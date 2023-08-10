Фердинанд поддерживает переход Кейна в «Баварию»: «Игроки всегда хотят побеждать с командой. Карьеру не начинают с желанием взять «Золотую бутсу» 

Теги Бавария Рио Фердинанд премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Рио Фердинанд поддерживает переход Харри Кейна в «Баварию».

«Ты не начинаешь карьеру с желанием стать обладателем «Золотой бутсы». Ты хочешь выигрывать [трофеи] с командой.

Ты фокусируешься на личных наградах только тогда, когда это единственный вариант!

Удачи, Харри», – написал Фердинанд в твиттере.

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5 комментариев

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azt3c14
Адекватно
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Rocco777
мне не нравится игра кейна. но все равно желаю ему выиграть хоть какой нибудь командный титул.
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Bavarec-Art
Диванные со спортс считают иначе)
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Evgeniy Bagel
Ответ Lionel Andres Messi 10
Сравнил муху со слоном. Уверен, многие мечтают стать лучшим бомбардиров в истории АПЛ.
скажи это Месси)))
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