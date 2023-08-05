Писарев о Промесе: «Лучший атакующий игрок в РПЛ. Соболев наберет форму, и за счет этого «Спартак» может прибавить»

Николай Писарев назвал хавбека «Спартака» Квинси Промес лучшим атакующим игроком Мир РПЛ.

«Давайте не перехваливать Бонгонда, потому что его результативность в Испании не впечатляет. Мне больше интересна связка Промес — Соболев. Александр сейчас должен набрать форму.

Бонгонда в матче с «Балтикой» не отдал пас Промесу в хорошей позиции. Поэтому связка не очень.

сейчас лучший атакующий игрок в нашем чемпионате. Но здесь важна роль . Он наберет форму, и за счет этого « » может прибавить», — сказал тренер сборной России.

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