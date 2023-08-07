Николай Писарев: «Ренан будто получает мяч с мыслью: «Привезу – и ладно». Перестанет так делать, когда «Зенит» проиграет из-за его ошибки»

Николай Писарев назвал главный недостаток защитника «Зенита» Роберта Ренана.

– Ренан – авантюрный игрок. Такое ощущение, будто он каждый раз получает мяч с такой мыслью: «Привезу, пропустим, ну и ладно. Значит забьем больше». Он получает мяч рядом с соперниками. В таких случаях риск потери мяча очень велик.

в этом плане играет и думает совершенно по-другому. Он принимает мяч, находясь метрах в двадцати от нападающих, и играет понадежнее. Его потери минимальны из-за того, что он боится ошибиться и подвести команду.

– Как Ренану избавиться от авантюрной игры?

– Как только будет ситуация, в которой Ренан привезет, а « » из-за этой ошибки проиграет, он перестанет так действовать. Я думаю, тренеры ему в этом помогут, – сказал тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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