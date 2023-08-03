Властимил Петржела: «В Чехии поднялась инфляция. Цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином»

Теги Зенит премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Властимил Петржела Политика Футбол

Властимил Петржела пожаловался на рост инфляции и цен в Чехии.

Бывший тренер «Зенита» также поделился мнением о том, когда российские клубы вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Мое мнение, что УЕФА и ФИФА вернут Россию в мировой футбол через 10 лет.

Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках. Это, конечно, печально, но вся ситуация только тогда и закончится, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы вас уже завтра вернули, но это невозможно.

Скажу честно – все европейцы не жалеют, что вы отовсюду дисквалифицированы. Все воспринимают это как факт. В Чехии поднялся уровень инфляции, цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином», – заявил Петржела.

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47 комментариев

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Не знаю, что персонаж заливает в интервью, скорее всего уже залил в себя пару-тройку бутылок Бехеровки. Живу в Чехии, да, цены конечно выросли, но никак не в 4 раза.
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+29
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"Да что там в 4, во все 10", добавил Петржела.
+15
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+14
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Ответ Артём Саяпин
В Словакии тоже
ну короче в Чехословакии
+12
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+11
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Да ну прям в 4 раза. Тогда бы уже все про гиперинфляцию трубили, но такого нет
Особенно наша пропаганда
+9
-2
+7
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Ответ Karel
Так и будет, идет мировое выравнивание. И это хорошо. В Азии, Африке, Ю.Америке, Мексике народ хочет жить так же хорошо, как в США, Европе и готов для этого много работать. Раньше это было невозможно, теперь ситуация изменилась, поэтому уровень жизни будет стремиться к общему показателю. Привыкнуть к хорошему можно быстро и без проблем, а отвыкать от хорошего - всегда проблема.
пока что мы видим, что бедные становятся еще беднее, как в России, так и в Африке, Азии и Латинской Америке.
+7
-1
+6
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Ответ Karel
Так и будет, идет мировое выравнивание. И это хорошо. В Азии, Африке, Ю.Америке, Мексике народ хочет жить так же хорошо, как в США, Европе и готов для этого много работать. Раньше это было невозможно, теперь ситуация изменилась, поэтому уровень жизни будет стремиться к общему показателю. Привыкнуть к хорошему можно быстро и без проблем, а отвыкать от хорошего - всегда проблема.
Из-за роста цен в Европе африканцы наконец-то заживут?
+7
-1
+6
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Ответ Вячеслав Максименко
Примерно на сколько?
На треть примерно
+7
-2
+5
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В Словакии тоже
+4
0
+4
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Цена на энергоносители поднялась за 7 месяцев до 24 февраля 2022 и это связано с политикой Германии, которая резко решила перейти на зелёную-чистую энергию, а не войной. Война повлияла очень потом. Не имеет это отношения к футболу и бану УЕФА как любит говорить один имперский клоун из СИЗО: От слова совсем.
+8
-4
+4
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Ответ WelcomeBackPURE
Цены во всех странах на Комм платежи возросли в 2-3 раза, а у нас как было 5-6 тыс так и осталось, это я про среднюю квартиру в мск ! И при это я лично не скажу что очень экономно использую воду и тд
это что за средняя квартира в МСК 5-6 тыс комм. платежи? это за сколько квадратов - 25-30?
+3
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+3
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Ответ мутятя
У меня обычная 50 м. Кварплата 5.200 за 4.
это что за район? что-то до неприличия мало 🤔
+2
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+2
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Ответ Karel
Так и будет, идет мировое выравнивание. И это хорошо. В Азии, Африке, Ю.Америке, Мексике народ хочет жить так же хорошо, как в США, Европе и готов для этого много работать. Раньше это было невозможно, теперь ситуация изменилась, поэтому уровень жизни будет стремиться к общему показателю. Привыкнуть к хорошему можно быстро и без проблем, а отвыкать от хорошего - всегда проблема.
в сша так хорошо живется,что больше чем во всем мире :Преступников,бомжей,наркоманов....Фильмы смотрите про сша почаще,тогда поверите что в реале там доллары,напечатанные без контроля сыпятся на голову всем и т.д.
+4
-2
+2
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Так и будет, идет мировое выравнивание. И это хорошо.

В Азии, Африке, Ю.Америке, Мексике народ хочет жить так же хорошо, как в США, Европе и готов для этого много работать.

Раньше это было невозможно, теперь ситуация изменилась, поэтому уровень жизни будет стремиться к общему показателю.
Привыкнуть к хорошему можно быстро и без проблем, а отвыкать от хорошего - всегда проблема.
+12
-10
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Это он специально для россСМИ так загнул - в 4 раза?
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Ответ Дмитрий Журавлев
ну, про Африку поглядим, там вроде как часть стран перекрыли доступы французам к ресурсам. Интересно понаблюдать. Да и в целом, Москва не сразу строилась
Да было уже. СССР в годы Леонида Ильича много раз лез в Африку, ставил своих вождей, под лозунгом спасения африканских народов от проклятых капиталистов-рабовладельцев. Но стоило африканскому вождю усесться на трон поудобней, он тут же начинал продавать ресурсы этим самым капиталистам за процентик на свой личный счёт.
Есть какие-то аргументы, что в этот раз что-то изменится?
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Чехия нужно пожить в российские девяностые. Это вернет их на грешную землю. Сидеть на шее у США больше не получиться.
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Но мы и дальше будем поддерживать страну ошибку ,добавил Петржела ..Хотя что скрывать,у нас тоже цены выросли
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Всё европейцы не жалеют, что нас исключили, а мы не жалеем, что у вас сильно выросли цены. Чёрт с вами...
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Ответ Любезный Коссутий
это что за средняя квартира в МСК 5-6 тыс комм. платежи? это за сколько квадратов - 25-30?
У меня обычная 50 м. Кварплата 5.200 за 4.
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Учитывая, что у Властимила цены выросли в 4 раза, а реально на 30%, то вернут не через 10 лет, а уже к осени следующего года, похоже.
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Ну у нас тоже есть море людей, утверждающих, что цены выросли в 4 раза, объективные факты и цифры их обычно не волнуют
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Ответ WelcomeBackPURE
Цены во всех странах на Комм платежи возросли в 2-3 раза, а у нас как было 5-6 тыс так и осталось, это я про среднюю квартиру в мск ! И при это я лично не скажу что очень экономно использую воду и тд
Не выросли цены на коммуналку в 2-3 почти нигде, только в странах восточной Европы, которые граничат с Россией и почти всю энергию получали оттуда.
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Ответ Любезный Коссутий
это что за средняя квартира в МСК 5-6 тыс комм. платежи? это за сколько квадратов - 25-30?
Таких кВ нет в мск. 36-42. В области еще меньше платежи. Зависит от дома и новизны. У меня знакомых много по Европе и для них это шок) им пустые полки показывают по тв из России ) но у нас на заправке или олкашке возле дома больше продуктов, чем можно себе представить
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Ответ Матвей Суицидин
пока что мы видим, что бедные становятся еще беднее, как в России, так и в Африке, Азии и Латинской Америке.
ну, про Африку поглядим, там вроде как часть стран перекрыли доступы французам к ресурсам. Интересно понаблюдать. Да и в целом, Москва не сразу строилась
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Ответ Karel
Так и будет, идет мировое выравнивание. И это хорошо. В Азии, Африке, Ю.Америке, Мексике народ хочет жить так же хорошо, как в США, Европе и готов для этого много работать. Раньше это было невозможно, теперь ситуация изменилась, поэтому уровень жизни будет стремиться к общему показателю. Привыкнуть к хорошему можно быстро и без проблем, а отвыкать от хорошего - всегда проблема.
А как изменилась ситуация? С чего уровень жизни вообще должен стремиться к общему показателю, какие механизмы за это отвечают в твоей голове?
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