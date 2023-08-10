Фердинанд поддерживает переход Кейна в «Баварию»: «Игроки всегда хотят побеждать с командой. Карьеру не начинают с желанием взять «Золотую бутсу»
Рио Фердинанд поддерживает переход Харри Кейна в «Баварию».
«Ты не начинаешь карьеру с желанием стать обладателем «Золотой бутсы». Ты хочешь выигрывать [трофеи] с командой.
Ты фокусируешься на личных наградах только тогда, когда это единственный вариант!
Удачи, Харри», – написал Фердинанд в твиттере.
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