Форвард «Краснодара» Олусегун: «Хотим выиграть РПЛ. Быть чемпионами – наша мечта»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил о желании выиграть Мир РПЛ.

«Думаю, что мы можем выйти из группы Кубка России, выиграв следующую игру. Я верю, что мы можем это сделать.

Что касается РПЛ, мы хотим выиграть чемпионат. Быть чемпионами – наша мечта. Уверен, это возможно в этом сезоне», – сказал Олусегун.

Напомним, в трех первых турах нового сезона Премьер-Лиги «Краснодар» добыл три победы и набрал максимум очков.

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9 комментариев

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Сергей48
Высокая цель! Было бы отлично! Чем больше команд заявляют о чемпионстве, тем интереснее, нам болельщикам👌😁
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Fintt
Научитесь, друзья, для начала в тройку стабильно входить. Всячески вам того желаю.
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damondiamond
мы все чемпионы
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ltkmaby
Абсолютно нормальное желание, дело за реализацией. Игроки и тренер у команды есть, осталось еще лидера на поле найти и научиться противостоять админресурсу и все будет нормально. Симпатичный, самобытный клуб.
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Alexander Baranov
Конченный, еще «вчера» говорил, что хочет уйти, а сегодня снова целует эмблему Краснодара
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Petr Denisov
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Хотят, но не могут. 🤷‍♂️

Быки на поверку оказались волами.🤔🤦‍♂️
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