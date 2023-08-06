«Челси» может подписать Паредеса вместо Кайседо

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Брайтон Маурисио Почеттино Леандро Паредес Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» интересуется Леандро Паредесом.

Лондонский клуб может подписать аргентинца вместо Мойсеса Кайседо, которого «Брайтон» не отпускает в «Челси», несмотря на предложение в 80 млн фунтов, сообщает Evening Standard.

Стоит отметить, что нынешний тренер «Челси» Маурисио Почеттино работал с Паредесом в «ПСЖ».

В прошлом сезоне Паредес сыграл 39 матчей за «ПСЖ» и «Ювентус» (на правах аренды) во всех турнирах, забив гол и отдал два ассиста.

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12 комментариев

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У Паредеса не агент, а Остап Бендер какой-то, великий комбинатор, который пристраивает объективно среднего по европейским меркам игрока в топ клубы.
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Это как Бакаев вместо Малкома 😏
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Не понимаю, почему ещё Парадес не в Атлетико. Сложно представить более Симеоновского игрока, чем он)
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Ответ Shuller18
У Паредеса не агент, а Остап Бендер какой-то, великий комбинатор, который пристраивает объективно среднего по европейским меркам игрока в топ клубы.
игровые качества у Паредеса топовые, но вот развиваться и работать на максимуме он не хочет. Переход в Зенит и затем в ПСЖ лишь усугубили эти особенности
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Знакомый для тренера опорник, который в интервью сказал,что нужен именно игрок с опытом
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Не надо, ПОЖАЛУЙСТА!
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Ответ Shuller18
У Паредеса не агент, а Остап Бендер какой-то, великий комбинатор, который пристраивает объективно среднего по европейским меркам игрока в топ клубы.
Ага, а все эти тренеры — просто глупцы.
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Ответ Shuller18
У Паредеса не агент, а Остап Бендер какой-то, великий комбинатор, который пристраивает объективно среднего по европейским меркам игрока в топ клубы.
В сборную тоже, видимо, агент пропихнул)
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Ответ NartApsua
В сборную тоже, видимо, агент пропихнул)
Сборная Аргентины имеет много средних игроков, даже несмотря на статус чемпионов мира.
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