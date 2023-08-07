«Челси» сделает 4-е предложение по Кайседо. От 80 млн фунтов «Брайтон» отказался
«Челси» не оставляет попыток подписать полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.
В конце июля лондонцы сделали третье предложение о трансфере 21-летнего хавбека сборной Эквадора – 80 млн фунтов, но «Брайтон» снова отказал.
Утверждалось, что переговоры почти в тупике. «Брайтон» оценивает игрока в 100 млн фунтов.
По данным The Telegraph, «Челси» готовит новое предложение, так как считает Кайседо главной трансферной целью этим летом.
В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Есть еще вариант Кэлвин Филлипс. Если нормальное предложение будет, думаю Сити готов продать