Писарев о Промесе: «Лучший атакующий игрок в РПЛ. Соболев наберет форму, и за счет этого «Спартак» может прибавить»
Николай Писарев назвал хавбека «Спартака» Квинси Промес лучшим атакующим игроком Мир РПЛ.
«Давайте не перехваливать Бонгонда, потому что его результативность в Испании не впечатляет. Мне больше интересна связка Промес — Соболев. Александр сейчас должен набрать форму.
Бонгонда в матче с «Балтикой» не отдал пас Промесу в хорошей позиции. Поэтому связка не очень.
Промес сейчас лучший атакующий игрок в нашем чемпионате. Но здесь важна роль Соболева. Он наберет форму, и за счет этого «Спартак» может прибавить», — сказал тренер сборной России.
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