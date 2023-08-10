«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто больше заплатит. На игрока претендуют «Ливерпуль» и «Челси»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

«Брайтон» продаст Мойсеса Кайседо тому, кто больше заплатит.

По данным Фабрицио Романо, сейчас эквадорский полузащитник находится в Лондоне в ожидании ключевых событий, касающихся его будущего.

«Брайтон» ждет официального предложения от «Ливерпуля». Затем все будет зависеть от «Челси».

«Брайтон» продаст Кайседо тому, кто предложит больше.

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11 комментариев

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ZarvuR2020
Как вовремя Ливерпуль всплыл, прям в тот момент, когда Брайтон типа решился на продажу)
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+3
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Gündoğan
Умеют продавать, тупо выжимают из топов, история напоминает с Кукурелью, но только цифры больше
+3
0
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Любезный Коссутий
аукцион.
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llolishe
Маккалистер походу позвонил Кайседу и уговаривает перейти в Ливерпуль
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
похоже на ситуацию с кукурельей, плохой знак
для синебуса любой трансфер= провал . главное задачу на сезон выполнить , не вылетит в шип
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DolJun
Ответ Анвар Масимов
для синебуса любой трансфер= провал . главное задачу на сезон выполнить , не вылетит в шип
ахаха, кто бы с тобой стал обсуждать задачи на сезон?)
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
ахаха, кто бы с тобой стал обсуждать задачи на сезон?)
Ахаха. Удачи в борьбе с Кристалл пэлас и Шеффилдом за спасительную 17-ю строчку
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DolJun
Ответ Анвар Масимов
Ахаха. Удачи в борьбе с Кристалл пэлас и Шеффилдом за спасительную 17-ю строчку
при чем тут пелас и шеффилд? ты о чем?)
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