Директор «Локо» о стоимости Пиняева: «Миллионов 30 евро. Это должна быть суперсумма, от которой невозможно отказаться»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Ульянов Сергей Пиняев деньги Футбол

Директор «Локомотива» рассказал, за какую сумму клуб готов отпустить Сергея Пиняева.

– Уже не в первый раз появляются новости, что Сергей Пиняев находится в шорт-листе «Зенита». При каких условиях будете готовы его отпустить?

– Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться – миллионов 30 евро, – сказал Дмитрий Ульянов.

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25 комментариев

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Caniball
Ответ Teodrakis
В данный момент Пиняев должен мечтать стать легендой Локо, а Локо должно мечтать, чтобы Пиняев был их звездой, капитаном и тащером. Все остальное бизнес.
Что-то мне подсказывает, что игрок к 18-то годам сменивший уже 3 клуба не сильно мечтает стать легендой в текущей команде.
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Дядя ТУРА
зенит поржал и предложил 41 тысячу рублей.
+13
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+7
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the80dream
Ну за Мудрика 70 дали, так что вполне
+8
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Ебздрогыч
С одной стороны, это всего половина Малкома, но с другой - целых 63 264 Сутормина!
+4
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+4
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>Малой<
Чувак проснись ты обо…лся
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xoms
Он талантлив конечно, но не настолько, 10 млн евро максимум, и то очень много, да и нужен ли он Зениту, могли из Крыльев забрать, нужно ему ещё обрасти мышечной массой.
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Фут.Боль
Ответ Spartakus1984
Бред.)))за 10 его никто не возьмет.
За 10 его никто и не продаст.
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L K
Ответ Spartakus1984
Продадут, когда сами поймут, что 10 не стоит))
к чему эти скобочки в каждом комме ?
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Bergkamp007
Ответ Артём Никулин
Когда он три клуба успел сменить?
Чертаново -> Крыля Советов -> Локомотив
+1
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zhongler
клуб может выставить любую сумму за Пиняева, это их личное дело. Другой вопрос реальной стоимости игрока. На данный момент Пиняев ещё в стадии становления .
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Мелехов
офигеть просто,за 30 можно взять игрока типа Клаудиньо и еще сдача останется...
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СуперКонь
В конце того сезона был очень хорош, в этом - пока довольно средне
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Александр Малышев
Ответ Teodrakis
В данный момент Пиняев должен мечтать стать легендой Локо, а Локо должно мечтать, чтобы Пиняев был их звездой, капитаном и тащером. Все остальное бизнес.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Caniball
Ответ Артём Никулин
Когда он три клуба успел сменить?
Считаем:
Чертаново, КС, Локо.
Сколько получается?!
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