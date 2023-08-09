Роналду о выходе «Аль-Насра» в финал Кубка арабских чемпионов: «Отличная командная работа»
Криштиану Роналду рад выходу в финал Кубка арабских чемпионов.
В полуфинале португалец забил победный пенальти «Аль-Шорте» (1:0) в полуфинале Кубка арабских чемпионов.
«Финал – поехали!!!💪🏼 Отличная командная работа!
Отдельное спасибо нашим болельщикам за потрясающую поддержку и за то, что всегда толкают нас вперед! 🙌🏼💛💙» – написал Роналду в соцсетях.
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Даже фанаты Рюналду кричали, какой он лучший в истории без ЧМ. А как только он выиграл ЧМ, фанаты рюналду нашли другие отмазки)))
А для Месси не хватало только ЧМ, остальные турниры у него есть, 43 трофея больше всех в истории. 2 раза лучший игрок турнира на ЧМ и это рекорд. 7 ЗМ и 6 ЗБ тоже больше всех. Голов в Европе и ассистов за клуб тоже у Месси больше всех.
Ему не хватало вишенки на тортике. И он под конец выиграл и поставил точку.
А ещё судьбы сделал так, что бы сесть на трон, ушли из жизни ближе к ЧМ и после ЧМ прежние короли Пеле и Марадона уступив место на троне новому Королю
Игрок чисто клопповского ливера, только Юрик мог из таких поленьев сделать что то приличное.
Но есть факты объективные - ЧМ - вершина и только покорив ее по настоящему великий может считаться ВЕЛИЧАЙШИМ.
Месси, Пеле, Марадона и никогда НЕ Чемпион Мира не будет с ними в одном ряду.
Он никогда не будет даже рядом с теми, кто GOAT🐐.
Для этого статуса нужен главный турнир в истории спорта ФИФА ЧМ.
Судя по букам у норвега нет шансов, а буки тенденцию мониторят.