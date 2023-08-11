Кайседо сомневается насчет перехода в «Ливерпуль». Игрок остается в Лондоне
Мойсес Кайседо сомневается насчет перехода в «Ливерпуль».
Как сообщает Sky Sports, футболист «Брайтона» и его агенты остаются в Лондоне.
Ранее сообщалось, что «Брайтон» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Кайседо за 110 млн фунтов. На игрока также претендовал «Челси».
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Одно ясно: Брайтон в любом случае явно будет в плюсе, они наверняка и не рассчитывали так навариться.
1. был варик перейти в арсенал - попрощался с брайтоном, сказал что уходит
2. брайтон не отпустил - зачем-то переподписал контракт без отступных
3. пришло лето - пришел челси и он уже захотел в челси, при этом для этого ничего особо не делал и только в последние дни начал как-то проявлять желание уйти
4. когда возник ливерпуль - вроде как брайтон принял предложение и по слухам личка проблемой не будет
5. сейчас уже опять пишут, что он в лондоне т.к. настроился на переход
понятно то, что он просто хочет свалить из брайтона, и не важно куда - арсенал, челси, ливерпуль. но зачем тогда переподписывать контракт? его агенты явно дилетанты.
смысл сейчас брыкаться тогда, говоря что хочешь в челси? а если хотел - почему не проявлял активности для перехода.
сейчас боули будет из кожи вон лезть чтобы зачем-то повторить предложение ливерпуля, и я был бы рад окажись он в челси - деньги не мои, но с таким подходом больше похоже на очередной брайтон-челси разводняк, как в случае с поттером и кукурельей.
- Ко-ко-ко, в Реал один раз зовут, пусть Мбаппе гниет в своей золотой клетке, еще атмосферу попортит, короче уже не нужен
Ветер подул и эти же флюгеры:
- Не, ну Мбаппе осознал ошибку, а людям надо давать второй шанс шанс. А у нас напа нет, так что Халва Киллиан!!!111
Доходит до тебя? Нет? Пока доходит сделай сырную, и поди заправь мне машину
Так что еще непонятно, где проект интересней в перспективе.
Все таки Челси получить Кайседо, сам игрок только что сообщил об этом Ливерпулю )))))
Средний возраст Арсенала - 24,7