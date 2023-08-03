«Челси» заплатит 20+5 млн фунтов «Брайтону» за Санчеса. Слонина уйдет в аренду

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Роберт Санчес Габриэль Слонина Мойсес Кайседо Фабрицио Романо Футбол

Названа сумма, которую «Челси» заплатит «Брайтону» за Роберта Санчеса .

Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб выплатит 20+5 млн фунтов за вратаря. Сделка закрыта.

С Санчесом устно согласован долгосрочный контракт. Роберт всегда хотел присоединиться к «Челси».

После перехода испанца 19-летний вратарь Габриэль Слонина уйдет в аренду.

Отмечается, что «Челси» и «Брайтон» продолжают переговоры о трансфере Мойсеса Кайседо. Общение по этому вопросу никак не связано со сделкой по Санчесу.

В прошлом сезоне Роберт провел 23 матча за «Брайтон» в АПЛ, но в марте потерял место в старте. Статистику 25-летнего испанца можно найти здесь.

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вообще супер 25 лямов за резервиста Брайтона + 100 за Кайседо с одним сезоном. Я понимаю ещё 100 за двоих в одном трансфере, но это явно развод от фермеров.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Сэр-НеХер
Санчес неплох в Брайтоне, который вот вот в еврокубки залезет, не понимаю, зачем уходить на скамейку Челси, где не будет шанса даже в условной лиге Европы себя показать. А в 25 лет расчитывать на карьерный рост из-за супер игры в кубке Англии - немного опрометчиво.
он у Де Дзерби на скамейку сел
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Roman
Слонину жалко 😢
Он слишком неуверенный пока. Даже против Фулхэма это чётко было видно. Ему нужно опыта набраться в АПЛ или Шипе.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
жалко слонину
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слонину жаль конечно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
У Спартака уже Свинов есть)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
третий и не нужный вратарь Брайтона , стоит дороже Кепы , фейспалмище
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
если это не переход в рамках сделки по кайседо - тогда выглядит как очередной трансферный провал боули
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санчес норм кипер был при Поттере, но Де Дзерби усадил его в запас. Ногами играть умеет, это важно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ majestic1980
Слонину жаль конечно
Думаете, его для гастрономических целей берут?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Сэр-НеХер
Санчес неплох в Брайтоне, который вот вот в еврокубки залезет, не понимаю, зачем уходить на скамейку Челси, где не будет шанса даже в условной лиге Европы себя показать. А в 25 лет расчитывать на карьерный рост из-за супер игры в кубке Англии - немного опрометчиво.
Он в Брайтоне уже резервист + в Челси точно больше денег
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
25 млн за второго вратаря так или иначе много
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Шурик Шурик
Думаете, его для гастрономических целей берут?
Надеюсь, что настолько уровень игры не опустится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Roman
Ты лучше скажи за что боули так со Слониной поступает? За чтооо?
Так ему играть надо и чем больше тем лучше. А вратарей не ротируют как полевых. Санчес же спокойно на лавочке посидит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ DolJun
если это не переход в рамках сделки по кайседо - тогда выглядит как очередной трансферный провал боули
Ты лучше скажи за что боули так со Слониной поступает? За чтооо?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Акира_1
Да не в основу он. Кепа в основе будет, а Санчес для ротации и в случае травмы.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Сэр-НеХер
Санчес неплох в Брайтоне, который вот вот в еврокубки залезет, не понимаю, зачем уходить на скамейку Челси, где не будет шанса даже в условной лиге Европы себя показать. А в 25 лет расчитывать на карьерный рост из-за супер игры в кубке Англии - немного опрометчиво.
Почему? Выиграть конкуренцию у нестабильного Аррисабалги вполне вероятный вариант.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Marina_Greta
Ну значит, Доннарумма был готов к основе к тому моменту. Сейчас Кепа железно основой, сидеть без практики в его годы очень плохо, Челси все правильно делает, наберется ещё пару сезонов в аренде опыта, потом можно пробовать в основе. Думаю, тренерский штаб знает, что делает и видит, кто готов играть, кто нет)
Ну что ж, надеюсь так и будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
на скамейку что ли?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
то есть Кепа минус?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мрак. Опять развели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я думал что этот трансфер как-то повлияет на трансфер Кайседо в челси, но это далеко отдельная сделка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санчес неплох в Брайтоне, который вот вот в еврокубки залезет, не понимаю, зачем уходить на скамейку Челси, где не будет шанса даже в условной лиге Европы себя показать. А в 25 лет расчитывать на карьерный рост из-за супер игры в кубке Англии - немного опрометчиво.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий