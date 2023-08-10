Директор «Локо» о спаде у Дзюбы: «Не могу сказать, закат это или восход. Артем еще свое покажет»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Футбол

Спортивный директор «Локомотива» высказался об игре Артема Дзюбы в этом сезоне.

В сезоне-2023/24 нападающий железнодорожников провел 4 матча во всех турнирах и отличился одним голом. 

– Что происходит с Дзюбой в этом сезоне? Очередной закат, после которого будет восход?

– Я не могу сказать, закат это или восход. Все нормально. Артем тренируется, выполняет установки главного тренера. Он еще свое покажет, – сказал Дмитрий Ульянов

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26 комментариев

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atomio
Еще свое покажет (с) опять чтоли новое видео всплыло?
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King_X
Всего 4 тура, а уже снова о закате спрашивают, пххаха
У журналюг хоть есть понимание нормы/старта сезона и так далее? А будет 2 гола в 2 турах - сами же начнут восхвалять

Причём забей 20-летний 2 гола в 8 турах, они бы спрашивали, мол, как оцените/ждёте ли предложения, ведь такая звезда растёт))
+9
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Мишаня сбг
всем бы нашим форвардам такой прайм как у дзюбы закат
+7
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trav
Всё, пора уходить уже.
Не тянет он скоростной Локо Галактионова. От слова совсем.
Глушенков, Изидор должны играть, а не 35 летний Артём
+4
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Локоть Артеста
Артемке не до Локомотива. Он вместе со Слуцким свою передачу ведёт. Заранее подготовил себе новую работу.
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riverman1980
Дзюба всегда даже в лучшие времена тяжело входил в сезон.
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Мукунку хороший
Не надо.. Хватило уже.. все у него уже всё увидели.. позорище))
+3
-3
0
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Злобный Конь
А если не покажет - найдёт врагов в "Локомотиве".
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Анатолий Смирнов
Дзюба: "Хороший контракт подписан, чего же теперь рвать?"
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Forrest Gamp
а можно больше не показывать? насмотрелись уже
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BZB
Собираюсь на Дзюбу 19 в Краснодаре посмотреть. Надеюсь выдаст сильный матч.
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bamboocha01
Ответ riverman1980
Дзюба всегда даже в лучшие времена тяжело входил в сезон.
Одно дело входить в сезон в 25-27 лет и другое когда за 30, тут скорее уже стагнация плюс он никогда не был скоростным форвардом, для локо он скорее при навале на последние минут 15 подойдёт
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