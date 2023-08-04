Писарев о Медиалиге: «Надо определиться: хотите вы завоевывать трофеи в Кубке России или хотите, чтобы медийные играли»

Теги Андрей Тихонов ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Аленичев Вторая лига Николай Писарев Андрей Титов Winline Медиалига Наши Парни Кингс Лига Медиафутбол

Николай Писарев высказался о свем отношении к Winline Медиалиге.

«Изначальная идея Медиалиги, на мой взгляд, была дать блогерам и медийным личностям играть на большом поле. Медийных все меньше и меньше.

Их места занимают молодые выпускники спортшкол. Обученные и физически сильные ребята теперь выбирают Москву и МФЛ вместо поездки во Вторую лигу. Идея медиафутбола потеряна.

Допустим, команда «Наши Парни»«Наши Парни» – как Титов, Аленичев и Тихонов должны играть против молодых выпускников академий? Никакого удовольствия.

В испанской Кингс Лиге Пике сделал правильно, уменьшил размер поля. Надо определиться: хотите вы завоевывать трофеи в Кубке России или хотите дать возможность играть медийным личностям в футбол», – сказал ассистент главного тренера сборной России.

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

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8 комментариев

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Ответ Artur Arutiunian
В чем идея потеряна, если молодые выпускники школ остаются на виду, а не гниют в низших лигах? Такой бред все несут. Медиалига - отличный трамплин и может многим ребятам помочь пробиться в профессиональный футбол при должном отношении к делу.
в том что МЕДИА лига предполагает МЕДИА личностей в составе, а не рядовых молодых футболистов
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Всё по факту сказал! Ту дротс выиграли и говорят медийка обыграла команду 2 лиги, а по факту в ту дротс ребята с опытом 1,2лиги и чемпионата Казахстана
+8
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По сути получим новый втордив, только в комфортных условиях в "резиновой", а не на Сахалине где нибудь 🤷🏿‍♂️а в глубинке футбол продолжит вымирать.
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Ответ Домоседов
А почему ребят из Медиалиги должен волновать футбол в условном Барнауле? Вот просто с чего?
Я и не пишу, что должен. Должен волновать футбольные власти, которые и должны стимулировать там футбол. А не помогать взращивать конкурента официальной организации, пускать на кубки.
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Ответ Красная стрела
Я и не пишу, что должен. Должен волновать футбольные власти, которые и должны стимулировать там футбол. А не помогать взращивать конкурента официальной организации, пускать на кубки.
А чем они помогают? Медиалига варится отдельно, они денег из бюджета не получают, только 3 команды до кубка допустили, но туда и любителей допускают, так что не вижу тут какой-то трагедии. И еще, Медиалига - пример здорового футбольного проекта, который существует на средства спонсоров, а если сидеть и ныть "ряяя, РФС должен возродить Океан Находка и Текстильщик Камышин", то никогда ничего не выйдет, клубы должны сами зарабатывать, тогда они и развиваться будут, а не тупо пилить бюджетные деньги
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