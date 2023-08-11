Писарев возглавил «Краснодар-2». Он будет совмещать работу в сборной и клубе
Николай Писарев возглавил «Краснодар-2».
54-летний специалист приступит к работе с командой после выездной игры с «Ротором».
Писарев будет совмещать работу в сборной России, где он входит в штаб Валерия Карпина, и клубе.
После 4 туров «Краснодар-2» занимает 5-е место в LEON Второй лиге А группы «Золото».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Зачем там столько дармоедов?
Впрочем, через пару месяцев Писарев вернётся в студию.
Какой трындец!
Нет..Я знал, что в Краснодаре просто импотенциальный менеджмент и полное отсутствие стратегии развития. Но это просто смешно уже. Что может быть ущербнее после Бузникина главы селекции? Писарев!!! Писарев на распиаренном годами резерве.
У Галицкого много денег. Денег, заработанных вообще в другой отрасли. И Да. Парк он построил и стадион. Этим, безусловно, сохранил себя в памяти города на столетие, возможно.
Но....