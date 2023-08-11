Писарев возглавил «Краснодар-2». Он будет совмещать работу в сборной и клубе

Теги премьер-лига Россия Николай Писарев Краснодар Краснодар-2 Вторая лига А Футбол

Николай Писарев возглавил «Краснодар-2».

54-летний специалист приступит к работе с командой после выездной игры с «Ротором».

Писарев будет совмещать работу в сборной России, где он входит в штаб Валерия Карпина,  и клубе.

После 4 туров «Краснодар-2» занимает 5-е место в LEON Второй лиге А группы «Золото». 

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9 комментариев

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selso99
Пятое место в Леон Вторая лига Золото группа А.....Что?????
+9
-1
+8
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Никому_никабельный
В сборной штат ещё не сократили?
Зачем там столько дармоедов?
+4
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+4
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Эвициавун)
Очень рад за Писарева, зачем он лезет в тренеры? Он мёртвый, не побоюсь зтого слова!
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ponso
Очередной трансфер матч-тв. Работают активно, как голландские и португальские клубы.
Впрочем, через пару месяцев Писарев вернётся в студию.
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Big_Ball
Кто его постоянно пропихивает везде? Зачем? Надеюсь с Краснодаром нет пункта об огромной неустойке. Вышвырнут за просто так через несколько туров.
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Мельников Михаил
Боже же мой!!!
Какой трындец!
Нет..Я знал, что в Краснодаре просто импотенциальный менеджмент и полное отсутствие стратегии развития. Но это просто смешно уже. Что может быть ущербнее после Бузникина главы селекции? Писарев!!! Писарев на распиаренном годами резерве.
У Галицкого много денег. Денег, заработанных вообще в другой отрасли. И Да. Парк он построил и стадион. Этим, безусловно, сохранил себя в памяти города на столетие, возможно.
Но....
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Мукунку хороший
Ответ Эвициавун)
Очень рад за Писарева, зачем он лезет в тренеры? Он мёртвый, не побоюсь зтого слова!
Икра быстро кончается)
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Эвициавун)
Ответ Мукунку хороший
Икра быстро кончается)
Быстро, вы, даже не заметите! Но прожевывайте!
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