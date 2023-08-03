Властимил Петржела: «В Чехии поднялась инфляция. Цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином»

Властимил Петржела пожаловался на рост инфляции и цен в Чехии.

Бывший тренер « » также поделился мнением о том, когда российские клубы вернут в турниры под эгидой и .

«Мое мнение, что УЕФА и ФИФА вернут Россию в мировой футбол через 10 лет.

Только в 2033 году российские клубы смогут вновь сыграть в еврокубках. Это, конечно, печально, но вся ситуация только тогда и закончится, мне так кажется. Я бы очень хотел, чтобы вас уже завтра вернули, но это невозможно.

Скажу честно – все европейцы не жалеют, что вы отовсюду дисквалифицированы. Все воспринимают это как факт. В Чехии поднялся уровень инфляции, цены на продукты выросли в 4 раза, как и электричество с бензином», – заявил .

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