В «Тоттенхэме» сказали, что Кейну можно лететь в Мюнхен. Соглашение с «Баварией» в силе

В «Тоттенхэме» сказали, что Харри Кейну можно лететь в Мюнхен.

В лондонском клубе заявили, что у форварда есть разрешение лететь в Германию для прохождения медосмотра в «Баварии».

По словам «Тоттенхэма», соглашение с «Баварией» остается в силе и ничего не изменилось.

Ранее появилась информация, что Кейну запретили лететь в Мюнхен, поскольку «Тоттенхэм» решил изменить условия сделки с «Баварией».

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