«Челси» может подписать Паредеса вместо Кайседо

«Челси» интересуется Леандро Паредесом.

Лондонский клуб может подписать аргентинца вместо , которого « » не отпускает в « », несмотря на предложение в 80 млн фунтов, сообщает Evening Standard.

Стоит отметить, что нынешний тренер «Челси» Маурисио Почеттино работал с Паредесом в «ПСЖ».

В прошлом сезоне сыграл 39 матчей за « » и «Ювентус» (на правах аренды) во всех турнирах, забив гол и отдал два ассиста.

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