«Брайтону» за Кайседо предложили больше 80 млн фунтов. Это сделал не «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон деньги Мойсес Кайседо Футбол

У «Челси» появился серьезный конкурент в борьбе за Мойсеса Кайседо.

Как передает The Athletic, источники в «Брайтоне» сообщили о поступлении предложения от клуба, название которого пока не раскрывается. За 21-летнего хавбека дают больше 80 млн фунтов – суммы, которую был готов выплатить «Челси».

При этом «чайки» не планируют соглашаться или снижать свои требования. Сообщалось, что Кайседо оценивается «Брайтоном» в 100 млн.

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32 комментария

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Я думаю пора выходить из гонки и слать чаек лесом, переключиться на Альвареса из Аякса)
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хахахах, это банальный ход брайтона, дабы накалить обстановку для подъёма цены, проходили уже это)))
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Ответ Бахти 86
Челси должен покупать какого-то звёздного футболиста. Только так можно расширить фан базу по миру. Будет расти фан база , будет узнаваемый бренд. Поэтому, срочно нужно покупать Неймара ,Осимхена или Мбаппе.
Может ты спал 20 лет, но Челси уже давно один из самых крупных брендов в футболе.
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Ответ Kruglishok
Я думаю пора выходить из гонки и слать чаек лесом, переключиться на Альвареса из Аякса)
+ переоценен как Кук
+10
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Ответ red hikkikomori
ну так Каз на красных постоянно (Амрабата же хотят, вдруг решили вместо него на Кайседо переключится), Угарте конкурент тоже нужен , да и вдруг он не заиграет( тоже кот в мешке)
за маунта мю торговался из-за трех копеек, а тут сразу на повышение сыграл, лол. я хз что там за клуб, но склоняюсь к мысли что это брайтон сам себе предложил
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Следователи задержали убийцу хозяина особняка. Им оказался не дворецкий.
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Ответ Профессор из Кобхэма
Может ты спал 20 лет, но Челси уже давно один из самых крупных брендов в футболе.
Я как большой фанат Челси писал это. Для того чтобы набирать популярность и стать одним из лучших, нужны звёзды. Я вот вижу как 2 моих сыновей болеют за ПСЖ и Сити понимаю что для подрастающего поколения нужны кумиры. Так в своё время из-за Месси и Роналду фанатская база Реала и Барсы расширилась многократно. Они самые популярные клубы последних 10 лет именно из-за Рона и Месси. В Челси нет кумиров для маленьких болельщиков футбола. Поэтому у меня в семье за Челси болею только я . Детей не заставить.
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Ответ Максим Матяжов
Альварес уходи в Боруссию
Это ещё не точно
Там пока сумму чёрно-желтые не могут согласовать с Аяксом
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Ответ Борис Энгельгардт
даю подсказку: оттуда недавно ушёл Гюндоган)
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Ответ TC@ER18
Кроме мю, не вспомню больше мешка который мог предложить такую сумму ;)
даю подсказку: оттуда недавно ушёл Гюндоган)
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Ответ DolJun
за маунта мю торговался из-за трех копеек, а тут сразу на повышение сыграл, лол. я хз что там за клуб, но склоняюсь к мысли что это брайтон сам себе предложил
Да кто их знает, может нежданчиком решили оформить как Каземиро прошлым летом, может уверены что продадут Ван Де Бека, Фреда, Магваера, Мактомини
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Ответ DolJun
угарте и каземиро чаем подавились
или новое приобретение мю, которое пол сезона поширало нормально
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сити ?
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Или сам Брайтон придумал это предложение, или предлагает Ньюкасл
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Mystery shopping
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Кайседо после Рубина и Зенита пошел вверх
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Лучше переключиться на Лавиа.
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При всей полезности Кайседо, за 80+ надо продавать, не думаю.
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Логично если Ливерпуль
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Это был Боули
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Мбаппе предложил
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Да, так мы и поверили, какой ещё дурак будет предлагать такие деньги за игрока с одним сезоном, кроме Боэли.
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