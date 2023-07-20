Крауч о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»: «В других местах трава не всегда зеленее. Возможность установить рекорд АПЛ по голам – это не то, от чего можно отмахнуться»

Питер Крауч высказался о возможном уходе Харри Кейна из «Тоттенхэма».

«С Харри [Кейном] все непросто. Как человек, который долго пробыл лагере «шпор», я знаю, какой это фантастический клуб. Но, к сожалению, команда не была построена вокруг него так, как следовало бы, и игрок такого калибра заслуживает того, чтобы выигрывать трофеи.

Я думаю, что все болельщики «шпор» дали бы ему свое благословение, если бы он действительно захотел уйти, но я бы сказал, что [в других местах] трава не всегда зеленее. Возможность стать рекордсменом Премьер-лиги по забитым голам – это не то, от чего можно отмахнуться.

Если он останется и побьет рекорд , его за это запомнят навсегда», – сказал бывший нападающий сборной Англии.

забил 213 голов в рамках . Алану Ширеру принадлежит рекорд лиги – 260 мячей.

Кейн заинтересован в переходе в «Баварию». «Тоттенхэм» хочет около 100 млн фунтов одним платежом