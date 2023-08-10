Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме», а не перейти в «Баварию» (Sky Sports)

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн хочет остаться в «Тоттенхэме», несмотря на интерес «Баварии».

Сегодня стало известно, что клубы договорились о трансфере 30-летнего нападающего за сумму свыше 100 миллионов евро. Теперь игрок сам должен принять решение о своем будущем.

Как сообщает журналист Sky Sports Кавех Солекол, футболист склоняется к тому, чтобы остаться в английском клубе. Отмечается, что сделка далека от завершения.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года. Статистику форварда можно найти здесь

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92 комментария

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Unknown Forusha
Ахахахахахахах стокгольмский синдром
+120
-6
+114
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Numunu
Английский паспортист )
+60
-4
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Jack Daniels
Если это правда, то стоит ли его жалеть, что у него вся карьера без трофеев?
+55
-8
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MK
Ахаха, когда Бавария с трудом уговорили ТТХ продать, тут такое)
+36
-3
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Страна силовиков, оков и кабаков
а этот откуда все знает? тоже объясните
+29
-2
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Константин Ловков
Это будет самый мощный троллинг Баварии в истории
+32
-6
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Den Den
а потом говорят "Бавария только в БЛ сливки собирает". Да потому, что в БЛ нет такого геморроя с трансферами
+23
-2
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Андрей Кастуев
Ответ MK
Ахаха, когда Бавария с трудом уговорили ТТХ продать, тут такое)
Кейн красиво мстит Леви.)
+19
0
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VictorVallecano
Ответ Георгий Большаков
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Предал клуб на 120 млн, ахахаха.
+12
0
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Александр bayern
Завтра Кейн согласится,но Леви вновь поднимет цену)))
+8
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dafaka13
Хочет уйти бесплатно в следующем году и оставить Леви без денег, моё почтение
+8
-1
+7
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Evgeniy Bagel
что за цирк
+6
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Алина Наманова
А че смелости не хватило после первого предложения это сказать?
+7
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tampa-bay
Ответ Георгий Большаков
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Все игроки меняющие клубы, оказывается предатели, так и запишем
+5
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Real Madrid l
Что за источник такой ?)
+4
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marchellinos
Ответ Георгий Большаков
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Он его уже много лет всё ведёт и ведёт к трофеям, только трофеи всё не идут.
Что за чушь вы написали.
+4
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Илья Степанюк
Ответ DolJun
отличная новость!
ужасная
+6
-3
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Туман
Переход Кейна поинтереснее истерик Мбаппе
+2
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tampa-bay
АХахахахахах, а нельзя было сразу сказать чем так заставлять бегать Баварию? Ахахахаха
+2
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Karl Winburg
раньше Бавария в таких шоу не участвовала)
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Профессор из Кобхэма
Красавчик.
Звание лучшего бомбардира в истории АПЛ куда солидней каких-то салатниц.
+2
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Ruslan super
Ответ Jack Daniels
Если это правда, то стоит ли его жалеть, что у него вся карьера без трофеев?
так он специально мстит Леви, чтобы в следующем сезоне бесплатно в Баварию уехать;)
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ten Hag
Не хочет теплые отношения с клубом портить и идти против вероятного нежелания семьи жить в Германии
Готов ради этого остаться без трофеев.
Что ж, его решение
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arspurs9
Теперь уже в любом случае это типичный win-win для Тоттенхэма. Либо очень большие деньги за 30-летнего игрока с годом контракта (Леви плевал на статус немцев и просто прогнул их под свои условия), либо Кейн остаётся, чего Леви от него и просил)
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bengalsckyzh
Харри прав! Какая там НА ... Бавария, когда он чистокровный британец!? Пускай эти немцы катятся. ... им а не Кейн!
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