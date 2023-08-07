Писарев об атмосфере в «Зените»: Смотришь на игру – и не поймешь, есть ли там лидер? Раньше русскоговорящий костяк держал раздевалку»

Николай Писарев считает, что у Марио Фернандеса есть проблемы с физической подготовкой.

– Меня сильно удивил выход Марио Фернандеса. Было видно, что он физически не готов. Я не хочу ничего плохого про него говорить, мы все знаем, как он умеет играть, но в матче с «Динамо» ему не хватило физики.

Тот же Караваев, по-моему, сейчас куда лучше.

– Почему в последних матчах у «Зенита» такие результаты?

– Кажется, «Зениту» не хватает сыгранности. Раньше в команде был костяк из русскоговорящих футболистов: Дзюба, Ракицкий, Оздоев. Они держали раздевалку, создавали хорошую атмосферу.

Потом инициатива перешла к бразильцам. Сейчас же смотришь на их игру – и не поймешь, кто там лидер. И есть ли он вообще? По именам все супер, но командной химии нет, – сказал тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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