Петржела об игроках из БРИКС: «Зенит» станет вечным чемпионом России, накупив лучших бразильцев. Все русские будут в третьей лиге, это катастрофа»

Властимил Петржела считает, что игроков из стран БРИКС вредно лишать статуса легионеров.

«Если игроки из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в , « » станет вечным чемпионом России. У них больше всех денег из команд РПЛ, и они накупят лучших бразильцев.

Мне, если честно, это не нравится, потому что в таком случае все русские ребята будут играть в третьей лиге. Это катастрофа.

В мое время в «Зените» играли российские футболисты, а денег у нас было не так много, как сейчас», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

Оказалось, новость про бразильцев-нелегионеров – пранк. Даже генсек РФС косвенно подтверждал фэйк