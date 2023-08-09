Роналду о выходе «Аль-Насра» в финал Кубка арабских чемпионов: «Отличная командная работа»

Криштиану Роналду рад выходу в финал Кубка арабских чемпионов.

В полуфинале португалец забил победный пенальти «Аль-Шорте» (1:0) в полуфинале Кубка арабских чемпионов.

«Финал – поехали!!!💪🏼 Отличная командная работа!

Отдельное спасибо нашим болельщикам за потрясающую поддержку и за то, что всегда толкают нас вперед! 🙌🏼💛💙» – написал Роналду в соцсетях.

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