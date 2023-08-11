«Черный братик». Олисе рассказал, как его называли в ЦСКА
Секу Олисе рассказал, что в ЦСКА одноклубники называли его «черный братик».
Олисе выступал за ЦСКА с 2009 по 2015 год. В составе армейцев экс-футболист сборной Либерии дважды стал обладателем Кубка России.
– Скучаешь по России?
– Да, сильно скучаю по своим друзьям. Они меня называли «черный братик» (смеется).
– Мату учили тебя?
– Ну конечно. Время в России было реально крутым: мы много побеждали [с ЦСКА], были самой сильной командой в России, – сказал Олисе.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
но никаких обид, всё по по доброму.
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