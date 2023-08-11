Кайседо сомневается насчет перехода в «Ливерпуль». Игрок остается в Лондоне

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

Мойсес Кайседо сомневается насчет перехода в «Ливерпуль».

Как сообщает Sky Sports, футболист «Брайтона» и его агенты остаются в Лондоне.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Кайседо за 110 млн фунтов. На игрока также претендовал «Челси».

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131 комментарий

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Богдан Трач
Сколько секунд нужно фанату Ливерпуля чтобы превратить Кайседо из лучшего опорника мира в бездаря уровня чемпионшипа:?
+180
-11
+169
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Отец Абду
Пхд в аэропорту Лондона встретился с Кейном и теперь оба не могут решатся:)
+110
-4
+106
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Салауат Нуралиев
Ответ Ман Сити
Комментарий скрыт
Челси в лч чтоли?)
+59
-5
+54
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Leo_89
Клопп 🗿🗿 🗿
+49
-2
+47
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Aidos9419
Мыльная опера Кайседо порядком надоела, он и зимой прощался с клубом но остался.
+38
-1
+37
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Veni-Vidi-Vici
Судя по последним инсайдам, у боссов Челси взыграла гордость, и они намерены перебить предложение Ливерпуля. Видимо, всё-таки понимают, что такой фейл с упущенным на флажке игроком - большой удар по репутации клуба и спутывание карт для Почеттино, который на данный момент имеет недокомплект в центре поля и уже наверняка видел эквадорца в своих схемах. Очевидно, уже даже готовы сильно переплатить, хотя до этого упрямо торговались с Брайтоном за каждую копейку.

Одно ясно: Брайтон в любом случае явно будет в плюсе, они наверняка и не рассчитывали так навариться.
+21
-2
+19
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Василий Васильев
omg, если он сомневается, то и зачем он нужен вообще, неужели нельзя поискать подешевле и того, кто действительно хочет играть за ЛФК
+12
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Борщ со сметанкой
Ответ dr. cage
Комментарий удален модератором
Какие флюгеры, очнись, это звание закреплено за сливками после кидка Мбаппе
+18
-7
+11
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DolJun
кайседо пусть и хороший игрок, но как персонаж максимально странный:
1. был варик перейти в арсенал - попрощался с брайтоном, сказал что уходит
2. брайтон не отпустил - зачем-то переподписал контракт без отступных
3. пришло лето - пришел челси и он уже захотел в челси, при этом для этого ничего особо не делал и только в последние дни начал как-то проявлять желание уйти
4. когда возник ливерпуль - вроде как брайтон принял предложение и по слухам личка проблемой не будет
5. сейчас уже опять пишут, что он в лондоне т.к. настроился на переход

понятно то, что он просто хочет свалить из брайтона, и не важно куда - арсенал, челси, ливерпуль. но зачем тогда переподписывать контракт? его агенты явно дилетанты.
смысл сейчас брыкаться тогда, говоря что хочешь в челси? а если хотел - почему не проявлял активности для перехода.

сейчас боули будет из кожи вон лезть чтобы зачем-то повторить предложение ливерпуля, и я был бы рад окажись он в челси - деньги не мои, но с таким подходом больше похоже на очередной брайтон-челси разводняк, как в случае с поттером и кукурельей.
+12
-4
+8
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Борщ со сметанкой
Ответ dr. cage
Глорье Ливерпуля такое : - Ко-ко-ко, нет смисла пакупат Джуда за 100 мильен.. Луше пакупат троих за эти деньги.. Куд-ку-дах Ветер подул и эти же флюгеры: - Не, ну 110 лимонов за одного Каседо это оптимальные деньги, он на ЧМ в песочнице лучшим по отборам был.. Однозначно удачно купили.. Ветер дует снова в другую сторону - ДА И НАФМК ОНИ НУЖИН, ЛУШЕ КУПИТ ПРЕДАННОГО ЮНЕВЕРАФЕЙКЭЛОНА ЗАДЕШЕВОЕ..
Глорье Мадрида такое:
- Ко-ко-ко, в Реал один раз зовут, пусть Мбаппе гниет в своей золотой клетке, еще атмосферу попортит, короче уже не нужен

Ветер подул и эти же флюгеры:
- Не, ну Мбаппе осознал ошибку, а людям надо давать второй шанс шанс. А у нас напа нет, так что Халва Киллиан!!!111

Доходит до тебя? Нет? Пока доходит сделай сырную, и поди заправь мне машину
+10
-2
+8
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Олег Семишин
Проект Ливерпуля выглядит стабильнее, нежели проект Челси. Представили лицо Клоппа, если трансфер сорвется?
+14
-6
+8
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Дядя Тима
Странный ход Челси 100 были не готовы платить теперь ливер дает 110за кайседо хотя клопп утрверждал ,что денег на билингема нет (перешёл в реал за 105) и теперь Челси готов перебить предложение ливера ,это всего лишь кайседо ,ни Кейн ни билингем и даже ни Энцо какие 110
+10
-3
+7
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Leo_89
! Романо: " Кайседо отказал Ливерпулю" ! 🤣
+6
0
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mr kovalsky
Ответ Отец Абду
Пхд в аэропорту Лондона встретился с Кейном и теперь оба не могут решатся:)
В итоге оба сядут на самолет до Саудовской Аравии и поедут в Аль халяль
+6
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nata shima
Похоже у чувачка характер не очень. Помнится зимой саботировал тренировки Брайтона, чтобы продали. Как бы не стал типа Погба или Кансело . Трудно заставить игрока выкладываться по полной, если не лежит на сердце играть в этой команде.
+6
0
+6
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Профессор из Кобхэма
Ответ Олег Семишин
Проект Ливерпуля выглядит стабильнее, нежели проект Челси. Представили лицо Клоппа, если трансфер сорвется?
У Челси самая молодая команда в Англии, и тренер, который любит работать с молодежью. И денег больше.
Так что еще непонятно, где проект интересней в перспективе.
+14
-8
+6
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S. A.
Ответ Ман Сити
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Посредственного тренера вроде Клоппа? Чел, Клопп лучший тренер мира, в крайнем случае второй
+8
-3
+5
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Mago_Abu
Ответ DolJun
кайседо пусть и хороший игрок, но как персонаж максимально странный: 1. был варик перейти в арсенал - попрощался с брайтоном, сказал что уходит 2. брайтон не отпустил - зачем-то переподписал контракт без отступных 3. пришло лето - пришел челси и он уже захотел в челси, при этом для этого ничего особо не делал и только в последние дни начал как-то проявлять желание уйти 4. когда возник ливерпуль - вроде как брайтон принял предложение и по слухам личка проблемой не будет 5. сейчас уже опять пишут, что он в лондоне т.к. настроился на переход понятно то, что он просто хочет свалить из брайтона, и не важно куда - арсенал, челси, ливерпуль. но зачем тогда переподписывать контракт? его агенты явно дилетанты. смысл сейчас брыкаться тогда, говоря что хочешь в челси? а если хотел - почему не проявлял активности для перехода. сейчас боули будет из кожи вон лезть чтобы зачем-то повторить предложение ливерпуля, и я был бы рад окажись он в челси - деньги не мои, но с таким подходом больше похоже на очередной брайтон-челси разводняк, как в случае с поттером и кукурельей.
По-хорошему Челси нужно было выйти из переговоров после договорённости Брайтона с Ливерпулем. Не тратить время и искать альтернативу
+4
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alexus-1990
Ответ Богдан Трач
Сколько секунд нужно фанату Ливерпуля чтобы превратить Кайседо из лучшего опорника мира в бездаря уровня чемпионшипа:?
Лавия быстро стал дном после интереса к Кайседо)
+4
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Sergey Kuznetsov
Ответ Ман Сити
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мешок)) загуглите значение слова ханжа
+7
-4
+3
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кэпко
Ливерпуль себя дураками с фантиками выставили предложением за Кайседо. Если Челси перебьёт предложение, то для Ливерпуля за других брусков будут +20% к цене накидывать, зная количесво их фантиков на руках.
+4
-1
+3
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RealJon
вуахахахахахаахахаха

Все таки Челси получить Кайседо, сам игрок только что сообщил об этом Ливерпулю )))))
+3
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+3
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Ja BRITER
Ответ Заяцволк
Нет, это пиратский гугл тебе попался. Если топ-клуб вынужден платить большие деньги за игроков по курсам рынка, это не мешок. Мешок - это когда середняк-аутсайдер без истории тратит случайно свалившиеся от шейхов деньги, примеры - Челси, ПСЖ, Ман Сито
Сити неудачный пример. мешок - это клуб, который в пустую тратит деньги, а МС построили лучшую команду в мире. мешком они были только первые годы, как и Челси когда-то
+3
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+3
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Профессор из Кобхэма
Ответ Kastiliexo
Самая молодая у Арсенала
Средний возраст у Челси - 23,8 (с учетом Лукаку и Зиеша, которые уйдут)
Средний возраст Арсенала - 24,7
+5
-2
+3
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Заяцволк
Ответ Ман Сити
Комментарий скрыт
Нет, это пиратский гугл тебе попался. Если топ-клуб вынужден платить большие деньги за игроков по курсам рынка, это не мешок. Мешок - это когда середняк-аутсайдер без истории тратит случайно свалившиеся от шейхов деньги, примеры - Челси, ПСЖ, Ман Сито
+8
-5
+3
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