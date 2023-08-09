Индзаги встретился с Роналду в июне, приехав на его яхту на гидроцикле: «Ты забил бы 40 голов за сезон при мне»

Криштиану Роналду встретился с Симоне Индзаги во время отпуска.

Как сообщает Record со ссылкой на Corriere dello Sport, разговор между Индзаги и Роналду состоялся в конце июня на яхте португальца. Главный тренер « » в бинокль увидел яхту Роналду в море неподалеку от острова Сицилия. Добравшись до судна на гидроцикле, Индзаги около получаса говорил с , прежде чем получил разрешение попасть на яхту.

«Со мной ты забил бы примерно 40 голов [за сезон]», – сказал Индзаги Роналду во время разговора.

Ранее форвард « » заявил, что не желает возвращаться в европейский футбол, так как считает, что его уровень упал.

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