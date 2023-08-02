«Брайтону» за Кайседо предложили больше 80 млн фунтов. Это сделал не «Челси»

У «Челси» появился серьезный конкурент в борьбе за Мойсеса Кайседо.

Как передает The Athletic, источники в « » сообщили о поступлении предложения от клуба, название которого пока не раскрывается. За 21-летнего хавбека дают больше 80 млн фунтов – суммы, которую был готов выплатить « ».

При этом «чайки» не планируют соглашаться или снижать свои требования. Сообщалось, что оценивается «Брайтоном» в 100 млн.