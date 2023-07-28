Петржела об игроках из БРИКС: «Зенит» станет вечным чемпионом России, накупив лучших бразильцев. Все русские будут в третьей лиге, это катастрофа»
Властимил Петржела считает, что игроков из стран БРИКС вредно лишать статуса легионеров.
«Если игроки из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в РПЛ, «Зенит» станет вечным чемпионом России. У них больше всех денег из команд РПЛ, и они накупят лучших бразильцев.
Мне, если честно, это не нравится, потому что в таком случае все русские ребята будут играть в третьей лиге. Это катастрофа.
В мое время в «Зените» играли российские футболисты, а денег у нас было не так много, как сейчас», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.
Оказалось, новость про бразильцев-нелегионеров – пранк. Даже генсек РФС косвенно подтверждал фэйк
Я так понимаю у Журналиста на телефоне
01-пожарка
02-полиция
03-скорая
04-Петржела ?
А то Мостовой, Петржела, Рианчо и по второму кругу, почему игнорируют другие палаты?
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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РБ Спорт оседлал пана и ежедневно его допрашивает