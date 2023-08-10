Кейн хочет в «Баварию» и намерен завершить переход до 13 августа (Санти Ауна)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн хочет перейти в «Баварию».

Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна.

Также форвард «Тоттенхэма» хочет, чтобы его переход был завершен до первой игры сезона 13 августа.

Ранее появилась информация, что Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме», а не перейти в «Баварию».

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23 комментария

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Rush Bundes
Ответ D-oh!
Его дело конечно, но не понимаю я этого решения... Уже легенда Тоттенхэма и переходить в Баварию ради того, чтобы стать чемпионом Германии (да и то не факт) вместо того чтобы стоять рекордсменом по годам в АПЛ... Не понимаю я этого
Переходит он в Баварию не только ради салатницы. Наряду с Сити Бавария будет основным претендентом на победу в ЛЧ!
Я думаю это больше мотивирует, нежели болтаться в середняке АПЛ без шансов на какие-то успехи
+15
-1
+14
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Streetbor
Из прошлой ветки всем придётся идти за сменкой)
+10
-1
+9
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26
Ответ D-oh!
Его дело конечно, но не понимаю я этого решения... Уже легенда Тоттенхэма и переходить в Баварию ради того, чтобы стать чемпионом Германии (да и то не факт) вместо того чтобы стоять рекордсменом по годам в АПЛ... Не понимаю я этого
Бавария-топ клуб
что тут думать
топовые партнеры, топовые тренеры и трофеи(+-)
+2
0
+2
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MR04
ТТХ надо было раньше брать форварда, сейчас за любого будут просить кучу денег, зная, как он необходим
+1
0
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Billy_Shears
Ответ Алексей Игоревич
Спортс в своем стиле, противоположные мнения, желтоватого Sky Sports и какого-то ноунейма «инсайдера», а трафик прет!
Борись с системой, не заходи на спортс и не пиши комменты, особенно если от них пахнет чувством собственной важности.
+1
0
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red hikkikomori
Ответ D-oh!
Его дело конечно, но не понимаю я этого решения... Уже легенда Тоттенхэма и переходить в Баварию ради того, чтобы стать чемпионом Германии (да и то не факт) вместо того чтобы стоять рекордсменом по годам в АПЛ... Не понимаю я этого
Не перейдет)
+1
0
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kaka10
Ответ D-oh!
Его дело конечно, но не понимаю я этого решения... Уже легенда Тоттенхэма и переходить в Баварию ради того, чтобы стать чемпионом Германии (да и то не факт) вместо того чтобы стоять рекордсменом по годам в АПЛ... Не понимаю я этого
чувак, если ты в своих мыслях о Баварии не упоминаешь ЛЧ, то ты реально далёк от футбола

поэтому ты некоторых вещей в футболе не понимаешь, сынок
+3
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Алексей Игоревич
Спортс в своем стиле, противоположные мнения, желтоватого Sky Sports и какого-то ноунейма «инсайдера», а трафик прет!
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Собиратель хаоса
Кто-нить может уже спросит у самого Кейна, чего он хочет? А то бесконечные "инсайды" от разных непонятных "инсайдеров", которые эту инфу берут то ли из гороскопов, то ли из своей головы.
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Михо
В общем так. Или перейдет или не перейдет! Это инфа 100%
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Назар Игорь
993 новость о переходе Кейна в Баварию. Если перейдëт, Спортсу не о чём будет писать.
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Dendydo
Новый сериал в деле
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xoms
Сериал про Кейна, скоро затмит про Мбапе.
Кейн хочет чемпионом стать, но Бавария в этом сезоне будет наспаде, уж лучше остаться и быть преданным своему клубу.
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Трент Резнор
Аминь
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