Писарев о Медиалиге: «Надо определиться: хотите вы завоевывать трофеи в Кубке России или хотите, чтобы медийные играли»

Николай Писарев высказался о свем отношении к Winline Медиалиге.

«Изначальная идея Медиалиги, на мой взгляд, была дать блогерам и медийным личностям играть на большом поле. Медийных все меньше и меньше.

Их места занимают молодые выпускники спортшкол. Обученные и физически сильные ребята теперь выбирают Москву и МФЛ вместо поездки во Вторую лигу. Идея медиафутбола потеряна.

Допустим, команда «Наши Парни»«Наши Парни» – как Титов, Аленичев и Тихонов должны играть против молодых выпускников академий? Никакого удовольствия.

В испанской Кингс Лиге Пике сделал правильно, уменьшил размер поля. Надо определиться: хотите вы завоевывать трофеи в Кубке России или хотите дать возможность играть медийным личностям в футбол», – сказал ассистент главного тренера сборной России.

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER