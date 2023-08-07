«Челси» сделает 4-е предложение по Кайседо. От 80 млн фунтов «Брайтон» отказался

«Челси» не оставляет попыток подписать полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

В конце июля лондонцы сделали третье предложение о трансфере 21-летнего хавбека сборной Эквадора – 80 млн фунтов, но «Брайтон» снова отказал.

Утверждалось, что переговоры почти в тупике. « » оценивает игрока в 100 млн фунтов.

По данным The Telegraph, « » готовит новое предложение, так как считает Кайседо главной трансферной целью этим летом.

В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

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