Трансфер Кейна в «Баварию» может затягиваться из-за того, что Харри нужно уладить финансовые вопросы с «Тоттенхэмом»

Переход Харри Кейна в «Баварию» затягивается.

Как пишет The Telegraph, источники в Германии называют причиной задержки тот факт, что форварду необходимо уладить некоторые финансовые вопросы с « ».

Отмечается, что личные условия, предложенные «Баварией», считаются приемлемыми.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS