Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Урала», «Краснодар» завтра сыграет с «Оренбургом»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Спартак» сыграет с «Уралом» в гостях в стартовом матче 4-го тура Мир РПЛ.

 В субботу «Локомотив» примет «Крылья Советов», «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» на выезде. 

В воскресенье «Зенит» примет «Факел», ЦСКА будет противостоять «Сочи». 

Завершится тур в понедельник матчем «Пари НН» – «Ахмат». 

Чемпионат России

4-й тур

Урал – Спартак
Дата проведения
11 августа, 18.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Крылья Советов
Дата проведения
12 августа, 15.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Оренбург – Краснодар
Дата проведения
12 августа, 17.30, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Рубин
Дата проведения
12 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Балтика
Дата проведения
13 августа, 15.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Факел
Дата проведения
13 августа, 17.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Сочи
Дата проведения
13 августа, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Ахмат
Дата проведения
14 августа, 19.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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10 комментариев

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Вперёд Спартак!!!
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+4
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Alex Chernov
Вперёд Спартак 🙃
+3
0
+3
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Николай Горнаков
Слава России! Слава Спартаку!
+3
-1
+2
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Пользователь Huawei
Вперёд Спартак, верим!
+2
-1
+1
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Дмитрий9779
За Зенит!Балтике удачи!
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-3
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