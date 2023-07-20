Крауч о возможном уходе Кейна из «Тоттенхэма»: «В других местах трава не всегда зеленее. Возможность установить рекорд АПЛ по голам – это не то, от чего можно отмахнуться»

Теги Питер Крауч премьер-лига Англия Алан Ширер Тоттенхэм рекорды Харри Кейн Футбол

Питер Крауч высказался о возможном уходе Харри Кейна из «Тоттенхэма».

«С Харри [Кейном] все непросто. Как человек, который долго пробыл лагере «шпор», я знаю, какой это фантастический клуб. Но, к сожалению, команда не была построена вокруг него так, как следовало бы, и игрок такого калибра заслуживает того, чтобы выигрывать трофеи.

Я думаю, что все болельщики «шпор» дали бы ему свое благословение, если бы он действительно захотел уйти, но я бы сказал, что [в других местах] трава не всегда зеленее. Возможность стать рекордсменом Премьер-лиги по забитым голам – это не то, от чего можно отмахнуться. 

Если он останется и побьет рекорд Алана Ширера, его за это запомнят навсегда», – сказал бывший нападающий сборной Англии. 

Харри Кейн забил 213 голов в рамках АПЛ. Алану Ширеру принадлежит рекорд лиги – 260 мячей. 

Кейн заинтересован в переходе в «Баварию». «Тоттенхэм» хочет около 100 млн фунтов одним платежом

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8 комментариев

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Алексей Ненахов
Возьмёт пару раз ушастого и 5 тарелок и вернётся и побьет рекорд
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Ваня Шипитко
«Возможность установить рекорд АПЛ по голам – это лучше чем выиграть первый трофей в карьере»
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Astella Guccio
Крауч истину молвит.
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хавбек+
толку с рекорда, Ширер хлопнул гегемона с Блекберном, а что Кейн? даже не станет местным Веретенниковым
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Блуждающий странник
Согласен с Краучом. Кейн если останется в ТТХ навсегда в истории после того как рекорд побьет, а в Баварии выиграет очередную салатницу для немецкого клуба, которую они берут итак каждый год
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Дмитрий Алексенко
Ответ Ваня Шипитко
«Возможность установить рекорд АПЛ по голам – это лучше чем выиграть первый трофей в карьере»
там Холланд справится
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