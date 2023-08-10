Трансфер Кейна в «Баварию» может затягиваться из-за того, что Харри нужно уладить финансовые вопросы с «Тоттенхэмом»
Переход Харри Кейна в «Баварию» затягивается.
Как пишет The Telegraph, источники в Германии называют причиной задержки тот факт, что форварду необходимо уладить некоторые финансовые вопросы с «Тоттенхэмом».
Отмечается, что личные условия, предложенные Кейну «Баварией», считаются приемлемыми.
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Ну и по всей продолжительности этой саги попытки рассказать, как Кейн рвется в Германию и злой Леви его не пускает к благородным освободителям выглядят забавно)