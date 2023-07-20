Властимил Петржела: «Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории. Я тренировал «Зенит», когда у нас не было денег»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела заявил, что его сделали легендой российского футбола.

20 июля специалисту исполнилось 70 лет.

«То, что меня поздравил «Зенит» с днем рождения, – чудо! Спасибо большое! Мне сегодня позвонил еще Владислав Радимов, тоже поздравил.

Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории, поэтому я согласен с таким званием.

Я тренировал «Зенит» тогда, когда у нас не было денег, а если бы они были – уверен, становились бы чемпионами России каждый год», – сказал сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.

28 комментариев

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Этот Райола хочет денег
Деда с юбилеем, кто бы что не говорил.Свой след в нашем футболе оставил, результаты были.
+17
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Красная стрела
Ответ Фарид Харисов
«Меня сделали легендой, поэтому я согласен с эти званием, а вообще я реально выигрывал в Зените без денег» Этот комментарий попахивает шизофренией. Он сам себя сделал легендой или его сделали? Он согласен с тем что он легенда потому что его так называют или потому что он так считает? Кто вообще называет Петржелу легендой?
Ну наверное те, кто видел тот Зенит и яркий футбол. Наверное, Зенит первая команда , после Романцевского Спартака, которая могла показывать красивый атакующий футбол.
+17
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Назар Игорь
Пан Власта во многом прав. Денег действительно не было. А вот игра была, игра живая, весëлая, и половина команды была своя, питерская. Понимаю что времена другие, но ностальгия осталась.
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MyGerodot
Власта хороший мужик, Зенит в его памяти - это воспоминание о лучших днях его молодости. Правильно, что поздравили, порадовали старика. Здоровья, Властимил!
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TaR
Ответ Фарид Харисов
«Меня сделали легендой, поэтому я согласен с эти званием, а вообще я реально выигрывал в Зените без денег» Этот комментарий попахивает шизофренией. Он сам себя сделал легендой или его сделали? Он согласен с тем что он легенда потому что его так называют или потому что он так считает? Кто вообще называет Петржелу легендой?
Я думаю тот, кто звонит по всякому поводу и без (а судя по количество его комментариев - звонят ему каждый день).

Петржела след в российском футболе отставил без сомнения. Зенит при нем играл очень симпатично. Но «легендой» его делает ностальгия)
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Голубой лев
Это были славные времена! С Днюхой, Власта :)
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.ru
Ответ Красная стрела
Ну наверное те, кто видел тот Зенит и яркий футбол. Наверное, Зенит первая команда , после Романцевского Спартака, которая могла показывать красивый атакующий футбол.
Долматовский ЦСКА всё таки был пораньше...
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Groznyi2024
Помню даже пересекались в одном из казино) Я тогда правда в универе учился))
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azax
Власта с юбилеем! Здоровья и всех благ!
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La Crosse Bobcats
ну Власта лукавит. денег не было относительно газпромоских времен. а так бюджет при банкирах был вроде 45 миллионов евро. другое дело что там Лукойл, РЖД и непонятные источники финансирования Гинера (вернее как раз-таки вполне понятные, бгг) увели зарплаты игроков и суммы трансферов за них в космос, и Банкирский Дом просто перестал вывозить по финансам.
поэтому ретроспективно кажется что денег не было, но вообще то Зенит при банкирах был достаточно состоятельным клубом.
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Красная стрела
Ответ Фарид Харисов
Ну тогда Личка из Оренбурга тоже легенда. Красивый ведь футбол. 3 сезона в Зените, 1 трофей, красивая игра. Значит Виллаш Боаш тоже легенда. Мне кажется, что слово «легенда» не подходит для Петржелы.
Уровень не тот. Молодые Денисов, Аршавин, Быстров… и ты сравниваешь с Оренбургом, где немногие то и игроков то назовут🤷‍♂️Кто их вспомнит.А вообще , эпоха начала подъема нашего футбола. И те времена действительно ностальгические. Особенно на фоне текущей серости. Как знать. Что делает человека легендарным? Только ли трофеи? По эмоциям, которые тот Зенит оставил в памяти любителей футбола может и выше, чем эти чемпионства Семака. От которых большая часть страны плюется🤷‍♂️
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Красная стрела
Ответ Назар Игорь
Начал ты за здравие, закончил за упокой. Плюëтся в основном население внутри МКАД, за всю страну не надо говорить, много на себя берëшь.
Ну это твоё мнение. Я сам не из Москвы🤷‍♂️
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