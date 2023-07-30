Олисе о Либерии: «У нас Америка все контролирует, могут в правительстве спокойно снять кого-то. Но я люблю Россию»

Экс-игрок ЦСКА Секу Олисе рассказал, как относятся к России на его родине в Либерии.

– Как относятся к России в Либерии? А то сейчас в некоторых странах модно нас не любить.

– Я вообще вне политики. Но ты же знаешь, что Либерия была колонией Америки? Даже сейчас на форуме я ходил и искал хоть какое-то упоминание Либерии. Ничего не было! Сенегал, Гана, Тунис – на месте. Либерии нет.

У нас в стране верят в Америку. Америка все контролирует. Вот в Гане, например, никто не слушает, что им там говорят американцы. А в Либерии ты спроси у любого ребенка, он тебе скажет: «Я хочу уехать в Америку». У нас же даже флаг похож на американский.

Я слежу за ситуацией на Украине. И, когда знакомые говорят: «Вот сейчас, американцы воюют в России», – я отвечаю: «Они не в России воюют, а на Украине».

– Местные на стороне американцев в этом конфликте?

– Не то чтобы на стороне. Просто Америка, можно сказать, контролирует Либерию. Если захотят снять кого-то в правительстве, спокойно это могут сделать. А если кто-то не понравится – введут против него санкции.

– Но ты – самый русский парень в Либерии. У тебя часто спрашивают про Россию?

– Когда я собирался сюда, мама спросила: «Почему ты едешь в Россию? Ты же там больше не играешь». Но я люблю Россию и не хочу терять связь с ней.

Сейчас хочу наладить некоторые контакты и создать в Либерии футбольную академию. Такой же путь у моего приемного отца. У него была академия в Нигерии. И он регулярно привозил футболистов оттуда в «Мидтьюлланд». Почему бы не попробовать нечто подобное с Россией? Идея-то хорошая. Так что, когда поеду в Москву, хочу зайти в офис ЦСКА и обсудить ее, – сказал Олисе.