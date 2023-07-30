Секу Олисе: «Не пью алкоголь, у меня же мусульманские корни. Однажды друг налил мне виски в банку колы – я танцевал всю ночь. Он перестал быть мне другом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Чиди Одиа Секу Олисе алкоголь и спорт религия Футбол

Экс-игрок ЦСКА Секу Олисе рассказал о своем отношении к алкоголю.

– А помнишь, как впервые оказался в России?

– Я был игроком второй команды ЦСКА. Когда приехал, сразу сошлись с Одией. Чиди много для меня сделал. Показывал мне Москву. Было круто.

– После спокойной Дании как перестраивался на тусовочную Москву?

– А я не тусовочный парень. Не пью алкоголь. У меня же мусульманские корни. Даже не вечеринках всегда пью сок или еще какие безалкогольные напитки.

Однажды была история. Один друг налил мне виски в банку колы. А я не знал. В итоге выпил, мне стало весело, я танцевал всю ночь.

И друг мне говорит: «Вот видишь, ты перестал быть скучным, потому что ты выпил». Я такой: «В смысле? Я не пью». В итоге он рассказал мне, что подмешал мне алкоголь в колу. С той ночи он перестал быть мне другом, – сказал Олисе.

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20 комментариев

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Lionel Andres Messi 10
Тогда он перестал быть мне другом. Теперь мы только собутыльники.
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леннорыч-абрамович
Как говорится выпила водку - береги пилотку.
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окечуква
Алкоголь - яд абсолютно для всех, вне зависимости от религиозных воззрений или их отсутствия.
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Marina_Greta
Ответ окечуква
Алкоголь - яд абсолютно для всех, вне зависимости от религиозных воззрений или их отсутствия.
Даже врачи рекомендуют стопку вина перед ужином для здоровья.
Если человек пить не умеет, то и не надо начинать, а кто умеет - не пострадает.
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Kahn01
Господи…
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Антон Фалафель
Вместо спасибо, послал кореша. Такая вот благодарность.
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Spartakus1984
Ответ окечуква
Алкоголь - яд абсолютно для всех, вне зависимости от религиозных воззрений или их отсутствия.
Смотря в каких количествах и как часто
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Marina_Greta
Ответ Антон Фалафель
Вместо спасибо, послал кореша. Такая вот благодарность.
Просто он наверное утром не похмелил его, вот и обиделся Секу.
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Marina_Greta
Ответ Фран
Это он ещё с Майконом не знаком. У того повеселее были "шутки", виски с колой это ещё цветочки.
Знал бы он Милевского - вообще бы спился.
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Спартак Гордость России
Ответ окечуква
Алкоголь - яд абсолютно для всех, вне зависимости от религиозных воззрений или их отсутствия.
Нафига пить если не умеешь ?
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Хан Сахан
Ответ Kahn01
Господи…
Че сразу Господи
Не понимаю реакцию здешних на Ислам
Как будто вас принуждают после прочтения Ислам принять или в каждой новости агитация принять веру)

Даже если это про веру в целом - какая разница кому, кто во что верит. До тех пор, пока это не мешает вашей жизнедеятельности - не реагируйте
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Kahn01
Господи…
Скорее Аллах.
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Lionel Andres Messi 10
А тем временем, пока он танцевал, друг его всячески подбадривал: «Не че, нормальный конь. Давай, давай, двигай жопой. Ты в танцах, малыш».
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Марат Люсьеныч
Я сам не пью, но быть таким душным зачем?)
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Марат Люсьеныч
Во душный то)
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pop
А письки на лбу не рисовали по-дружески? Пошел в магазин а у тебя во лбу звезда. Взять споить религиозного человека. Я понимаю такие приколы в 13-14, но не в 30 же
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Hasan Kochinov
под таблетками был, не понял по вкусу, что кола с виски
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Marina_Greta
Накачал бедного Секу, что тот всю ночь танцевал, там походу не только виски был)
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Фран
Это он ещё с Майконом не знаком. У того повеселее были "шутки", виски с колой это ещё цветочки.
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