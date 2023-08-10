Кейн хочет в «Баварию» и намерен завершить переход до 13 августа (Санти Ауна)
Харри Кейн хочет перейти в «Баварию».
Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна.
Также форвард «Тоттенхэма» хочет, чтобы его переход был завершен до первой игры сезона 13 августа.
Ранее появилась информация, что Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме», а не перейти в «Баварию».
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Я думаю это больше мотивирует, нежели болтаться в середняке АПЛ без шансов на какие-то успехи
что тут думать
топовые партнеры, топовые тренеры и трофеи(+-)
поэтому ты некоторых вещей в футболе не понимаешь, сынок
Кейн хочет чемпионом стать, но Бавария в этом сезоне будет наспаде, уж лучше остаться и быть преданным своему клубу.