«Аль-Хилаль» готов потратить свыше 200 млн евро на Неймара. В сумму входят выплаты для «ПСЖ» и зарплата игрока за 3 года (Relevo)

Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В понедельник появилась информация о том, что нападающий сообщил «ПСЖ» о желании покинуть клуб. Сообщалось, что в трансфер бразильца заинтересован « ».

По информации Relevo, клуб из Саудовской Аравии готов потратить более 200 миллионов евро на услуги нападающего – в эту сумму входят стоимость трансфера и зарплата игрока за 3 года. «Аль-Хилаль» планирует потратить часть средств, которые ранее предлагал за Килиана Мбаппе.

Парижане готовы отпустить Неймара в «Аль-Хилаль», поскольку не хотят продавать форварда европейской команде. Сам футболист скептически относится к перспективе перехода в Саудовскую Аравию.

Конкретики относительно возможного трансфера Неймара еще нет – сейчас «Аль-Хилаль» и «ПСЖ» обсуждают только переход Марко Верратти. Ожидается, что переговоры по Неймару начнутся в ближайшее время.

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