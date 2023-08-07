Николай Писарев: «Ренан будто получает мяч с мыслью: «Привезу – и ладно». Перестанет так делать, когда «Зенит» проиграет из-за его ошибки»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Николай Писарев Дмитрий Чистяков Роберт Ренан Это футбол, брат! Футбол

Николай Писарев назвал главный недостаток защитника «Зенита» Роберта Ренана.

– Ренан – авантюрный игрок. Такое ощущение, будто он каждый раз получает мяч с такой мыслью: «Привезу, пропустим, ну и ладно. Значит забьем больше». Он получает мяч рядом с соперниками. В таких случаях риск потери мяча очень велик.

Чистяков в этом плане играет и думает совершенно по-другому. Он принимает мяч, находясь метрах в двадцати от нападающих, и играет понадежнее. Его потери минимальны из-за того, что он боится ошибиться и подвести команду.

– Как Ренану избавиться от авантюрной игры?

– Как только будет ситуация, в которой Ренан привезет, а «Зенит» из-за этой ошибки проиграет, он перестанет так действовать. Я думаю, тренеры ему в этом помогут, – сказал тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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11 комментариев

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Писарев вообще не это имел ввиду, когда сравнивал Ренана и Чистякова. Он говорил, что Ренан лучше на мяче и по-максимуму натягивает на себя игроков соперника, стремясь отрезать их как можно больше и развить атаку, но пока слишком авантюрен. А Чистяков надежнее, потому что меньше рискует и быстро избавляется от мяча, даже если защитник ещё в 20 метрах от него, не продвигая при этом атаку.
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Ответ Спартак Уокер
Ренан ещё молод но очень перспективен не просто так его в сборную Бразилии приглашали
И потом его подпадут за стотысячмиллионов
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Ренан ещё молод но очень перспективен не просто так его в сборную Бразилии приглашали
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Когда станет лысым как Ракицкий и медленным как Иванович, будет надежнее этих монстров.
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Ответ 6tspey7tb5
И потом его подпадут за стотысячмиллионов
Конечно! Как Малькома.
Норм паренек, просто очень молодой. Поэтому перепады есть и будут. Сезончик точно, придется потерпеть.
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Ответ Илья
Писарев вообще не это имел ввиду, когда сравнивал Ренана и Чистякова. Он говорил, что Ренан лучше на мяче и по-максимуму натягивает на себя игроков соперника, стремясь отрезать их как можно больше и развить атаку, но пока слишком авантюрен. А Чистяков надежнее, потому что меньше рискует и быстро избавляется от мяча, даже если защитник ещё в 20 метрах от него, не продвигая при этом атаку.
Ну вот, совершенно другой смысл после твоего сообщения)
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Ответ Феоктист
Кстати, ладно, первый гол, тут понятно, но почему никто не говорит, что при втором голе Тюкавин явно подыграл себе рукой.
А, чего минусуем слепые друзья мои, на повторе с ближней камеры ясно видно, что после игрой пяткой Тюкавиным, мяч попадает в его отставленную руку и отскакивает под удар. Если бы не отставленная рука, мяч ушёл бы совершенно в другую сторону, налево от Тюкавина. Пересмотрите момент, а не тупо из нелюбви к Зениту минусы ставьте.
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