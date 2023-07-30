Секу Олисе: «Не пью алкоголь, у меня же мусульманские корни. Однажды друг налил мне виски в банку колы – я танцевал всю ночь. Он перестал быть мне другом»
Экс-игрок ЦСКА Секу Олисе рассказал о своем отношении к алкоголю.
– А помнишь, как впервые оказался в России?
– Я был игроком второй команды ЦСКА. Когда приехал, сразу сошлись с Одией. Чиди много для меня сделал. Показывал мне Москву. Было круто.
– После спокойной Дании как перестраивался на тусовочную Москву?
– А я не тусовочный парень. Не пью алкоголь. У меня же мусульманские корни. Даже не вечеринках всегда пью сок или еще какие безалкогольные напитки.
Однажды была история. Один друг налил мне виски в банку колы. А я не знал. В итоге выпил, мне стало весело, я танцевал всю ночь.
И друг мне говорит: «Вот видишь, ты перестал быть скучным, потому что ты выпил». Я такой: «В смысле? Я не пью». В итоге он рассказал мне, что подмешал мне алкоголь в колу. С той ночи он перестал быть мне другом, – сказал Олисе.
Если человек пить не умеет, то и не надо начинать, а кто умеет - не пострадает.
Не понимаю реакцию здешних на Ислам
Как будто вас принуждают после прочтения Ислам принять или в каждой новости агитация принять веру)
Даже если это про веру в целом - какая разница кому, кто во что верит. До тех пор, пока это не мешает вашей жизнедеятельности - не реагируйте