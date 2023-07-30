Олисе о Либерии: «У нас Америка все контролирует, могут в правительстве спокойно снять кого-то. Но я люблю Россию»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Мидтьюлланд Секу Олисе Политика Футбол

Экс-игрок ЦСКА Секу Олисе рассказал, как относятся к России на его родине в Либерии.

– Как относятся к России в Либерии? А то сейчас в некоторых странах модно нас не любить.

– Я вообще вне политики. Но ты же знаешь, что Либерия была колонией Америки? Даже сейчас на форуме я ходил и искал хоть какое-то упоминание Либерии. Ничего не было! Сенегал, Гана, Тунис – на месте. Либерии нет.

У нас в стране верят в Америку. Америка все контролирует. Вот в Гане, например, никто не слушает, что им там говорят американцы. А в Либерии ты спроси у любого ребенка, он тебе скажет: «Я хочу уехать в Америку». У нас же даже флаг похож на американский.

Я слежу за ситуацией на Украине. И, когда знакомые говорят: «Вот сейчас, американцы воюют в России», – я отвечаю: «Они не в России воюют, а на Украине».

– Местные на стороне американцев в этом конфликте?

– Не то чтобы на стороне. Просто Америка, можно сказать, контролирует Либерию. Если захотят снять кого-то в правительстве, спокойно это могут сделать. А если кто-то не понравится – введут против него санкции.

– Но ты – самый русский парень в Либерии. У тебя часто спрашивают про Россию?

– Когда я собирался сюда, мама спросила: «Почему ты едешь в Россию? Ты же там больше не играешь». Но я люблю Россию и не хочу терять связь с ней.

Сейчас хочу наладить некоторые контакты и создать в Либерии футбольную академию. Такой же путь у моего приемного отца. У него была академия в Нигерии. И он регулярно привозил футболистов оттуда в «Мидтьюлланд». Почему бы не попробовать нечто подобное с Россией? Идея-то хорошая. Так что, когда поеду в Москву, хочу зайти в офис ЦСКА и обсудить ее, – сказал Олисе.

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22 комментария

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Виктор Бутко
Он вообще в курсе истории своей страны?
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rigobersong
Ответ Ростовский
За Россию в большинстве мира гордость берет у граждан за то что открыто противостоят западной тирании.
Ну по сути Либерия это позорище, беднейшая страна Африки, с президентом футболистом у которого дети живут в США, а он свою страну ради американских хозяев ввел в режим гуманитарной катастрофы:)
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Marina_Greta
Ответ OldRedWhite
Ищо бывает Цветная Революция - по конспектам Сороса !
Да любой способ, они ничем не гнушаются, главное достич итогового результата и своего контроля над территорией!
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FilinMD
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Россию, Китай, Турцию, Иран, С.Корею, С.Аравию, итд)
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Ростовский
За Россию в большинстве мира гордость берет у граждан за то что открыто противостоят западной тирании.
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Three Days Grace
может скажем ему?
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OldRedWhite
Ответ Marina_Greta
Ничего удивительного, Америка везде пытается своих людей ставить, а если кто-то идет против - сразу переворот или война.
Ищо бывает Цветная Революция - по конспектам Сороса !
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Андрей Федоров
Но при этом, Либерия одна из самых бедных стран Африки. А вы что думали, США вам позволит быть успешной страной ? Заберут все ресурсы и все, зачем вы им нужны
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Lindeman
Точно не помню, но Либерию основали чёрные американцы в 1821 г
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Mayer
Ответ FilinMD
Девиз на гербе у Либерии интересный - "Сюда нас привела любовь к свободе". А в целом это просто-напросто бывшая колония США с сильным оттенком работорговли. Лет 50 назад туда даже инвестировались деньги, но потом это прекратилось - свободных либерийцев выкинули на помойку. В этом плане как раз нельзя не отметить сходство, да
читать умеет, писать умеет, но не умеет

Южная Корея это для тебя игрушка или ты не знаешь такой страны?

Ну и заодно узнай, чьё "детище" Северная Корея
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OldRedWhite
Ответ Ярик01
Комментарий удален модератором
Секу !
И прочие азартные карточные игры
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OldRedWhite
Ответ Андрей Федоров
Но при этом, Либерия одна из самых бедных стран Африки. А вы что думали, США вам позволит быть успешной страной ? Заберут все ресурсы и все, зачем вы им нужны
А не расчленили только потому , что маленькая очень !
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Witch Doctor
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FilinMD
Ответ Mayer
читать умеет, писать умеет, но не умеет Южная Корея это для тебя игрушка или ты не знаешь такой страны? Ну и заодно узнай, чьё "детище" Северная Корея
Мы на «ты» не переходили, это во-первых, а во-вторых Южная Корея вообще здесь причем? Это такой ребус? Идите образовывайтесь
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Marina_Greta
Ничего удивительного, Америка везде пытается своих людей ставить, а если кто-то идет против - сразу переворот или война.
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Неплохо рвануло у со и
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Recreated
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Ярик01
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