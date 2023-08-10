Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме», а не перейти в «Баварию» (Sky Sports)
Харри Кейн хочет остаться в «Тоттенхэме», несмотря на интерес «Баварии».
Сегодня стало известно, что клубы договорились о трансфере 30-летнего нападающего за сумму свыше 100 миллионов евро. Теперь игрок сам должен принять решение о своем будущем.
Как сообщает журналист Sky Sports Кавех Солекол, футболист склоняется к тому, чтобы остаться в английском клубе. Отмечается, что сделка далека от завершения.
Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Статистику форварда можно найти здесь.
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Что за чушь вы написали.
Звание лучшего бомбардира в истории АПЛ куда солидней каких-то салатниц.
Готов ради этого остаться без трофеев.
Что ж, его решение