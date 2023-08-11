Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Урала», «Краснодар» завтра сыграет с «Оренбургом»
«Спартак» сыграет с «Уралом» в гостях в стартовом матче 4-го тура Мир РПЛ.
В субботу «Локомотив» примет «Крылья Советов», «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» на выезде.
В воскресенье «Зенит» примет «Факел», ЦСКА будет противостоять «Сочи».
Завершится тур в понедельник матчем «Пари НН» – «Ахмат».
4-й тур
- Дата проведения
- 11 августа, 18.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 12 августа, 15.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 12 августа, 17.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 12 августа, 20.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 13 августа, 15.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 13 августа, 17.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 13 августа, 20.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 14 августа, 19.30, «Стадион Нижний Новгород»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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