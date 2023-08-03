«Челси» заплатит 20+5 млн фунтов «Брайтону» за Санчеса. Слонина уйдет в аренду

Названа сумма, которую «Челси» заплатит «Брайтону» за Роберта Санчеса .

Как пишет журналист , лондонский клуб выплатит 20+5 млн фунтов за вратаря. Сделка закрыта.

С Санчесом устно согласован долгосрочный контракт. Роберт всегда хотел присоединиться к « ».

После перехода испанца 19-летний вратарь уйдет в аренду.

Отмечается, что «Челси» и « » продолжают переговоры о трансфере Мойсеса Кайседо. Общение по этому вопросу никак не связано со сделкой по Санчесу.

В прошлом сезоне Роберт провел 23 матча за «Брайтон» в АПЛ, но в марте потерял место в старте. Статистику 25-летнего испанца можно найти здесь.