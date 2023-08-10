Оуэн не перешел бы в «Баварию» на месте Кейна: «Стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ в «Тоттенхэме» – большее достижение, чем победа в лиге, где доминирует один клуб»

Майкл Оуэн заявил, не перешел бы в «Баварию» на месте Харри Кейна.

Сегодня стало известно, что мюнхенский клуб договорился с « » о трансфере 30-летнего нападающего за сумму свыше 100 миллионов евро. Теперь игрок сам должен принять решение о своем будущем.

«Я знаю, что « » – крупный клуб, и я очень уважаю их, но на месте я бы остался [в «Тоттенхэме»]. Выиграть трофей с «Баварией» – не великое достижение.

Я бы понял переход в «Реал». Или в один из лучших клубов АПЛ, если уж на то пошло. Стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги в составе «Тоттенхэма» – это более серьезное достижение, чем выиграть лигу в стране, где доминирует одна команда», – написал бывший нападающий сборной Англии.

Харри Кейн забил 213 голов в рамках . Рекорд принадлежит Алану Ширеру – на его счету 260 мячей.

Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме», а не перейти в «Баварию» (Sky Sports)

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