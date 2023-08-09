Роналду о выходе «Аль-Насра» в финал Кубка арабских чемпионов: «Отличная командная работа»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рад выходу в финал Кубка арабских чемпионов.

В полуфинале португалец забил победный пенальти «Аль-Шорте» (1:0) в полуфинале Кубка арабских чемпионов.

«Финал – поехали!!!💪🏼 Отличная командная работа!

Отдельное спасибо нашим болельщикам за потрясающую поддержку и за то, что всегда толкают нас вперед! 🙌🏼💛💙» – написал Роналду в соцсетях.

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36 комментариев

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AF007
Ответ 6tspey7tb5
Давайте будет объективны. Бегает, старается и потеет легенда.
Убрать бы из футбола мяч, криштик всё ещё боролся за ЗМ
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Greatest Of All Time
Ответ boroda
Получается до чм месси был далеко не лучшим?
Был лучшим, но не считали его лучшим в истории из-за ЧМ.
Даже фанаты Рюналду кричали, какой он лучший в истории без ЧМ. А как только он выиграл ЧМ, фанаты рюналду нашли другие отмазки)))
А для Месси не хватало только ЧМ, остальные турниры у него есть, 43 трофея больше всех в истории. 2 раза лучший игрок турнира на ЧМ и это рекорд. 7 ЗМ и 6 ЗБ тоже больше всех. Голов в Европе и ассистов за клуб тоже у Месси больше всех.
Ему не хватало вишенки на тортике. И он под конец выиграл и поставил точку.
А ещё судьбы сделал так, что бы сесть на трон, ушли из жизни ближе к ЧМ и после ЧМ прежние короли Пеле и Марадона уступив место на троне новому Королю
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CopaAmerica
Пускай тешит себя как хочет, главный турнир и самую большую мечту он профукал
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Uragan Boy
ботекс в своём репертуаре
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Tiestorzn17
А какой пенальти божественный! Золотой мяч в студию, парень зарешал на кожаном мяче!
+6
-5
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Oleg
Ответ noti22
Мане вновь радовался после гола Криша. Крутая у них связка, к ним бы ещё Салаха подтянуть, мусульманская публика будет счастлива
Он скорее радуется чеку ибо поехал зарабатывать. Жадность превыше амбиций, хотя а кому он был нужен?
Игрок чисто клопповского ливера, только Юрик мог из таких поленьев сделать что то приличное.
+5
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Oleg
Ответ St.7
Это субъективно,каждый имеет право считать по своему.
Каждый может и дзюбу считать величайшим, это субъективно, ты прав.
Но есть факты объективные - ЧМ - вершина и только покорив ее по настоящему великий может считаться ВЕЛИЧАЙШИМ.
Месси, Пеле, Марадона и никогда НЕ Чемпион Мира не будет с ними в одном ряду.
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Aleksandr Dubovik
У хейтеров траур - их кумир забил, да еще и команду похвалил в первую очередь 😂
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2vdhrvmmzf
Когда попустил аль шорты 💪
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6tspey7tb5
Давайте будет объективны. Бегает, старается и потеет легенда.
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Экспертное мнение
Ответ Воздушный Змей
Аргентина на ЧМ пробила 5 пенальти, из них 4 при счёте 0-0, ни один не бесспорный. Но это, разумеется, другое.
Ни один не бесспорный для кого? Для хейтерка что ли?) Единственный пенальти на ЧМ-22 который был признан левым официально - это пенка Роналду Гане. Это уже факт, а не какое-то сотрясение воздуха без пруфов как у тебя.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ pop
Величайший
самоуспокоение)))*))))😁
+3
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Oleg
Ответ St.7
Последние годы Криштиану идут незаметно… Сколько воспоминаний он оставил фанатам футбола!Много позитивных,ну и без скандалов не обошлось!Удачи Криштиану в этом сезоне.Ему уже 38,но в стиле игры команды он в СА может забить 30 голов спокойно.И в пустые,пенальти,штрафные,как будет!🐐Я не понимаю,кто будет минусовать,вроде все верно сказал.
🐐 вот за это минусы.
Он никогда не будет даже рядом с теми, кто GOAT🐐.
Для этого статуса нужен главный турнир в истории спорта ФИФА ЧМ.
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boroda
Ответ Oleg
🐐 вот за это минусы. Он никогда не будет даже рядом с теми, кто GOAT🐐. Для этого статуса нужен главный турнир в истории спорта ФИФА ЧМ.
Получается до чм месси был далеко не лучшим?
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Oleg
Ответ Greatest Of All Time
Был лучшим, но не считали его лучшим в истории из-за ЧМ. Даже фанаты Рюналду кричали, какой он лучший в истории без ЧМ. А как только он выиграл ЧМ, фанаты рюналду нашли другие отмазки))) А для Месси не хватало только ЧМ, остальные турниры у него есть, 43 трофея больше всех в истории. 2 раза лучший игрок турнира на ЧМ и это рекорд. 7 ЗМ и 6 ЗБ тоже больше всех. Голов в Европе и ассистов за клуб тоже у Месси больше всех. Ему не хватало вишенки на тортике. И он под конец выиграл и поставил точку. А ещё судьбы сделал так, что бы сесть на трон, ушли из жизни ближе к ЧМ и после ЧМ прежние короли Пеле и Марадона уступив место на троне новому Королю
8 ЗМ.
Судя по букам у норвега нет шансов, а буки тенденцию мониторят.
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