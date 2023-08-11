Писарев возглавил «Краснодар-2». Он будет совмещать работу в сборной и клубе

Николай Писарев возглавил «Краснодар-2».

54-летний специалист приступит к работе с командой после выездной игры с «Ротором».

Писарев будет совмещать работу в сборной России, где он входит в штаб Валерия Карпина, и клубе.

После 4 туров «Краснодар-2» занимает 5-е место в LEON Второй лиге А группы «Золото».

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