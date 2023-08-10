Оуэн не перешел бы в «Баварию» на месте Кейна: «Стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ в «Тоттенхэме» – большее достижение, чем победа в лиге, где доминирует один клуб»

Теги Бавария Майкл Оуэн премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Майкл Оуэн заявил, не перешел бы в «Баварию» на месте Харри Кейна.

Сегодня стало известно, что мюнхенский клуб договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере 30-летнего нападающего за сумму свыше 100 миллионов евро. Теперь игрок сам должен принять решение о своем будущем.

«Я знаю, что «Бавария» – крупный клуб, и я очень уважаю их, но на месте Харри Кейна я бы остался [в «Тоттенхэме»]. Выиграть трофей с «Баварией» – не великое достижение.

Я бы понял переход в «Реал». Или в один из лучших клубов АПЛ, если уж на то пошло. Стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги в составе «Тоттенхэма» – это более серьезное достижение, чем выиграть лигу в стране, где доминирует одна команда», – написал бывший нападающий сборной Англии.

Харри Кейн забил 213 голов в рамках АПЛ. Рекорд принадлежит Алану Ширеру – на его счету 260 мячей.

Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме», а не перейти в «Баварию» (Sky Sports)

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76 комментариев

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Борщ со сметанкой
Ответ Сергей Орлов
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Ширер был топ, не неси ерунды
+57
-5
+52
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Александр Шумков
чертовски прав.
+70
-19
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udiekemen
Трофеи могут быть у всех, но такие рекорды вовсе единицы
+61
-14
+47
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Борщ со сметанкой
Ответ Ложный Латераль
АПЛ тоже лига, где доминирует одна команда. Просто соперники более медийные
5 разных чемпионов за последние 10 лет держу в курсе
+26
-5
+21
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Imperor7
Чего ж ты Ливерпуле не сидел? )
+23
-2
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Умелец_Мэнни
Поэтому он перешел в Реал
+16
-1
+15
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фанат Карпеначчо
Ответ Алексей Елистратов
В чем он прав? Быть среди лузеров, клепая голы? А ничего, что АПЛ - это тоже чемпионат одной команды? Кейн уже легенда, у него огромные шансы выиграть не только Бундеслигу, а еще и ЛЧ, Почему многие забывают про ЛЧ? Какие-то плаксивые бредни про лучшего бомбардира. Или кому-то будет приятно слышать (втройне с голосом Елагина) при представлении Кейна эти достижения? Да Кейн вернется после Баварии через пару лет и добьет ваши рекорды.
победителей ЛЧ много, рекордсмен один
+17
-4
+13
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Carrier
Ответ Сергей Орлов
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абсолютный топ
+9
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Carlitto
Ответ Сергей Орлов
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все котируют, кроме школьников, разумеется, и глориков
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Профессор из Кобхэма
Ответ Сергей Орлов
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Да. Все.
+7
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Agent Smith
Согласен. Лучший в истории АПЛ это круче многих трофеев⚽️
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ман сити фейк
Ответ Agent Smith
Согласен. Лучший в истории АПЛ это круче многих трофеев⚽️
Будет обидно если Холанд побьет спустя лет 5, 6
+5
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alexis2020
Сказал человек, который будучи чуть ли не легендой Ливерпуля, перешёл в Манчестер
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Sergio666
Он же сам срулил в Реал, когда понял что Ливер не может тягаться с МЮ? Двуличненько...
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Алексей Елистратов
Ответ Александр Шумков
чертовски прав.
В чем он прав? Быть среди лузеров, клепая голы? А ничего, что АПЛ - это тоже чемпионат одной команды? Кейн уже легенда, у него огромные шансы выиграть не только Бундеслигу, а еще и ЛЧ, Почему многие забывают про ЛЧ? Какие-то плаксивые бредни про лучшего бомбардира. Или кому-то будет приятно слышать (втройне с голосом Елагина) при представлении Кейна эти достижения? Да Кейн вернется после Баварии через пару лет и добьет ваши рекорды.
+19
-18
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Денис Давыдов
Ответ Александр Шумков
чертовски прав.
Да лютый бред жто. Рекорды постоянно бьются, а чемпионские титулы, лч - остаются с тобой навсегда.
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Борщ со сметанкой
Ответ Ложный Латераль
Удобная статистика. За 10 лет 5 чемпионств у МанСити. Последние три подряд. Остальные чемпионы: Лестер - в Чемпионшипе. Челси - в Боули Ливерпуль - в ЛЕ И да, за 10 лет 4 разных чемпионов. Держите в курсе хоят бы правдой
Какая разница кто где находится? Факт интриги налицо. И да, Маню был чемпионом в 2013, считать не умеешь?
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FortMinor
согласен, бавария очень плохо играла в прошлом сезоне но чемпионат все равно взяли, такие чемпионства ничего не стоят
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vitas1207
Чемпионов- тысячи,победителей ЛЧ- сотни,обладателей ЗМ -десятки,рекордсмен- один.
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Покерный Футбол
Ответ Сергей Орлов
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Жаль тебе 100 минусов нельзя влепить) более глупого комментария я давно не видел.
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Борщ со сметанкой
база
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JBa
Ответ Imperor7
Чего ж ты Ливерпуле не сидел? )
Глупое сравнение. Оуэн уехал очень рано, ни к каким рекордам он и близко на тот момент не подбирался.

Кейн же напротив - всегда сидел на попе ровно и потому на горизонте уже маячит рекорд лучшего бомбардира АПЛ
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OsCart
Просто у англичан кипит ,так как явно Бундеслига нападает на пятки ,конечно, сказано грубо и это в далёкой перспективе.Но в данный момент это самый здоровый чемпионат .Тем более переходит не штатный игрок ,а лучший ,капитан сборной. Естественно они так устроили себе пожар в одном месте. Переход в Баварию это шаг на новый уровень. Надеюсь Кейн перейдёт туда ,чтоб заткнуть всех этих экспертов.
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Dr. J 24
Ответ Mikael Rikhard
Ширер никогда не был мировым топом. у него всего 1 внутренний титул и жалкие 2 участия в лиге чемпионов
причем тут титулы? Раньше люди не особо бегали в топ команды. Батистута тоже особо ничего не выиграл. Провел лучшие годы в Фиорентине, а не побежал в топ команду. Но он топ нап, как и Алан.
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Ильнур Хасанов
Ответ Спартак Гордость России
А кому интересны кубки чемпионата одной команды ?
В каком чемпионате нет одной команды ?
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