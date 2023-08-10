33-летний Шатов приостановил карьеру и будет учиться на тренера

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Олег Шатов Спорт-Экспресс Футбол

Олег Шатов приостановил игровую карьеру и будет учиться на тренера.

Об этом сообщил президент «Урала» Григорий Иванов

«Олег Шатов решил стать тренером. Поступил на тренерскую лицензию. Он не может быть действующим футболистом, поэтому приостановил карьеру. Из-за этого мы с ним прекратили контракт.

Дай бог, чтобы у него все получилось. Мы за него очень переживаем. Работа в структуре «Урала»? У него трое сыновей. Если он будет готов... Для Олега у нас всегда открыты двери!» – сказал Иванов. 

Вскоре «Урал» подтвердил решение игрока. В клубе отметили, что оно обусловлено хронической травмой Шатова.

Шатов начинал профессиональную карьеру в «Урале» в 2007 году. Позднее он выступал за такие клубы, как «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». В 2022 году вернулся в клуб из Екатеринбурга.

Статистику 33-летнего полузащитника можно найти здесь

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26 комментариев

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Roman
Такое ощущение, что он ее закончил уже года 4 назад
+51
-1
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Quest
Он же уже приостанавливал ранее?!
+16
-1
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IlyaGrain
По факту он ещё лет 5 назад должен был закончить играть и не мучиться🤷🏻‍♂️
+11
0
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Опа, Митяй
Ответ Артём Амирджанян
Новый конкурент Мостового, тут уже не скажешь, что в футбол не играл
В Испании феерил? Чему он тогда научить может?
+10
0
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Никита Самарин
Травмы доконали. В Зените пару сезонов демонстрировал реально очень качественный уровень футбола. Удачи в карьере тренера.
+8
0
+8
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Локоть Артеста
Понял, Мостовой?! Парень не заявляет что он играл в футбол и ему должны дать лицензию без учебы.
+6
0
+6
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xoms
Ответ CriminalJoint62
Смысл учиться на тренера? Игровая корочка есть, этого достаточно. Просто очередная бюрократия
Царь Мостовой тоже так считает
+3
0
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ɔculpa
Ответ Quest
Он же уже приостанавливал ранее?!
А щас ещё больше приостановил)
+2
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Igor Pimenov
Ответ Caniball
Измайлов, Дзагоев, Шатов….. Можете сами дальше продолжить список хрусталя российского производства.
Теперь еще Дивеев в этом списке
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Локоть Артеста
Ответ CriminalJoint62
Смысл учиться на тренера? Игровая корочка есть, этого достаточно. Просто очередная бюрократия
Александр Мостовой, перелогиньтесь!
+1
0
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Тарас Озбилиз
"приостановил игровую карьеру" - хорошая формулировка для всяких ерохиных, суторминых, бакаевых и т.д., переходящих на лавку зенита на несколько лет
+3
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Caniball
Измайлов, Дзагоев, Шатов…..
Можете сами дальше продолжить список хрусталя российского производства.
+2
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xoms
Удпчи, и спасибо за пару- тройку сезонов на уровне, после травмы нужно было конечно заканчивать, раз не мог уже вернуться на уровень.
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закрыт по беспределу
Пожелаем успехов
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SirArktic
Шатов во время ЧМ2018 сказал что ему неинтересно и скучно смотреть футбол в принципе. Какой тренер? Ему и на поле то иногда скучно становилось
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Алексей Петров
Так из мини футбола толком и не выбрался!
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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он уже как лет пять карьеру приостановил
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Hipper
В любительской лиге 8 на 8 гоняет в Питере) Всегда интересно посмотреть на профиков на фоне любителей, особенно такого масштаба как Олег, все-таки в ЛЧ в одно время выступал и забивал.
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Артём Амирджанян
Ответ Опа, Митяй
В Испании феерил? Чему он тогда научить может?
Да и царём не называли
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Glukinho
Ответ Quest
Он же уже приостанавливал ранее?!
по инерции шла
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TiNO
Удар под дых Мостовому 😂
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nik name
в Анжи он в своё время хорошо играл при Хиддинге
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Rezuan Bidzhiev
Ответ Roman
Такое ощущение, что он ее закончил уже года 4 назад
Как будто в 16 году с отъездом Халка
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