Энцо Фернандес: «Главная цель «Челси» на сезон – выиграть АПЛ. Хотим доминировать в каждой игре»

Энцо Фернандес заявил о желании выиграть АПЛ с «Челси».

«Главная цель в этом сезоне – выиграть Премьер-лигу.

Теперь у нас новый главный тренер. И надо сказать, что ожидания от нас изменились. Очевидно, когда я пришел, все было непросто, происходило много изменений, и все случилось очень быстро для меня.

Мы хотим быть агрессивной командой, которая хорошо атакует и защищается, которая выходит на каждый матч ради победы, независимо от соперника. Хотим доминировать в каждой игре.

С аргентинским тренером мне гораздо легче. Общение с ним очень важно. Я еще не владею английским в совершенстве, поэтому говорить с ним на испанском гораздо проще. Это помогает мне быть уверенным в себе и улучшает отношения», – сказал хавбек « ».

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