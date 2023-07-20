Властимил Петржела: «Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории. Я тренировал «Зенит», когда у нас не было денег»
Властимил Петржела заявил, что его сделали легендой российского футбола.
20 июля специалисту исполнилось 70 лет.
«То, что меня поздравил «Зенит» с днем рождения, – чудо! Спасибо большое! Мне сегодня позвонил еще Владислав Радимов, тоже поздравил.
Меня сделали легендой российского футбола, одним из лучших тренеров РПЛ в истории, поэтому я согласен с таким званием.
Я тренировал «Зенит» тогда, когда у нас не было денег, а если бы они были – уверен, становились бы чемпионами России каждый год», – сказал сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Петржела след в российском футболе отставил без сомнения. Зенит при нем играл очень симпатично. Но «легендой» его делает ностальгия)
поэтому ретроспективно кажется что денег не было, но вообще то Зенит при банкирах был достаточно состоятельным клубом.