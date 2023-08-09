Индзаги встретился с Роналду в июне, приехав на его яхту на гидроцикле: «Ты забил бы 40 голов за сезон при мне»
Криштиану Роналду встретился с Симоне Индзаги во время отпуска.
Как сообщает Record со ссылкой на Corriere dello Sport, разговор между Индзаги и Роналду состоялся в конце июня на яхте португальца. Главный тренер «Интера» в бинокль увидел яхту Роналду в море неподалеку от острова Сицилия. Добравшись до судна на гидроцикле, Индзаги около получаса говорил с Криштиану, прежде чем получил разрешение попасть на яхту.
«Со мной ты забил бы примерно 40 голов [за сезон]», – сказал Индзаги Роналду во время разговора.
Ранее форвард «Аль-Насра» заявил, что не желает возвращаться в европейский футбол, так как считает, что его уровень упал.
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- ты бы забил 40 голов у меня!
Роналду в след за Индзаги:
- Эй мистер, возвращайся, просто дверь заклинило, давайте обсудим это!
А Индзаги в ответ, уплывая от Роналду:
- 🖕🖕🖕
И видимо зимой, когда криштик ломился во все двери, Индзаги был в спячке, раз упустил в "Южную Африку" такого ценного кадра)
А ты про финал🤣