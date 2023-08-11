«Черный братик». Олисе рассказал, как его называли в ЦСКА

Секу Олисе рассказал, что в ЦСКА одноклубники называли его «черный братик».

Олисе выступал за ЦСКА с 2009 по 2015 год. В составе армейцев экс-футболист сборной Либерии дважды стал обладателем Кубка России.

– Скучаешь по России?

– Да, сильно скучаю по своим друзьям. Они меня называли «черный братик» (смеется).

– Мату учили тебя?

– Ну конечно. Время в России было реально крутым: мы много побеждали [с ЦСКА], были самой сильной командой в России, – сказал Олисе.

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