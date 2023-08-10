Директор «Локо» о спаде у Дзюбы: «Не могу сказать, закат это или восход. Артем еще свое покажет»

Спортивный директор «Локомотива» высказался об игре Артема Дзюбы в этом сезоне.

В сезоне-2023/24 нападающий железнодорожников провел 4 матча во всех турнирах и отличился одним голом.

– Что происходит с в этом сезоне? Очередной закат, после которого будет восход?

– Я не могу сказать, закат это или восход. Все нормально. Артем тренируется, выполняет установки главного тренера. Он еще свое покажет, – сказал .

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