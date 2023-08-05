Писарев о Промесе: «Лучший атакующий игрок в РПЛ. Соболев наберет форму, и за счет этого «Спартак» может прибавить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Николай Писарев Квинси Промес Александр Соболев Футбол

Николай Писарев назвал хавбека «Спартака» Квинси Промес лучшим атакующим игроком Мир РПЛ.

«Давайте не перехваливать Бонгонда, потому что его результативность в Испании не впечатляет. Мне больше интересна связка Промес — Соболев. Александр сейчас должен набрать форму.

Бонгонда в матче с «Балтикой» не отдал пас Промесу в хорошей позиции. Поэтому связка не очень.

Промес сейчас лучший атакующий игрок в нашем чемпионате. Но здесь важна роль Соболева. Он наберет форму, и за счет этого «Спартак» может прибавить», — сказал тренер сборной России.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий