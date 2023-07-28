Петржела об игроках из БРИКС: «Зенит» станет вечным чемпионом России, накупив лучших бразильцев. Все русские будут в третьей лиге, это катастрофа»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела лимит на легионеров Футбол

Властимил Петржела считает, что игроков из стран БРИКС вредно лишать статуса легионеров.

«Если игроки из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в РПЛ, «Зенит» станет вечным чемпионом России. У них больше всех денег из команд РПЛ, и они накупят лучших бразильцев.

Мне, если честно, это не нравится, потому что в таком случае все русские ребята будут играть в третьей лиге. Это катастрофа.

В мое время в «Зените» играли российские футболисты, а денег у нас было не так много, как сейчас», – сказал бывший главный тренер петербуржцев.

Оказалось, новость про бразильцев-нелегионеров – пранк. Даже генсек РФС косвенно подтверждал фэйк

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13 комментариев

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arwen
Катастрофа для паспортистов. Кому надо, кто действительно хочет и способен - тот будет расти в условиях конкуренции.
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Доктор Верховцев
Риторика Петржелы начинает напоминать риторику Мостового.
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Доктор Верховцев
«Катастрофа» это Властимил под каждой новостью.
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Каба
А другие 15 клубов не будут покупать бразильцев? или им будет запрещено?)
+3
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Ena Therapy
Кто ему по любому поводу вопросы задает ?)
Я так понимаю у Журналиста на телефоне
01-пожарка
02-полиция
03-скорая
04-Петржела ?
+2
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Евгений Шевелёв
зато какая конкуренция
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Antonio Gaudi
Кстати, а почему перестали звонить Панову? Я его мнений уже года два-три не слышал.
А то Мостовой, Петржела, Рианчо и по второму кругу, почему игнорируют другие палаты?
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Spartakus1984
Хейти зенит Ржела))
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hupoki
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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OldRedWhite
Ответ Каба
А другие 15 клубов не будут покупать бразильцев? или им будет запрещено?)
На законодательном уровне )))
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OldRedWhite
Ответ Доктор Верховцев
Риторика Петржелы начинает напоминать риторику Мостового.
И не только Мостового , Док !
РБ Спорт оседлал пана и ежедневно его допрашивает
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Доктор Верховцев
Ответ OldRedWhite
И не только Мостового , Док ! РБ Спорт оседлал пана и ежедневно его допрашивает
Надо сказать Властимилу, чтобы подмигнул, если его удерживают и ему нужна помощь.
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