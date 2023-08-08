Директор «Локо» о стоимости Пиняева: «Миллионов 30 евро. Это должна быть суперсумма, от которой невозможно отказаться»
Директор «Локомотива» рассказал, за какую сумму клуб готов отпустить Сергея Пиняева.
– Уже не в первый раз появляются новости, что Сергей Пиняев находится в шорт-листе «Зенита». При каких условиях будете готовы его отпустить?
– Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться – миллионов 30 евро, – сказал Дмитрий Ульянов.
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Сколько получается?!