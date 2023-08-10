Трансфер Кейна в «Баварию» может затягиваться из-за того, что Харри нужно уладить финансовые вопросы с «Тоттенхэмом»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Переход Харри Кейна в «Баварию» затягивается.

Как пишет The Telegraph, источники в Германии называют причиной задержки тот факт, что форварду необходимо уладить некоторые финансовые вопросы с «Тоттенхэмом».

Отмечается, что личные условия, предложенные Кейну «Баварией», считаются приемлемыми.

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13 комментариев

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SexyCow
Ответ Аморалинни
Не выплатили призовые за трофеи
напомнило ситуацию когда мне налоговая арестовала карточки через приставов с требованием оплатить налоги на 0 рублей , лол
+6
-1
+5
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Аморалинни
Не выплатили призовые за трофеи
+8
-4
+4
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PIT-BUL
Не оплатил коммуналку. А теперь поди пробейся между бабками
+2
0
+2
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arspurs9
Забавная немецкая пресса) Вначале Билд его облизывал, а при первых сложностях выкатил статью, где называл его не игроком для усиления, а чисто маркетинговым ходом, не более)
Ну и по всей продолжительности этой саги попытки рассказать, как Кейн рвется в Германию и злой Леви его не пускает к благородным освободителям выглядят забавно)
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0
+1
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Пирс Морган
Бавария там после Бундеслиги в шоке, что творится на внешнем трансферном рынке
+4
-4
0
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Бронислав Каминский
Он наверное Леви еще и бабок торчит))
0
0
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ponso
Ответ Пирс Морган
Бавария там после Бундеслиги в шоке, что творится на внешнем трансферном рынке
Больше никаких трансферов за предалами Германии. Всё, баста!
+3
-3
0
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