«Челси» сделает 4-е предложение по Кайседо. От 80 млн фунтов «Брайтон» отказался

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Челси» не оставляет попыток подписать полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

В конце июля лондонцы сделали третье предложение о трансфере 21-летнего хавбека сборной Эквадора – 80 млн фунтов, но «Брайтон» снова отказал.

Утверждалось, что переговоры почти в тупике. «Брайтон» оценивает игрока в 100 млн фунтов.

По данным The Telegraph, «Челси» готовит новое предложение, так как считает Кайседо главной трансферной целью этим летом.

В прошлом сезоне АПЛ Мойсес Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.

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17 комментариев

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Задолбали уже с этим Кайседо, пошлите куда подальше Брайтон и возьмите другого игрока на эту позицию
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Идиоты. Уверен, с этим кайседо будет ржач похлеще с Кукурелей
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Да что такого в этом Кайседо ценного, что Челси за ним все лето бегает с мешками денег, хотя можно было уже за такую сумму 2 центральных полузащитников взять для глубины?
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Ответ Дмитрий Чадаев
Есть игроки на этой позиции намного перспективнее чем Кайседо. Надо лишь уметь искать)
намного перспективнее уже взяли, теперь нужен в основу игрок
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Кайседо настолько не хочет в челси, что даже уругвайцем стал
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Зря Тухеля уволили , и у Абрамовича клуб отобрали (
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Есть игроки на этой позиции намного перспективнее чем Кайседо. Надо лишь уметь искать)
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Прошлом сезоне забил 1гол и результат передачу, сделал стоить он 100млн тогда не дай бог забет 5голов 5рез передач будет стоит 500 млн чтоли .Его стоимость максимум 70млн и все
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Ответ DolJun
увы, других такого качества или чутка похуже пока не натренили. раздражает брайтон конечно, но думаю дожмут боули, зная что есть деньги и проблема на позиции. угарте в псж, альварес в вест хэм, лавиа в ливерпуль, все трое уступают кайседо. только деклан был, но за того тоже сотку заломили, но там хотя бы паспорт. надеюсь синие после этого трансфера с брайтоном никаких дел иметь не будут
Кукурелье сами цену подняли когда Сити предлагали 35. Теперь получайте.

Есть еще вариант Кэлвин Филлипс. Если нормальное предложение будет, думаю Сити готов продать
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Ответ Contiliano
Задолбали уже с этим Кайседо, пошлите куда подальше Брайтон и возьмите другого игрока на эту позицию
А лучше пусть в лес идут.
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Ответ kpvhmsvb2g
Кайседо настолько не хочет в челси, что даже уругвайцем стал
Кайседо как раз хочет в Челси и даже товарищеские матчи уже пропускает. Другой вопрос, что вести переговоры с Брайтоном - себя не уважать. Не случайно что ль в это ТО никто к ним вообще не обращается за Кайседо кроме Челси.
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Ответ Leo_89
Да что такого в этом Кайседо ценного, что Челси за ним все лето бегает с мешками денег, хотя можно было уже за такую сумму 2 центральных полузащитников взять для глубины?
Его берут в основу, а не для глубины. Руководство просто хочет подписанием Энцо и Кайседо закрыть все вопросы по центру поля на ближайшие 5-8 лет
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Ответ <~Inter~>
Его берут в основу, а не для глубины. Руководство просто хочет подписанием Энцо и Кайседо закрыть все вопросы по центру поля на ближайшие 5-8 лет
Я это знаю, только никакой уверенности в этом Кайседо нет. Игрок провел один сезон на высоком уровне, а когда клуб платит 100 миллионов, то хотелось бы, чтоб она была. Тот же Арсенал, на который ссылается Брайтон, покупал Райса с опытом игры в Англии несколько сезонов. А Кайседо что? Легко провалится наподобие Кукурельи и войдёт в топы худших трансферов в истории, поэтому и было бы разумно взять на эту сумму 2 центральных полузащитников. Один был бы с Энцо, другой - страховка.
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Ответ Leo_89
Я это знаю, только никакой уверенности в этом Кайседо нет. Игрок провел один сезон на высоком уровне, а когда клуб платит 100 миллионов, то хотелось бы, чтоб она была. Тот же Арсенал, на который ссылается Брайтон, покупал Райса с опытом игры в Англии несколько сезонов. А Кайседо что? Легко провалится наподобие Кукурельи и войдёт в топы худших трансферов в истории, поэтому и было бы разумно взять на эту сумму 2 центральных полузащитников. Один был бы с Энцо, другой - страховка.
Энцо провел вообще полсезона на топ уровне. По моему Кайседо за 70-75 отличная цена.
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Ответ Leo_89
Я это знаю, только никакой уверенности в этом Кайседо нет. Игрок провел один сезон на высоком уровне, а когда клуб платит 100 миллионов, то хотелось бы, чтоб она была. Тот же Арсенал, на который ссылается Брайтон, покупал Райса с опытом игры в Англии несколько сезонов. А Кайседо что? Легко провалится наподобие Кукурельи и войдёт в топы худших трансферов в истории, поэтому и было бы разумно взять на эту сумму 2 центральных полузащитников. Один был бы с Энцо, другой - страховка.
Челси уже потратил 100 млн за Энцо который полгода поиграл в Бенфике и три недели в Катаре. Почему никто не пишет, что он провалится как Кукурелья?
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