33-летний Шатов приостановил карьеру и будет учиться на тренера
Олег Шатов приостановил игровую карьеру и будет учиться на тренера.
Об этом сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.
«Олег Шатов решил стать тренером. Поступил на тренерскую лицензию. Он не может быть действующим футболистом, поэтому приостановил карьеру. Из-за этого мы с ним прекратили контракт.
Дай бог, чтобы у него все получилось. Мы за него очень переживаем. Работа в структуре «Урала»? У него трое сыновей. Если он будет готов... Для Олега у нас всегда открыты двери!» – сказал Иванов.
Вскоре «Урал» подтвердил решение игрока. В клубе отметили, что оно обусловлено хронической травмой Шатова.
Шатов начинал профессиональную карьеру в «Урале» в 2007 году. Позднее он выступал за такие клубы, как «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». В 2022 году вернулся в клуб из Екатеринбурга.
Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь.
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