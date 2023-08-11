В «Тоттенхэме» сказали, что Кейну можно лететь в Мюнхен. Соглашение с «Баварией» в силе
В «Тоттенхэме» сказали, что Харри Кейну можно лететь в Мюнхен.
В лондонском клубе заявили, что у форварда есть разрешение лететь в Германию для прохождения медосмотра в «Баварии».
По словам «Тоттенхэма», соглашение с «Баварией» остается в силе и ничего не изменилось.
Ранее появилась информация, что Кейну запретили лететь в Мюнхен, поскольку «Тоттенхэм» решил изменить условия сделки с «Баварией».
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Б: Чё, брат, за 80 отдашь?
Т: Ты объяву читал? Написано же, сотка+, торга нет.
Б: Мля, у меня с собой только 80, давай за 80?
Т: Неа.
Б: Лан, давай за сотку.
Т: Лан, пригоняй, забирай.
...
Т: Не, брат, слышь, не получается. Мне щас уехать надо. Давай, если десятку накинешь, тогда подожду тебя.
Б: Да ты чё, мля? Нормально же договорились. У меня так-то другие варики есть, не ты один продаёшь.
Т: Лан, давай подгоняй, на месте ещё обсудим...