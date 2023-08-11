Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Урала», «Краснодар» завтра сыграет с «Оренбургом»

«Спартак» сыграет с «Уралом» в гостях в стартовом матче 4-го тура Мир РПЛ.

В субботу « » примет « », « » сыграет с « » на выезде.

В воскресенье « » примет «Факел», ЦСКА будет противостоять «Сочи».

Завершится тур в понедельник матчем «Пари НН» – «Ахмат».

Чемпионат России

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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