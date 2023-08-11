Кайседо сомневается насчет перехода в «Ливерпуль». Игрок остается в Лондоне

Мойсес Кайседо сомневается насчет перехода в «Ливерпуль».

Как сообщает Sky Sports, футболист « » и его агенты остаются в Лондоне.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» и « » согласовали трансфер за 110 млн фунтов. На игрока также претендовал «Челси».

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