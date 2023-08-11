В «Тоттенхэме» сказали, что Кейну можно лететь в Мюнхен. Соглашение с «Баварией» в силе

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

В «Тоттенхэме» сказали, что Харри Кейну можно лететь в Мюнхен.

В лондонском клубе заявили, что у форварда есть разрешение лететь в Германию для прохождения медосмотра в «Баварии».

По словам «Тоттенхэма», соглашение с «Баварией» остается в силе и ничего не изменилось.

Ранее появилась информация, что Кейну запретили лететь в Мюнхен, поскольку «Тоттенхэм» решил изменить условия сделки с «Баварией».

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39 комментариев

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SCHOKKKK
Самолёт по рейсу Лондон - Мюнхен остановили во время взлёта из-за нежелательного пассажира на борту. Производится следственная проверка 🤣
+38
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therealgreenman
Да вы надоели уже, сколько можно уже менять его в фентази на первый тур…😁
+27
-3
+24
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Born is the King
Sky Sports: Сотрудник Тоттенхэма обвинил Кейна в расизме. Кейн возвращается в Лондон до возвращения сотрудника из отпуска
+19
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+17
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Отец Абду
Ответ dr. cage
Под каким ником Леви на спортсе?
Леви редактор спортса и он угарает над нами)
+10
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+9
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AstaAsta
Ответ Born is the King
Sky Sports: Сотрудник Тоттенхэма обвинил Кейна в расизме. Кейн возвращается в Лондон до возвращения сотрудника из отпуска
Поступает информация, что этим сотрудником оказался Мане. Садио не понравилось, что Бавария будет платить Кейну его бывшую зарплату. Следите за дальнейшими событиями!
+6
-1
+5
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flash166
Ответ therealgreenman
Да вы надоели уже, сколько можно уже менять его в фентази на первый тур…😁
Друг , спасибо , что напомнил🤣
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dr. cage
Под каким ником Леви на спортсе?
+5
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dr. cage
Ответ Аморалинни
Обдоб Его прелесть Кейн на аве постоянно был
Точняк, мог бы и сам догадаться)
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Николай Шелудько
Вот это сюжетный поворот! Чем теперь ответит сериал "Уход Мбаппе из ПСЖ"?
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НРИ
Только что пришел Леви и сказал что можно лететь
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dr. cage
Ответ DolJun
обдоб, вариантов не так уж много.
🤣
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kilcher
Ответ SCHOKKKK
Самолёт по рейсу Лондон - Мюнхен остановили во время взлёта из-за нежелательного пассажира на борту. Производится следственная проверка 🤣
тогда уж во время полёта)
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Выкидыш
запретили-разрешили. они там на ромашке чтоль гадают?
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Дэвид_Мойес
Я все эти переговоры Баварии и Тоттенхэма примерно так представляю:

Б: Чё, брат, за 80 отдашь?
Т: Ты объяву читал? Написано же, сотка+, торга нет.
Б: Мля, у меня с собой только 80, давай за 80?
Т: Неа.
Б: Лан, давай за сотку.
Т: Лан, пригоняй, забирай.
...
Т: Не, брат, слышь, не получается. Мне щас уехать надо. Давай, если десятку накинешь, тогда подожду тебя.
Б: Да ты чё, мля? Нормально же договорились. У меня так-то другие варики есть, не ты один продаёшь.
Т: Лан, давай подгоняй, на месте ещё обсудим...
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Да, та самая летучая мышь
Говорят в Германии сегодня дедлайн в 16 часов когда можно будет заявить игрока на завтрашний матч за Суперкубок. Жмот Леви решил не дать Кейну в первый же день возможность трофей получить)
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Артем Русанов
Кейн купил в кафе аэропорта воду Виттель за 9 фунтов перед посадкой….
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Григорий Геник
Лукаку в ТТХ?)
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Rad0
Спортс через 2 мин: "Нет, всё таки Тоттенхэм не разрешил Кейну лететь в Мюнхен".
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llolishe
Ухаха если Кейн медосмотр провалит какой ржач будет
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MK
Кейн отключи телефон. Сядь на самолет и не оглядывайся назад )
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Влад
интересно, если перейдёт всё таки, кем Тоттенхэм собирается его заменить
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kilcher
Ждём информацию с Flightradar, что нарисовал самолёт Кейна в воздухе
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lolik008
Беги от туда Харри, и не оглядывайся
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Пашка Кругляков
да тут целый сериал. не хуже, чем сага с Неймаром в свое время.
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