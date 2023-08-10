Директор «Локо» о спаде у Дзюбы: «Не могу сказать, закат это или восход. Артем еще свое покажет»
Спортивный директор «Локомотива» высказался об игре Артема Дзюбы в этом сезоне.
В сезоне-2023/24 нападающий железнодорожников провел 4 матча во всех турнирах и отличился одним голом.
– Что происходит с Дзюбой в этом сезоне? Очередной закат, после которого будет восход?
– Я не могу сказать, закат это или восход. Все нормально. Артем тренируется, выполняет установки главного тренера. Он еще свое покажет, – сказал Дмитрий Ульянов.
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У журналюг хоть есть понимание нормы/старта сезона и так далее? А будет 2 гола в 2 турах - сами же начнут восхвалять
Причём забей 20-летний 2 гола в 8 турах, они бы спрашивали, мол, как оцените/ждёте ли предложения, ведь такая звезда растёт))
Не тянет он скоростной Локо Галактионова. От слова совсем.
Глушенков, Изидор должны играть, а не 35 летний Артём