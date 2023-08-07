Властимил Петржела: «Зенит» станет чемпионом, на дистанции с ним никто не сможет бороться. Поражение от «Динамо» ничего не значит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела уверен в чемпионстве «Зенита», несмотря на трудный старт сезона.

Вчера «Зенит» дома уступил «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ, пропустив на 96-й минуте. Команда Сергея Семака занимает 7-е место в таблице, набрав 4 очка.

– Уже сейчас понятно, что этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние 5 лет. Появится небольшая интрига, ведь конкуренты «Зенита» стали сильнее, укрепили составы. Но «Зенит» все равно станет чемпионом – ни у кого нет таких игровых ресурсов, как у них.

Петербуржцам не составит особого труда вернуться на первое место. На дистанции с ними никто не сможет бороться на равных.

Сейчас только начало чемпионата, у «Зенита» еще есть время подписать игрока, который придет на замену Малкому. Так что рано говорить о том, что чемпион поменяется. Я бы не был так уверен в этом.

– Сможет ли деморализовать «Зенит» такой старт в чемпионате?

– Я уверен, что нет. Даже поражение от «Динамо» ничего не значит, это только начало длинного турнира, – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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24 комментария

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А не хочет ли пан ставочку сделать? Хату например? И в конце сезона стать истинным бомжом😂
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Не наливать ему больше !
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Рано какие-то выводы и прогнозы делать.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Так никто и сомневается что Зенит будет чемпионом.
Высшие силы не допустят чтобы Зенит был вторым и Боже упаси третьим.
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Вопросов очень много, но ради справедливости в Зените минус три игрока делающих разницу прямо перед стартом сезона. Движение и обьем Кузяев и Вендел, Малком скорость, креатив и реализация. Плюс пара новых ЦЗ, которые 2 назад ещё друг друга не знали, хоть это и не оправдывает жуткий, детский обрез Ренана, хотя он и раньше так дарил, но соперники не пользовались, да и атака невелировала такие ошибки обороны.... По сути, с Ростовом сами себе пенальти привезли на последних минутах, с Динамо весь второй тайм возили, много угловых, ударов и одна ошибка и Динамо на последних секундах забирает матч. В общем вопросы есть по игре даже в этом составе, но ничья и поражение больше из за не фарта и собственных ошибок, нежели по делу. Даже Личка признал, что повезло больше, по хорошему ничья была. Динамо забрало первый тайм, мы второй, но кого это волнует, хочешь побеждать, реализовывай что создаёшь, остальное сопли на кулак. По сути упущенная победа и ничья на последних секундах, и было бы не все так плохо, с такими потерями на старте. В общем, думаю Зенит доберет еще свое, плюс трансферы будут, да и второй тайм с Динамо, был не плох, хорошо их так зажали
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Ответ Alex Chernov
Чешский Скотт Риттер 🙃
Бери выше - Рианчо, Кавазашвили)
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Ответ T622222
Если проиграют Спартаку разница будет 10 очков и там уже будут вопросы
А где ты 10 очков насчитал?Сейчас разница 5
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О! Проснулся пан под вечер
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А я всё жду, когда же мнение этого отмороженного опубликуют.
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Пан, не мешайте Спартаку праздновать чемпионство
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Петержела это прямо питерская копия Рианчо, люди в своем мирке
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Удачи всем клубам против главного врага российского футбола, Зенита!
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Если проиграют Спартаку разница будет 10 очков и там уже будут вопросы
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Интересно, будь он сейчас тренером, так же говорил бы?
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Пан проснулся?
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Чешский Скотт Риттер 🙃
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в этом сезоне есть шансы у Спартака.
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Опять кто-то бредогенератору набрал
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В этом сезоне с этим составом че то я не очень уверен.
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