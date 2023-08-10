Кейн хочет в «Баварию» и намерен завершить переход до 13 августа (Санти Ауна)

Харри Кейн хочет перейти в «Баварию».

Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна.

Также форвард « » хочет, чтобы его переход был завершен до первой игры сезона 13 августа.

Ранее появилась информация, что склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме», а не перейти в «Баварию».

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