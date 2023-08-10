«Аль-Хилаль» готов потратить свыше 200 млн евро на Неймара. В сумму входят выплаты для «ПСЖ» и зарплата игрока за 3 года (Relevo)
Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
В понедельник появилась информация о том, что нападающий сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что в трансфер бразильца заинтересован «Аль-Хилаль».
По информации Relevo, клуб из Саудовской Аравии готов потратить более 200 миллионов евро на услуги нападающего – в эту сумму входят стоимость трансфера и зарплата игрока за 3 года. «Аль-Хилаль» планирует потратить часть средств, которые ранее предлагал за Килиана Мбаппе.
Парижане готовы отпустить Неймара в «Аль-Хилаль», поскольку не хотят продавать форварда европейской команде. Сам футболист скептически относится к перспективе перехода в Саудовскую Аравию.
Конкретики относительно возможного трансфера Неймара еще нет – сейчас «Аль-Хилаль» и «ПСЖ» обсуждают только переход Марко Верратти. Ожидается, что переговоры по Неймару начнутся в ближайшее время.
«ПСЖ» сообщил Неймару и Верратти, что не рассчитывает на них. Их не позвали на клубную фотосессию (RMC Sport)
«ПСЖ» не продаст Неймара дешевле 150 млн евро. Форварда могут отдать в аренду с обязательным выкупом (As)
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS
17 комментариев