Секу Олисе: «Не пью алкоголь, у меня же мусульманские корни. Однажды друг налил мне виски в банку колы – я танцевал всю ночь. Он перестал быть мне другом»

Экс-игрок ЦСКА Секу Олисе рассказал о своем отношении к алкоголю.

– А помнишь, как впервые оказался в России?

– Я был игроком второй команды . Когда приехал, сразу сошлись с Одией. Чиди много для меня сделал. Показывал мне Москву. Было круто.

– После спокойной Дании как перестраивался на тусовочную Москву?

– А я не тусовочный парень. Не пью алкоголь. У меня же мусульманские корни. Даже не вечеринках всегда пью сок или еще какие безалкогольные напитки.

Однажды была история. Один друг налил мне виски в банку колы. А я не знал. В итоге выпил, мне стало весело, я танцевал всю ночь.

И друг мне говорит: «Вот видишь, ты перестал быть скучным, потому что ты выпил». Я такой: «В смысле? Я не пью». В итоге он рассказал мне, что подмешал мне алкоголь в колу. С той ночи он перестал быть мне другом, – сказал .