом говорить?
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