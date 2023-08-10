Оуэн не перешел бы в «Баварию» на месте Кейна: «Стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ в «Тоттенхэме» – большее достижение, чем победа в лиге, где доминирует один клуб»
Майкл Оуэн заявил, не перешел бы в «Баварию» на месте Харри Кейна.
Сегодня стало известно, что мюнхенский клуб договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере 30-летнего нападающего за сумму свыше 100 миллионов евро. Теперь игрок сам должен принять решение о своем будущем.
«Я знаю, что «Бавария» – крупный клуб, и я очень уважаю их, но на месте Харри Кейна я бы остался [в «Тоттенхэме»]. Выиграть трофей с «Баварией» – не великое достижение.
Я бы понял переход в «Реал». Или в один из лучших клубов АПЛ, если уж на то пошло. Стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги в составе «Тоттенхэма» – это более серьезное достижение, чем выиграть лигу в стране, где доминирует одна команда», – написал бывший нападающий сборной Англии.
Харри Кейн забил 213 голов в рамках АПЛ. Рекорд принадлежит Алану Ширеру – на его счету 260 мячей.
Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме», а не перейти в «Баварию» (Sky Sports)
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Кейн же напротив - всегда сидел на попе ровно и потому на горизонте уже маячит рекорд лучшего бомбардира АПЛ