«Челси» заплатит 20+5 млн фунтов «Брайтону» за Санчеса. Слонина уйдет в аренду
Названа сумма, которую «Челси» заплатит «Брайтону» за Роберта Санчеса .
Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб выплатит 20+5 млн фунтов за вратаря. Сделка закрыта.
С Санчесом устно согласован долгосрочный контракт. Роберт всегда хотел присоединиться к «Челси».
После перехода испанца 19-летний вратарь Габриэль Слонина уйдет в аренду.
Отмечается, что «Челси» и «Брайтон» продолжают переговоры о трансфере Мойсеса Кайседо. Общение по этому вопросу никак не связано со сделкой по Санчесу.
В прошлом сезоне Роберт провел 23 матча за «Брайтон» в АПЛ, но в марте потерял место в старте. Статистику 25-летнего испанца можно найти здесь.
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