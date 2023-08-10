«Аль-Хилаль» готов потратить свыше 200 млн евро на Неймара. В сумму входят выплаты для «ПСЖ» и зарплата игрока за 3 года (Relevo)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Марко Верратти Футбол

Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В понедельник появилась информация о том, что нападающий сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что в трансфер бразильца заинтересован «Аль-Хилаль». 

По информации Relevo, клуб из Саудовской Аравии готов потратить более 200 миллионов евро на услуги нападающего – в эту сумму входят стоимость трансфера и зарплата игрока за 3 года. «Аль-Хилаль» планирует потратить часть средств, которые ранее предлагал за Килиана Мбаппе. 

Парижане готовы отпустить Неймара в «Аль-Хилаль», поскольку не хотят продавать форварда европейской команде. Сам футболист скептически относится к перспективе перехода в Саудовскую Аравию. 

Конкретики относительно возможного трансфера Неймара еще нет – сейчас «Аль-Хилаль» и «ПСЖ» обсуждают только переход Марко Верратти. Ожидается, что переговоры по Неймару начнутся в ближайшее время.

«ПСЖ» сообщил Неймару и Верратти, что не рассчитывает на них. Их не позвали на клубную фотосессию (RMC Sport)

«ПСЖ» не продаст Неймара дешевле 150 млн евро. Форварда могут отдать в аренду с обязательным выкупом (As)

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan poletaev
Зарплата неймара 199 млн $. Сумма выплаты Псж, все остальное.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ну Неймар меньше чем за 50 в год з/п к арабом не поедет, он не лох, и в итоге получается за 3 года 150 зарплата и 50 остается на трансфер с ПСЖ? Что то как то жиденько для игрока такого уровня.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Ответ Glukinho
когда последний раз Неймар показывал свой уровень? там ещё этот уровень вообще остался?
Неймар в любом состоянии это уровень (тем более для саудитов) и имя!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Походу кринж больше никогда не выиграет трофей
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Danilov
Ответ Glukinho
когда последний раз Неймар показывал свой уровень? там ещё этот уровень вообще остался?
Неймар всегда минимум в топ 10 лучших в мире, когда играет. Но его ломают всегда агрессивные французские костоломы
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Учитывая отношение к делу Неймара, ему только в Аравию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Ответ Groznyi2024
Неймар сейчас дешевле Малкома
У Неймара один инст дороже в три раза Малкома с учетом того что нынешний футбол это имидж и маркетинг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Им ещё придется выполнить требования Неймара для своей свиты, чьи запросы вырастут до небес если он согласится перейти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Неймар, НЕЕЕЕТ!!! Только не ведись на деньги второй рааааз! Ведь все сказки нас учат тому, что "НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕЕЕЕЕ!!!" 😭😭😭😭😭😭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ che kaif
У Неймара один инст дороже в три раза Малкома с учетом того что нынешний футбол это имидж и маркетинг
Извини, что Малком футболист
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Гусев
Ответ Glukinho
когда последний раз Неймар показывал свой уровень? там ещё этот уровень вообще остался?
Саудиты совершают трансферы для спортивных результатов что-ли?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кэпко
Ответ Aleksandr Danilov
Неймар всегда минимум в топ 10 лучших в мире, когда играет. Но его ломают всегда агрессивные французские костоломы
Мбапе никто не ломает, престарелого Ляказета за сезон никто не сломал, а неженку Неймарчика ломают. Бедный мальчик, внеочередное день рождение сестры этому господину.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ Пикачу82
Ну Неймар меньше чем за 50 в год з/п к арабом не поедет, он не лох, и в итоге получается за 3 года 150 зарплата и 50 остается на трансфер с ПСЖ? Что то как то жиденько для игрока такого уровня.
Так написано больше 200млн, а это может быть и 300, и 400, и т.д. по нарастающей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий