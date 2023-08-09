Энцо Фернандес: «Главная цель «Челси» на сезон – выиграть АПЛ. Хотим доминировать в каждой игре»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес заявил о желании выиграть АПЛ с «Челси».

«Главная цель в этом сезоне – выиграть Премьер-лигу.

Теперь у нас новый главный тренер. И надо сказать, что ожидания от нас изменились. Очевидно, когда я пришел, все было непросто, происходило много изменений, и все случилось очень быстро для меня.

Мы хотим быть агрессивной командой, которая хорошо атакует и защищается, которая выходит на каждый матч ради победы, независимо от соперника. Хотим доминировать в каждой игре.

С аргентинским тренером мне гораздо легче. Общение с ним очень важно. Я еще не владею английским в совершенстве, поэтому говорить с ним на испанском гораздо проще. Это помогает мне быть уверенным в себе и улучшает отношения», – сказал хавбек «Челси».

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11 комментариев

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Roman
Сколько доминаторов развелось
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Пирс Морган
Если Челси собирается доминировать, то что же будет делать Арсенал? (Также более философский вопрос: Может ли Арсенал создать такую доминацию, над которой сам не сможет доминировать?)
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#SharkTeam
ишь ты
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Кокич
Ответ Пирс Морган
Если Челси собирается доминировать, то что же будет делать Арсенал? (Также более философский вопрос: Может ли Арсенал создать такую доминацию, над которой сам не сможет доминировать?)
Глагол от слова "рецессивный".
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Фанат спорта01
вам бы хотя бы в ЛЧ попасть.
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Тухель
Если защита перестанет вся вылетать с травмами, то может быть можно и побороться. Но я не верю в чудеса. Сомневаюсь что у Джеймса с Чилуэллом на двоих будет хотя бы 40 матчей в АПЛ,
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w256pfwjsm
Ответ Тухель
Если защита перестанет вся вылетать с травмами, то может быть можно и побороться. Но я не верю в чудеса. Сомневаюсь что у Джеймса с Чилуэллом на двоих будет хотя бы 40 матчей в АПЛ,
На подмене есть Кукурелья и Густо , ничего страшного. Нужен нап и опорник и можно в четверку вклиниваться!
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Тухель
Ответ w256pfwjsm
На подмене есть Кукурелья и Густо , ничего страшного. Нужен нап и опорник и можно в четверку вклиниваться!
Нет. Чилуэлла Кукурелья никогда не заменит. Кто этот такой Гюсто фиг его знает, но по всем товарнякам он ничего особого не показал, а Джеймс это молодой Уокер дико скоростной краек, который практически не ошибается в обороне и способен закрыть и позицию ЦЗ в тройке. Правда у Кайла со здоровьем получше, чем у капитана Челси.
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