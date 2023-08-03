Властимил Петржела: «В Чехии поднялась инфляция. Цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином»
Властимил Петржела пожаловался на рост инфляции и цен в Чехии.
Бывший тренер «Зенита» также поделился мнением о том, когда российские клубы вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.
«Мое мнение, что УЕФА и ФИФА вернут Россию в мировой футбол через 10 лет.
Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках. Это, конечно, печально, но вся ситуация только тогда и закончится, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы вас уже завтра вернули, но это невозможно.
Скажу честно – все европейцы не жалеют, что вы отовсюду дисквалифицированы. Все воспринимают это как факт. В Чехии поднялся уровень инфляции, цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином», – заявил Петржела.
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В Азии, Африке, Ю.Америке, Мексике народ хочет жить так же хорошо, как в США, Европе и готов для этого много работать.
Раньше это было невозможно, теперь ситуация изменилась, поэтому уровень жизни будет стремиться к общему показателю.
Привыкнуть к хорошему можно быстро и без проблем, а отвыкать от хорошего - всегда проблема.
Есть какие-то аргументы, что в этот раз что-то изменится?