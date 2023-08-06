«Челси» может подписать Паредеса вместо Кайседо
«Челси» интересуется Леандро Паредесом.
Лондонский клуб может подписать аргентинца вместо Мойсеса Кайседо, которого «Брайтон» не отпускает в «Челси», несмотря на предложение в 80 млн фунтов, сообщает Evening Standard.
Стоит отметить, что нынешний тренер «Челси» Маурисио Почеттино работал с Паредесом в «ПСЖ».
В прошлом сезоне Паредес сыграл 39 матчей за «ПСЖ» и «Ювентус» (на правах аренды) во всех турнирах, забив гол и отдал два ассиста.
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