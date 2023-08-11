«Черный братик». Олисе рассказал, как его называли в ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Секу Олисе Матч ТВ Футбол

Секу Олисе рассказал, что в ЦСКА одноклубники называли его «черный братик».

Олисе выступал за ЦСКА с 2009 по 2015 год. В составе армейцев экс-футболист сборной Либерии дважды стал обладателем Кубка России.

– Скучаешь по России?

– Да, сильно скучаю по своим друзьям. Они меня называли «черный братик» (смеется).

– Мату учили тебя?

– Ну конечно. Время в России было реально крутым: мы много побеждали [с ЦСКА], были самой сильной командой в России, – сказал Олисе.

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10 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Береза с Игнашом те еще тролли были)
но никаких обид, всё по по доброму.

https://www.readfootball.com/sites/default/files/photogalery/21.11.12.jpg
https://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2014/05/02/10/1399044550_1497251453.jpg
+10
-2
+8
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EKSPERT
Может не «что его называли» а «как» ?
+7
-2
+5
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Demyan Grachev
БРАТИК,НЕ НАДООО,ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА
+1
-1
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gangstarr
Black Bratik
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Антон Фалафель
Black brats matter
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Streetbor
так черный братик или чернож0пый, а то в разных новостях по-разному 🤔
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Новый тренер ФК Спартак
Когда мужик говорит мужику братик, это не пропаганда лгбт?
0
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Зая Бись
Ответ Egor Aleksandrovich
Береза с Игнашом те еще тролли были) но никаких обид, всё по по доброму. https://www.readfootball.com/sites/default/files/photogalery/21.11.12.jpg https://cs4.pikabu.ru/post_img/big/2014/05/02/10/1399044550_1497251453.jpg
...и Секу кивнул, почему-то потирая глаз.
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