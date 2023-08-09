Индзаги встретился с Роналду в июне, приехав на его яхту на гидроцикле: «Ты забил бы 40 голов за сезон при мне»

Теги Интер Криштиану Роналду Симоне Индзаги серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду встретился с Симоне Индзаги во время отпуска.

Как сообщает Record со ссылкой на Corriere dello Sport, разговор между Индзаги и Роналду состоялся в конце июня на яхте португальца. Главный тренер «Интера» в бинокль увидел яхту Роналду в море неподалеку от острова Сицилия. Добравшись до судна на гидроцикле, Индзаги около получаса говорил с Криштиану, прежде чем получил разрешение попасть на яхту.

«Со мной ты забил бы примерно 40 голов [за сезон]», – сказал Индзаги Роналду во время разговора.

Ранее форвард «Аль-Насра» заявил, что не желает возвращаться в европейский футбол, так как считает, что его уровень упал.

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23 комментария

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ПравдоРуб
Через полчаса получил приглашение на яхту 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
+32
-1
+31
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Milorlun Massuk
Индзаги полчаса просил пустить его на яхту )
+19
0
+19
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Blaumerc
Индзаги пол часа ждал разрешения что бы попасть на яхту, а потом, не получив разрешения, развернулся, уплывая крикнул Роналду:
- ты бы забил 40 голов у меня!
Роналду в след за Индзаги:
- Эй мистер, возвращайся, просто дверь заклинило, давайте обсудим это!
А Индзаги в ответ, уплывая от Роналду:
- 🖕🖕🖕
+17
0
+17
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Palacio8
Интер пошёл на крайние меры в поисках нападающего, уже Индзаги патрулирует с биноклем прибрежную полосу на гидроцикле.
+16
0
+16
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Ллб
Ответ ПравдоРуб
Через полчаса получил приглашение на яхту 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
Первые 25 минут Индзаги говорил о 10-15 голах, но потом тело стало затекать и Симоне понял , что придеться врать , чтобы попасть на яхту и расслабиться в комфорте..
+11
0
+11
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Пирс Морган
Полчаса Марокканского друга прятал?
+8
-2
+6
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AF007
Но Интер при этом улетел бы на 8 место.

И видимо зимой, когда криштик ломился во все двери, Индзаги был в спячке, раз упустил в "Южную Африку" такого ценного кадра)
+8
-2
+6
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лицемерный гнус
Комичная ситуация)
+5
-1
+4
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Oleg
Ответ noti22
Что не говори, а Криш не заруинил бы финал будь он на месте Лукаку
Там Ювентус от шока с Порту отойти не может, МЮ от слабейшего за последние годы АТМ и все это в 1/8.
А ты про финал🤣
+5
-3
+2
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Максат Тобыш
Ответ Blaumerc
Индзаги пол часа ждал разрешения что бы попасть на яхту, а потом, не получив разрешения, развернулся, уплывая крикнул Роналду: - ты бы забил 40 голов у меня! Роналду в след за Индзаги: - Эй мистер, возвращайся, просто дверь заклинило, давайте обсудим это! А Индзаги в ответ, уплывая от Роналду: - 🖕🖕🖕
Можно снять сюжет
+2
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Blaumerc
Ответ Е.Р.
Ну, будь в том финале не Лакака, а португалец, Интер бы выиграл
будь в составе интера португалец, а не Лукаку, они из группы не вышли бы.
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Greatest Of All Time
Ответ Пирс Морган
Полчаса Марокканского друга прятал?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Арман Бижанов
Ответ Ллб
Первые 25 минут Индзаги говорил о 10-15 голах, но потом тело стало затекать и Симоне понял , что придеться врать , чтобы попасть на яхту и расслабиться в комфорте..
Ахахахахахха
+1
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pop
Индзаги в гномьей дыре: "Есть че пожрать?"
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Форвардиньо_
Ответ Milorlun Massuk
Индзаги полчаса просил пустить его на яхту )
cook cold
0
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Максат Тобыш
.. За молодежный состав
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Е.Р.
Ну, будь в том финале не Лакака, а португалец, Интер бы выиграл
+3
-3
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Nike of FW
Ответ Palacio8
Интер пошёл на крайние меры в поисках нападающего, уже Индзаги патрулирует с биноклем прибрежную полосу на гидроцикле.
в итоге заметил дельфина
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Den Iuminov
Уровень Европейского футбола упал, естественно.
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