«Брайтону» за Кайседо предложили больше 80 млн фунтов. Это сделал не «Челси»
У «Челси» появился серьезный конкурент в борьбе за Мойсеса Кайседо.
Как передает The Athletic, источники в «Брайтоне» сообщили о поступлении предложения от клуба, название которого пока не раскрывается. За 21-летнего хавбека дают больше 80 млн фунтов – суммы, которую был готов выплатить «Челси».
При этом «чайки» не планируют соглашаться или снижать свои требования. Сообщалось, что Кайседо оценивается «Брайтоном» в 100 млн.
Там пока сумму чёрно-желтые не могут согласовать с Аяксом