Писарев об атмосфере в «Зените»: Смотришь на игру – и не поймешь, есть ли там лидер? Раньше русскоговорящий костяк держал раздевалку»

Теги Зенит премьер-лига Россия Николай Писарев Марио Фернандес Это футбол, брат! Футбол

Николай Писарев считает, что у Марио Фернандеса есть проблемы с физической подготовкой.

– Меня сильно удивил выход Марио Фернандеса. Было видно, что он физически не готов. Я не хочу ничего плохого про него говорить, мы все знаем, как он умеет играть, но в матче с «Динамо» ему не хватило физики.

Тот же Караваев, по-моему, сейчас куда лучше. 

– Почему в последних матчах у «Зенита» такие результаты?

– Кажется, «Зениту» не хватает сыгранности. Раньше в команде был костяк из русскоговорящих футболистов: Дзюба, Ракицкий, Оздоев. Они держали раздевалку, создавали хорошую атмосферу.

Потом инициатива перешла к бразильцам. Сейчас же смотришь на их игру – и не поймешь, кто там лидер. И есть ли он вообще? По именам все супер, но командной химии нет, – сказал тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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12 комментариев

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Было заметно, что сильно устал когда после нескольких рывков показали крупном планом
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Мешок в бутсах вчера повеселил)
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Да поколение Аршавина было топовое
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Бегал как мешок и водичку просил, походу он уже все он за цска последний сезон был уже не тот. Удачное вложение получается, все как газпром любит
А назови последнего провального бразильца в Зените.
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ну конечно, год без футбола. пузо только тренеровал
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Да вроде продавливал, своим лишним весом
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Кстати да: кто в лес, кто по дрова. Тот де Марио несколько раз вообще не ждал передачи и он не один такой
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Конечно. Если 86 кг весишь при росте 186
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Был один раньше держатель русскоговорящий, в локо щас держит шишку 😁
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Бегал как мешок и водичку просил, походу он уже все он за цска последний сезон был уже не тот. Удачное вложение получается, все как газпром любит
а ты удачлив как та ворона, одним сёром попал и на водителя и на авто...
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Ответ FETISH
А назови последнего провального бразильца в Зените.
Пока прям про провал сложно говорить, но Ренан пока прям совсем не очень.
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