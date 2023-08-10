«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто больше заплатит. На игрока претендуют «Ливерпуль» и «Челси»
«Брайтон» продаст Мойсеса Кайседо тому, кто больше заплатит.
По данным Фабрицио Романо, сейчас эквадорский полузащитник находится в Лондоне в ожидании ключевых событий, касающихся его будущего.
«Брайтон» ждет официального предложения от «Ливерпуля». Затем все будет зависеть от «Челси».
«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто предложит больше.
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