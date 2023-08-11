Форвард «Краснодара» Олусегун: «Хотим выиграть РПЛ. Быть чемпионами – наша мечта»

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил о желании выиграть Мир РПЛ.

«Думаю, что мы можем выйти из группы Кубка России, выиграв следующую игру. Я верю, что мы можем это сделать.

Что касается РПЛ, мы хотим выиграть чемпионат. Быть чемпионами – наша мечта. Уверен, это возможно в этом сезоне», – сказал Олусегун.

Напомним, в трех первых турах нового сезона Премьер-Лиги «Краснодар» добыл три победы и набрал максимум очков.

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